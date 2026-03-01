Đại sứ Việt Nam tại Iran: “Công dân Việt Nam vẫn an toàn”

Liên quan tình hình Iran, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết từ sáng 28/2, khi các cuộc tấn công xảy ra, đường phố tương đối hỗn loạn, giao thông tắc nghẽn. Đến chiều cùng ngày, người dân hạn chế ra đường dù vẫn xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn.

Theo Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc, Internet bị gián đoạn, một số cửa hàng đóng cửa nhưng không có hiện tượng tích trữ thực phẩm. Nhìn chung, người dân lo lắng nhưng không quá hoảng sợ.

Về công tác bảo hộ công dân, ông Nguyễn Lương Ngọc cho biết hiện có 38 công dân Việt Nam tại Iran, gồm 23 cán bộ và gia đình Đại sứ quán, 13 công dân định cư và 2 sinh viên.

(Ảnh chụp màn hình)

Ngay từ tháng 1/2026, Đại sứ quán đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao xây dựng phương án chi tiết bảo hộ công dân và chuẩn bị nguồn lực liên quan. Sáng 26/2, 19 cán bộ và gia đình đã được sơ tán tới một thành phố phía Bắc Iran, cách Tehran khoảng 400 km, gần biển Caspi. Đây là khu vực hẻo lánh, không có các mục tiêu nhạy cảm có thể bị tấn công và hiện vẫn yên tĩnh, an toàn.

Trong khi đó, 2 sinh viên lưu trú tại thành phố Gazville, cách Tehran 200 km, hiện vẫn an toàn và tâm lý ổn định.