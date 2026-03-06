Dàn BLV kì cựu nói gì về các kênh bóng đá lậu khi hệ thống Xôi Lạc TV bị triệt phá?

Sau khi cơ quan chức năng triệt phá hệ thống phát sóng lậu Xôi Lạc TV và khởi tố 30 bị can liên quan, câu chuyện bản quyền bóng đá và thói quen xem lậu của khán giả đang trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người hâm mộ.

Nhiều bình luận viên và nhà báo thể thao kỳ cựu cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm trong chương trình Nhà vô địch phát sóng của VTVcab.

Nhà báo Trịnh Long Vũ cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở hành vi phát lậu, mà còn ở nhận thức của khán giả. Ông chia sẻ: “Phát lậu đã đành, nhưng điều khiến tôi buồn là có rất nhiều người ủng hộ. Đây là chuyện nhận thức về mặt pháp luật".

Theo ông, việc người xem coi các kênh phát sóng lậu là điều bình thường khiến câu chuyện bảo vệ bản quyền ngày càng khó kiểm soát.

BLV Quang Huy cho rằng việc các kênh như Xôi Lạc TV bị xử lý chỉ là vấn đề thời gian. Ông nói: "Điều gì đến cũng phải đến, dù muộn. Bao năm qua các đài truyền hình làm ăn chân chính đã phải chịu thiệt thòi. Một số đơn vị đã phải trả giá rất đắt đến thời điểm này".

Dàn BLV kì cựu chia sẻ về vấn đề các website phát sóng lậu

Thực tế, các đơn vị sở hữu bản quyền thường phải chi số tiền rất lớn để mua bản quyền các giải đấu, trong khi lượng khán giả lại bị chia nhỏ bởi các nguồn phát sóng trái phép.

Nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc lại nhấn mạnh đến hệ lụy phía sau của những kênh phát lậu.Ông cho biết nhiều cổ động viên trẻ từng nói với mình rằng họ thích xem trên các kênh này vì bình luận hài hước, không khí vui vẻ. Tuy nhiên BLV Anh Ngọc cảnh báo: “Đằng sau tất cả những chuyện ấy, họ còn dẫn dụ người ta vào cá cược. Tất cả làm một việc cuối cùng: là ăn cắp và cá cược. Nó khiến cho các CĐV cảm thấy việc cá cược là việc đương nhiên".

Trong khi đó, BLV Quang Tùng cho rằng sức hút của các kênh kiểu này đến từ yếu tố giải trí. Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh: "Đông đảo người xem và ủng hộ các kênh đó cho rằng nó vui, nhưng cái vui đó thiếu tính kiểm soát. Những điều đó dẫn đến những thứ đi lệch chuẩn rất nhiều".

Hệ thống Xôi Lạc TV đã hoạt động trong thời gian dài, phát sóng trái phép nhiều giải đấu thể thao và thu lợi bất chính lớn, đồng thời có liên quan đến việc điều hướng người xem sang các nền tảng cá cược trực tuyến.

Việc triệt phá hệ thống này được xem là một bước mạnh tay nhằm siết chặt vấn đề bản quyền số, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về thói quen xem bóng đá miễn phí của một bộ phận người hâm mộ Việt Nam.