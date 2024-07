Dàn sao Vườn Sao Băng dính 2 "lời nguyền": 3 người tử nạn, scandal Lee Min Ho - Goo Hye Sun chưa sốc bằng vụ ngoại tình 97 tỷ

Bộ phim Vườn Sao Băng (Boys Over Flowers) ra mắt năm 2009 và đến giờ vẫn được liệt vào hàng tác phẩm huyền thoại, thanh xuân của nhiều thế hệ fan châu Á. 1 trong những yếu tố đặc biệt của bộ phim này chính là việc tác phẩm đã giúp không biết bao ngôi sao kém nổi đổi đời, vươn lên hàng ngũ sao hạng A showbiz Hàn.

Dù làm bước đệm vững chắc là thế cho nhiều ngôi sao, nhưng 15 năm nhìn lại, Vườn Sao Băng lại khiến khán giả không khỏi sởn da gà vì loạt "lời nguyền". 3 nhân vật của phim tử nạn, 4 ngôi sao nổi nhất phim đều phải hứng chịu thị phi vì loạt bê bối liên quan đến tình ái từ ly dị, làm trai bao, hành hung cho đến ngoại tình.

1. "Lời nguyền" tử nạn

"Ác nữ" tự tử vì bị ép quan hệ tình dục

Jang Ja Yeon không phải là 1 cái tên nổi tiếng hay được nhớ mặt điểm tên khi Vườn Sao Băng giành được thành công vang dội. Lúc 7 giờ 42 phút tối ngày 7/3/2009, 2 ngày trước khi tập 18 của bộ phim được trình chiếu, nữ phụ họ Jang đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi. Tin tức chấn động này góp phần đẩy rating của tác phẩm chạm mốc cao nhất toàn quốc. Điều khiến công chúng choáng váng là bi kịch của chứng trầm cảm và bản hợp đồng nô lệ.

Jang Ja Yeon để lại thư tuyệt mệnh tố cáo bị quản lý ép hầu rượu, phục vụ tình dục cho cả 1 danh sách nhân vật cấp cao. Tài liệu dài 230 trang tố cáo 31 nhân vật quyền lực tham gia xâm hại tình dục cố diễn viên đến 100 lần sau đó được Dispatch tung ra, chấn động cả châu Á. Sự việc khép lại trong sự phẫn nộ của dư luận năm 2009, nhưng 3 năm trước, vụ án lại được "đào" lại nhờ phát ngôn của Yoon Ji Oh - bạn thân tự nhận là nhân chứng cuối cùng. Sau này, Yoon bị bóc mẽ là kẻ nói dối, dùng danh tiếng của bạn thân quá cố để kiếm chác và trở nên nổi tiếng. Nhiều năm trôi qua, khán giả vẫn thương tiếc cho số phận của Jang Ja Yeon, đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không được yên ổn.

Jang Ja Yeon đóng nữ phụ phản diện, từng bị khán giả ghét. Sau vụ tự tử chấn động, khán giả mới xót xa biết được cuộc đời đầy đoạ và đau khổ của cố diễn viên

Danh sách các nhân vật cấp cao được cho là ép Jang quan hệ tình dục bị phát tán, khiến không ít kẻ phải trả giá. Thế nhưng, vẫn còn những thành phần khác nhan nhản tồn tại và giấu mặt sau scandal này nhờ quyền lực

Sao nhí tự tử

14 năm sau cái chết của Jang Ja Yeon, người hâm mộ của Vườn Sao Băng lại 1 lần nữa đón nhận tin buồn. Vào đêm muộn ngày 19/4/2023, công chúng Hàn Quốc và người hâm mộ khắp thế giới bàng hoàng trước thông tin nam idol thủ vai sao nhí năm xưa của Vườn Sao Băng - Moonbin (ASTRO) qua đời. Nam idol được quản lý tìm thấy tại nhà riêng ở Gangnam, Seoul vào lúc 20h10 (giờ Hàn Quốc). Anh được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân cái chết được cho là tự tử.

