Dàn sao nam cơ bắp cuồn cuộn nổi tiếng sau một bộ phim

Theo QQ , bộ phim điện ảnh Phong thần 1: Yêu Loạn Thương Quốc danh tiếng ngày càng tốt, doanh thu đạt 1,4 tỷ NDT. Trong đó, khán giả dành nhiều lời khen ngợi về trình độ kỹ xảo vượt bậc, tạo hình nhân vật ấn tượng và cách chọn diễn viên phù hợp với nguyên tác. Bên cạnh đó, đạo diễn Ô Nhĩ Thiện còn mang đến cho điện ảnh Trung Quốc làn gió mới với dàn nam diễn viên trẻ tuổi, được đào tạo kỹ lưỡng.

Theo chia sẻ từ Ô Nhĩ Thiện, trước khi tiến hành quay bộ phim, từ hơn 15.000 ứng cử viên ông đã tập hợp hơn 100 nghệ sĩ trẻ tham gia khóa huấn luyện cưỡi ngựa, bắn cung, tập thể hình, tập dưới nước suốt 6 tháng, sau đó chọn ra những người ưng ý để thể hiện vai diễn Cơ Phát, Ân Giao, Dương Tiễn, Sùng Ứng Bưu...

Dàn nam thần phim Phong Thần phải học cưỡi ngựa bắn cung, luyện tập cơ bắp võ thuật suốt 6 tháng.

"Thiếu niên đế vương" Cơ Phát do Vu Thích diễn

Trong đó vai diễn thiếu niên đế vương Cơ Phát của Vu Thích là nhân vật gây ấn tượng nhất. Cơ Phát là con trai của Tây bá hầu Cơ Xương. Sau khi cha qua đời lấy niên hiệu là Võ Vương, được Khương Tử Nha và các vị thần tiên của Xiển giáo, đứng đầu là Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, đánh bại nhà Thương, lập nên nhà Chu. Trong phim, Cơ Phát lúc đầu là hậu vệ của Trụ Vương, nhưng sau đó thấy Trụ Vương tàn ác, giết cha hại anh mình nên đã dấy binh tạo phản.

Vu Thích có ngoại hình cương trực điển trai, biểu cảm trên màn ảnh lớn rất tốt, là nhân tố sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai. Theo QQ , để giữ cho các diễn viên trẻ có được sự mới lạ khi phim ra mắt, trong suốt 5 năm qua, đoàn phim yêu cầu Vu Thích hạn chế đóng phim do đó số lượng tác phẩm của nam diễn viên sinh năm 1996 rất ít. Tuy nhiên, đổi lại, anh một đêm thành sao, vang danh chỉ với vai diễn đầu tay. Hai phần tiếp theo của Phong Thần sẽ nói về hành trình gian nan Cơ Phát phạt Trụ, là cơ hội tốt để Vu Thích thể hiện diễn xuất và mị lực màn ảnh của mình.

Vu Thích được đánh giá là gương mặt trời sinh để đóng điện ảnh. Nam diễn viên sinh năm 1996 một đêm thành sao.

Dương Tiễn bản mới được so sánh với Kim Thành Vũ

Nam diễn viên Thử Sa vai Dương Tiễn là cái tên gây chú ý và được yêu thích bậc nhất trong phim Phong Thần phần một. Trong phim, Dương Tiễn hiện lên là người hiền lành, chính trực và giỏi võ thuật. Tạo hình Thử Sa được khen điển trai, động tác võ thuật đẹp mắt, gương mặt mang nhiều nét giống tài tử Kim Thành Vũ. Có thể nói vai diễn Dương Tiễn là một trong những yếu tố tạo nên thành công của phim và giúp Thử Sa nhận được cảm tình của khán giả.

Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1997 còn bị công chúng chê bai khi nhận vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu bản mới. Tuy nhiên, hiện tại người xem ngóng trông anh sẽ thể hiện vai diễn như thế nào. Thử Sa tên thật là Mộc Cổ Nhạ Cổ Cát Ô Thử Sa, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh - Truyền hình Tứ Xuyên và theo học Khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Ngoài tài cưỡi ngựa bắn cung, nam diễn viên còn thành thạo quyền anh, đấu kiếm và tán thủ. Thử Sa từng góp mặt trong các phim Nhất sinh nhất thế, Ngự giao ký, Ngọc cốt dao, Tú Xuân Đao: Sơn hà chi ảnh ... Anh được đánh giá là có tương lai rộng mở với gương mặt đậm chất điện ảnh, vẻ đẹp cổ điển như các tài tử Hong Kong xưa.

Thử Sa được nhận xét có nhiều nét giống Kim Thành Vũ.

