Đám cưới của nàng dâu gia tộc nghìn tỷ Hề Mộng Dao: 3 tạo hình đắt giá ngang cả một gia tài

Không hổ danh là nàng dâu hào môn hàng đầu Cbiz, Hề Mộng Dao tỏa sáng lộng lẫy trong đám cưới thượng lưu.

Ngày 1/6 vừa qua, giới truyền thông Trung Quốc đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào hôn lễ của Hề Mộng Dao và thiếu gia trùm sòng bạc Macau Hà Du Quân tại Tu viện Mont Saint-Michel, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nằm trên hòn đảo đá giữa vịnh Normandy (Pháp). Sau 7 năm kể từ khi đăng ký kết hôn và đã có hai con chung, cặp đôi mới chính thức tổ chức đám cưới. Sự kiện nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội không chỉ bởi danh tiếng của cô dâu chú rể mà còn vì quy mô và độ xa xỉ được ví như bước ra từ những câu chuyện về giới siêu giàu. Đặc biệt, 3 tạo hình xuyên suốt đám cưới thượng lưu của cựu thiên thần Victoria’s Secret cũng khiến công chúng phải trầm trồ.

Sau 7 năm chung sống, hôn lễ thế kỷ xa hoa của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân đã chính thực được diễn ra tại Pháp khiến truyền thông Trung Quốc dậy sóng. (Ảnh: Weibo)

Tại buổi tiệc riêng tư trước thềm đám cưới được mệnh danh là “hôn lễ thế kỷ”, Hề Mộng Dao ghi điểm với diện mạo trang nhã và thanh lịch trong thiết kế màu xanh băng thuộc BST Xuân Hè 2026 của Dior. Sắc xanh dịu mát cùng những đường cắt may tinh tế không chỉ tôn lên làn da trắng mà còn giúp Hề Mộng Dao toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, quý phái đúng chuẩn dâu hào môn.

Hề Mộng Dao ghi điểm với vẻ đẹp trang nhã, mong manh trong thiết kế của Dior. (Ảnh: Instagram)

Điểm đắt giá nhất của tổng thể phải kể đến bộ trang sức kim cương cao cấp đến từ Graff. Người đẹp được cho là đã đeo trên mình số trang sức có tổng trọng lượng hơn 103 carat kim cương, với giá trị ước tính lên tới khoảng 180 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa thời trang cao cấp và trang sức xa xỉ đã giúp Hề Mộng Dao tỏa sáng trong đêm tiệc.

Khí chất nhẹ nhàng, kiều diễm của nàng dâu gia tộc nghìn tỷ. (Ảnh: Instagram)

Trong lễ cưới xa hoa, Hề Mộng Dao xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới couture được Dior thiết kế riêng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GĐST Jonathan Anderson, mang vẻ đẹp tinh giản, thanh thoát nhưng ẩn chứa kỹ thuật chế tác vô cùng công phu. Mẫu váy đậm tính nghệ thuật khi lấy cảm hứng từ các tác phẩm gốm đặc trưng của nghệ sĩ Magdalene Odundo, với cấu trúc phần lưng uốn cong mềm mại như đôi cánh đang dang rộng. Toàn bộ thiết kế được các nghệ nhân tại xưởng Haute Couture của Dior ở Paris thực hiện thủ công trong hơn 600 giờ, trải qua nhiều tháng thực hiện cùng ba lần chỉnh sửa trực tiếp nhằm đảm bảo sự vừa vặn tuyệt đối cho cô dâu.

Hề Mộng Dao chính là cô dâu Dior đầu tiên dưới thời đại Jonathan Anderson. (Ảnh: Weibo)

Giới thời trang đánh giá đây là một trong những thiết kế couture đắt giá nhất của Dior trong thời gian gần đây, với mức giá có thể lên tới hàng trăm nghìn USD. Chất liệu wild silk cao cấp được lựa chọn làm nền cho thiết kế, mang đến hiệu ứng óng ánh nhẹ như ngọc trai và độ rủ mềm mại theo từng chuyển động cơ thể. Khi cô dâu sải bước trong lễ đường, cấu trúc đặc biệt này chuyển động uyển chuyển theo từng nhịp chân, tạo nên hình ảnh vừa lãng mạn vừa giàu tính nghệ thuật.

Cận cảnh mẫu váy cưới đẹp như cổ tích của Hề Mộng Dao. (Ảnh: Weibo)

Cựu thiên thần Victoria's Secret hoàn thiện diện mạo cô dâu với bộ trang sức kim cương đồng bộ từ Graff gồm dây chuyền, hoa tai và nhẫn. Giá trị của những món trang sức xa xỉ này được cho là lên tới hàng triệu USD, góp phần tạo nên hình ảnh lộng lẫy và đẳng cấp của một đám cưới hào môn bậc nhất.

Nữ siêu mẫu lựa chọn kiểu tóc búi gọn, layout makeup nhẹ nhàng để làm nổi bật đường nét thanh tú đậm chất Á Đông. (Ảnh: Instagram)

Chưa dừng lại ở chiếc váy cưới couture gây tiếng vang, Hề Mộng Dao tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện tại tiệc hậu hôn lễ với diện mạo đậm chất quý tộc. Nàng dâu hào môn lựa chọn một thiết kế haute couture cổ điển của Chanel từ năm 1989 – cũng chính là năm cô chào đời, như một chi tiết mang ý nghĩa đặc biệt. Bộ lễ phục thanh lịch được cô kết hợp cùng đồng hồ Patek Philippe có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, tạo nên tổng thể sang trọng nhưng không phô trương.

Tạo hình cổ điển, sang trọng của Hề Mộng Dao tại after wedding party. (Ảnh: Weibo)

Món phụ kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất lại là chiếc vòng cổ ngọc trai mang giá trị lịch sử đặc biệt. Theo nhiều nguồn tin, đây là báu vật thuộc BST cá nhân của mẹ chồng cô, bà Lương An Kỳ. Thậm chí còn có đồn đoán rằng món trang sức này từng là quà tặng của cố “vua sòng bài” Hà Hồng Sân dành tặng cho người vợ thứ tư. Đáng chú ý, trước đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, chiếc vòng cổ gần như chưa từng xuất hiện công khai, khiến màn tái xuất lần này càng trở nên đặc biệt và giàu ý nghĩa. Điều này cũng phần nào cho thấy sự yêu thương của mẹ chồng dành cho cựu thiên thần Victoria’s Secret.