Điều khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả là việc Moonbin vẫn chuẩn bị cho chương trình âm nhạc Dream Concert 2023 của nhóm nhỏ ASTRO Moonbin & Sanha vào tháng 5 cùng năm. Nam idol này luôn xuất hiện với dáng vẻ tươi sáng, nụ cười hiền. Nhưng chẳng ai biết được rằng, Moonbin vẫn luôn phải chịu áp lực. Sau khi người bạn qua đời, Cha Eun Woo và loạt idol đình đám như Woozi, DK (SEVENTEEN)... vẫn nhung nhớ khôn nguôi, mỗi năm đều tưởng niệm và nhắc về Moonbin.

Sao nhí điển trai, tài năng hồi nào của Vườn Sao Băng đã qua đời, hưởng dương 25 tuổi

Cha Eun Woo day dứt nhớ thương người bạn cũ

Đạo diễn bị tông chết

Ngoài 2 diễn viên tài năng, đạo diễn của Vườn Sao Băng đã qua đời vào năm 2018, hưởng dương 59 tuổi. Khoảng 1 giờ sáng ngày 13/1 (giờ địa phương), đạo diễn Jeon Ki Sang đã bị 1 chiếc taxi bất ngờ tông tại ngã tư trong lúc di chuyển trên đường ở khu Yeouido, Seoul. Ông ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Jeon Ki Sang vốn là 1 vị đạo diễn nổi tiếng ở xứ kim chi, nhận được sự yêu mến của người hâm mộ toàn quốc nhờ khả năng dẫn dắt nhiều bộ phim có tiếng như Vườn Sao Băng, My Girl, Witch Yoo Hee (Ma nữ Yoo Hee), To The Beautiful You...

Đạo diễn Jeon Ki Sang qua đời 9 năm sau thành công của Vườn Sao Băng

2. "Lời nguyền" tình ái

Vụ ly dị khiến Goo Hye Sun trở thành kẻ giả dối bị cả showbiz ghét

Trước khi ly dị Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun đã bị gắn mác là kẻ giả dối, bị nhiều đồng nghiệp ghét bỏ. Diễn xuất kém đến mức bị gọi là "thuốc độc rating", sa đà vào việc thể hiện sự đa tài nhưng không việc gì nên hồn, tính cách kỳ lạ đến mức bị nhiều đồng nghiệp xa lánh và hiểu nhầm, liên tục để lộ thái độ giả dối và biện minh cho những thiếu sót trong công việc... Vì lẽ này, Goo Hye Sun đã phải tự rút khỏi showbiz và tập trung vào việc học cao. Nhưng cột mốc đỉnh điểm khiến đông đảo khán giả châu Á mất hẳn thiện cảm về nữ chính Vườn Sao Băng đó là vụ đấu tố ly hôn với nam tài tử Ahn Jae Hyun vào năm 2020.

Ban đầu công chúng chỉ trích Ahn Jae Hyun vì cho rằng anh ham tụ tập và bỏ bê vợ, song sau này khán giả đổi chiều ý kiến vì phát hiện ra thái độ kiểm soát và áp đặt độc hại của Goo Hye Sun đối với người bạn đời. Dispatch sau này tung ra bằng chứng tin nhắn của cặp vợ chồng này để minh oan cho tài tử họ Ahn, dư luận giận dữ tẩy chay Goo Hye Sun. Mới đây, nữ diễn viên này tiếp tục bị "ném đá" vì lạm dụng chiêu trò giả làm nạn nhân để "flex" khối tài sản khủng. Khán giả giờ đây đã hoàn toàn ngán ngẩn trước Goo Hye Sun.

Goo Hye Sun bị "bóc" bằng chứng thích kiểm soát bạn đời, duy trì tình cảm độc hại và thái độ giả dối. Từ đây, công chúng cũng đổi chiều, quay ra chỉ trích cựu diễn viên này

Kim Hyun Joong và bê bối hành hung bạn gái chấn động cả châu Á

Hồi Vườn Sao Băng trình chiếu trên màn ảnh nhỏ châu Á, Kim Hyun Joong được coi là nam thần quốc dân, người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ vì hình ảnh dịu dàng và si tình trong bộ phim này. Thế nhưng hình tượng hoàn hảo đó đã hoàn toàn sụp đổ sau khi scandal hành hung bạn gái của nam tài tử sinh năm 1986 này bị bóc trần.

Vụ scandal đánh đập, hành hung bạn gái đang mang thai và kiện tụng qua lại của Kim Hyun Joong được netizen ví như 1 bộ phim truyền hình dài tập, với hàng loạt plot twist điên đảo. Sáng ngày 22/8/2014, 1 người phụ nữ họ Choi đã bất ngờ đệ đơn kiện lên sở cảnh sát Songpa, Seoul, tố cáo bị Kim Hyun Joong hành hung dã man từ cuối tháng 5 đến tháng 7 năm đó.



