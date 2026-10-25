Đàn cò trắng giữa đầm Đà Nẵng 'bỏ bùa' du khách

Rất đông du khách tìm về bãi sậy sông Đầm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) để được nhìn ngắm đàn cò. Nhiều năm qua, đàn cò cả ngàn con chọn nơi này là nhà, mỗi năm số lượng càng nhiều.