Thái tử Ân Giao của Trần Mục Trì với màn khoe cơ bắp cuốn hút

Trần Mục Trì vào vai thái tử Ân Giao, con trai Trụ Vương, phẫn nộ vì cái chết của mẹ là Khương hoàng hậu, Ân Giao muốn giết Đát Kỷ nhưng bị giá họa là hành thích vua. Ân Giao bị Trụ Vương ra lệnh xử trảm nhưng được vị thần tiên là Quảng Thành Tử cứu mạng, nhận làm đồ đệ, lên núi Côn Lôn học phép thuật. Sau khi thành tài, Ân Giao được giao xuống núi giúp nhà Chu phạt Trụ nhưng lại bị Thân Công Báo thuyết phục về phò trợ vua cha, đồng thời trả thù cho em trai là Ân Hồng trước đó bị giết.

Nam diễn viên Trần Mục Trì sinh năm 1997, có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút, được gọi là "tiểu Bành Vu Yến". Phong Thần tam bộ khúc là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì. Số lượng phim của nam nghệ sĩ không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn hà biểu lý khó lên sóng do lệnh cấm.

Tuy nhiên, Trần Mục Trì được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh lạc ngưng thành đường (2022). Trong Phong thần phần một , vai diễn thái tử Ân Giao của Trần Mục Trì cũng gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, cơ bắp nam tính, diễn xuất tốt.

Trần Mục Trì ngoại hình nam tính, điển trai, được ví là "tiểu Bành Vu Yến".

Hoàng Hi Ngạn vai Khương Văn Hoán - "Con hổ phương Đông"

Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán là em ruột của Khương hoàng hậu, cậu của hai hoàng tử Ân Giao và Ân Hồng, dũng mãnh thiện chiến, được mệnh danh là "con hổ phương Ðông". Sau khi chị gái và cha bị giết, Khương Văn Hoán bỏ nhà Thương, sang giúp nhà Chu để báo thù.

Trong phim Khương Văn Hoán do nam diễn viên sinh năm 1992 Hoàng Hi Ngạn thủ vai. Nam diễn viên từng thủ vai Trần Huyền Phong trong Anh hùng xạ điêu: Cửu âm bạch cốt trảo (2021). Trần Huyền Phong là đệ tử của Hoàng Dược Sư, từng bí mật kết hôn với Mai Siêu Phong. Hoàng Hi Ngạn là diễn viên, người mẫu gốc Đài Loan, Trung Quốc. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2016, chưa có nhiều tác phẩm trong sự nghiệp. Nam diễn viên từng tham gia bộ phim đồng tính Dark Blue And Moonlight, Đại Tống thiếu niên chí 2 .

Hoàng Hi Ngạn là diễn viên đang lên của điện ảnh Trung Quốc.

Ngạc Nhuận do Lý Quân Nhuệ thể hiện

Lý Quân Nhuệ (sinh năm 1996) đóng vai Ngạc Nhuận con trai của Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ. Sau khi Ngạc Sùng Vũ bị Trụ Vương sát hại, Ngạc Nhuận kế thừa chức tước của cha, phản Thương phò trợ nhà Chu.

Nam diễn viên từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng âm nhạc Sáng tạo doanh 2019. Bên cạnh đó, anh còn đóng phim Dư sinh quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn (vai Thiệu Giang), Gia Nam truyện, Thần ẩn . Vai diễn được biết đến nhiều nhất của Lý Quân Nhuệ là Viên Thận trong Tính hán xán lạn. T rong hai phần sau của Phong Thần , đất diễn của Lý Quân Nhuệ sẽ nhiều hơn.

Lý Quân Nhuệ xóa tan hình ảnh thư sinh với vai diễn Ngạc Nhuận.

Sùng Ứng Bưu điển trai do Hầu Văn Nguyên diễn

Nam diễn viên sinh năm 1990 Hầu Văn Nguyên thể hiện nhân vật Sùng Ứng Bưu trong bộ Phong Thần phần một . Anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Thích Thành Cương, người chồng bội bạc của Kiều Tứ Mỹ trong phim Những đứa con nhà họ Kiều .

Sùng Ứng Bưu, con trai trưởng của Bắc bá hầu Sùng A Hổ (thường được gọi là Sùng Hầu Hổ), một trong những tướng tài trung thành với nhà Thương. Sùng Ứng Bưu trong mô tả của nguyên tác có thân hình cao lớn, vũ lực siêu quyền, từ nhỏ đã được dự đoán sẽ trở thành đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên. Do đó, Sùng Ứng Bưu thường mặt lạnh ít nói, cậy tài khinh người. Tuy nhiên, sau này, Sùng Hầu Hổ bị em trai Sùng Hắc Hổ phản bội, bị quân Tây Kỳ chém đầu. Sùng Ứng Bưu cũng bị xử quyết theo cha.