Cả 2 vốn là người yêu và bắt đầu hẹn hò từ năm 2012. Nhưng cặp đôi đã bắt đầu rạn nứt vào tháng 5/2014, dẫn đến việc cô này bị bạn trai đình đám đánh đập. Đến tháng 7, cô Choi tiếp tục bị mỹ nam Vườn Sao Băng hành hung đến mức làm gãy và tổn thương 6 chiếc xương sườn. Liên tục kiện tụng, phủ nhận rồi lại bị tung bằng chứng, Kim Hyun Joong sau cùng thừa nhận nhưng nhấn mạnh chỉ xô xát với cô Choi duy nhất 1 lần và chấn thương không hề nghiêm trọng. Vụ kiện giữa đôi bên kết thúc sau khi Kim Hyun Joong chấp nhận bồi thường cho bạn gái cũ 600 triệu won (khoảng 12 tỷ đồng) và nộp phạt thêm 5 triệu won (100 triệu đồng) vì tội hành hung.

Nhưng chẳng ai ngờ ồn ào lại kéo đến, vào tháng 4/2015, bạn gái cũ tiếp tục đệ đơn tố cáo Kim Hyun Joong đánh đập cô đến sảy thai, đồng thời ép cô phá thai. Hóa ra, sau vụ kiện tụng, cặp đôi có 1 khoảng thời gian làm lành, quay lại, và kết quả là cô Choi đã mang thai. Đến tháng 7/2015, phía Kim Hyun Joong đã đệ đơn kiện ngược lại cô A với tội phỉ báng, bôi nhọ. Giữa lúc vụ kiện vẫn đang căng thẳng, cô A đã sinh 1 bé trai, và sau khi xét nghiệm ADN, đứa bé chính xác là con của Kim Hyun Joong. Sau cùng, bố mẹ đã thay mặt nam diễn viên để đứng ra tổ chức họp báo xin lỗi cháu nội. Cô Choi 1 mình nuôi dưỡng đứa bé và có nguồn tin Kim Hyun Joong bị cấm gặp con.

Sự nghiệp của nam thần 1 thời cũng chấm dứt hoàn toàn sau chuỗi scandal này. Dù thất nghiệp, nhưng Kim Hyun Joong vẫn sống nhãn nhã. Cựu thành viên SS501 gần đây quyết định tận hưởng cuộc sống làm nông và làm YouTube nhờ có mảnh đất trị giá tới 200 triệu won (3,7 tỷ đồng).

Lee Min Jung bị chồng tài tử Lee Byung Hun "cắm sừng", vụ ngoại tình 97 tỷ bại lộ theo cách không ngờ tới

Sau thành công của Vườn Sao Băng, Lee Min Jung nổi lên thành sao hạng A nhưng chủ yếu không phải nhờ diễn xuất mà là do cuộc hôn nhân của cô với "ông hoàng màn ảnh" Lee Byung Hun. Cuộc sống viên mãn của cặp tiểu thư showbiz và tài tử quốc tế tưởng chừng sẽ mãi là happy ending khiến triệu người ao ước cho đến khi Lee Byung Hun ngoại tình.

Nam tài tử này gần như mất đi mọi thứ khi bê bối lớn nhất sự nghiệp nổ ra vào cuối tháng 8/2014. Đây là vụ bê bối ngoại tình, tống tiền chấn động nhất nhì Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Tròn 1 năm sau ngày cưới, Lee Byung Hun bất ngờ báo cảnh sát, tố cáo nữ idol Dahee (GLAM) và người mẫu Lee Ji Yeon tống tiền anh 5 tỷ won (khoảng 97 tỷ đồng). Mặc dù là nạn nhân bị tống tiền, song nguyên nhân của sự vụ mới là điều công chúng chú ý nhất. Đó chính là việc Lee Byung Hun đã có những hành động ngoại tình, gạ gẫm 2 cô gái này.

Theo kết quả điều tra, Lee Ji Yeon và Dahee lần đầu gặp nhau vào ngày 1/7/2014, thông qua sự kết nối của một người bạn chung. Sau vài lần gặp gỡ, tiệc tùng, Lee Ji Yeon và Lee Byung Hun được cho là đã bắt đầu mối quan hệ ngoại tình, thường xuyên qua lại ở nhà riêng của nữ người mẫu tại Gangnam, Seoul. Đến tháng 8, nam tài tử quyết định chấm dứt mối quan hệ này và điều đó khiến Lee Ji Yeon tổn thương, lên kế hoạch tống tiền Lee Byung Hun.



"Vũ khí" mà 2 cô gái dùng để tống tiền nam tài tử đó chính là một đoạn ghi âm 3 người ngồi uống rượu cùng nhau. Khi hết rượu, Lee Ji Yeon ra ngoài mua thêm, Lee Byung Hun đã gạ gẫm Dahee bằng nhiều lời lẽ thô tục, khiêu dâm và bị nữ idol này ghi lại. Trước khi vụ tống tiền xảy ra, Lee Ji Yeon từng nhiều lần đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh món quà mà cô nhận được từ nhân vật bí mật có tên "B", biệt danh "Lee Santa". Tờ Dispatch sau đó còn tung ra loạt tin nhắn tán tỉnh, gạ gẫm giữa Lee Byung Hun và Lee Ji Yeon. Từ đây, Lee Byun Hun đã hoàn toàn bị lộ sạch bằng chứng ngoại tình sau lưng Lee Min Jung. Đáng nói, lúc đó mỹ nhân Vườn Sao Băng còn đang mang thai con đầu lòng.

Lee Byung Hun gạ gẫm 2 sao nữ trẻ khi vợ mang bầu con đầu lòng

2 sao nữ tống tiền nam tài tử, sau đó lại tung loạt bằng chứng cho thấy Lee Byung Hun từng gửi tặng nhiều món quà đắt tiền để "gạ tình"

Sau khi vụ kiện tụng kết thúc, 2 sao nữ này đã phải trả giá bằng mức phạt và lệnh cấm biểu diễn vì hành vi tống tiền. Lee Byung Hun dù thắng kiện nhưng lại phải trả giá vì hành vi "cắm sừng" vợ bầu, sụp đổ hình tượng trước mắt công chúng. Phải nhiều tháng sau khi dọn về nhà mẹ đẻ, Lee Min Jung mới tha thứ cho chồng. Giờ đây, cặp đôi quyền lực này đã trở lại tháng ngày hạnh phúc cùng 2 người con.

Vợ chồng Lee Min Jung - Lee Byung Hun vẫn hạnh phúc sau sóng gió

Lee Min Ho dính nghi vấn làm "trai bao"

2 năm trước, showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin nam diễn viên Cung Tuấn bí mật có con từ 10 năm trước, từng tham gia "Bạch Mã Hội Sở" - câu lạc bộ trai bao trá hình đình đám của Thượng Hải. Scandal của Cung Tuấn kéo theo loạt tin đồn sau đó về cả dàn nam thần showbiz châu Á, trong đó gây sốc nhất là tin từ 1 blogger đình đám có tên "Đế Sư". Thông tin 1 sao nam xứ Hàn thực hiện "quy tắc ngầm" bất ngờ được hé lộ, và Lee Min Ho bị nêu đích danh. Blogger cho biết, trước đây Lee Min Ho thường xuyên sang Trung Quốc với mục đích ăn cơm, hầu rượu và ngủ với nữ đại gia. Có lần Lee Min Ho ngủ với 4 người phụ nữ giàu có, không phải là những người ở độ tuổi 50 mà là các chị em trên dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, không có bất cứ hình ảnh bằng chứng nào được chia sẻ.

Liên quan đến lùm xùm của Lee Min Ho, blogger "Đế Sư" tiết lộ "cát xê" của nam diễn viên và cho biết mỗi người sẽ đưa cho Lee Min Ho đình đám 20 triệu tệ (72 tỷ đồng). Nếu như mọi chuyện thuận lợi, tài tử xứ Hàn mang về 100 triệu tệ (360 tỷ đồng). Sau cùng, dù Lee Min Ho không đưa ra bất cứ phản hồi nào, blogger "Đế Sư" đã phải tự đăng bài xin lỗi nam diễn viên và các fan, đồng thời "lật mặt" bộc bạch rằng mình chưa từng nói bất cứ tin đồn về nam diễn viên.



