Đại học lớn nhất cả nước có nữ giám đốc đầu tiên

Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Đây là lần đầu tiên hệ thống đại học này có nữ giám đốc.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974 tại tỉnh Quảng Ngãi cũ. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM).

NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM

Sau đó, bà công tác tại Khoa Hóa học, tiếp tục học và nhận bằng Thạc sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa phân tích tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Năm 2002, bà Mai sang Nhật Bản theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Y Dược Toyama và nhận bằng tiến sĩ Dược học vào năm 2005.

Sau khi hoàn thành học vị, bà trở về nước và tiếp tục công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Từ năm 2007, bà Mai lần lượt đảm nhận vị trí Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hóa học.

Năm 2021, bà Mai được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và từ năm 2022 kiêm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu. Bà được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020; đồng thời được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2024.

Tháng 6 năm ngoái, NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, phụ trách các lĩnh vực như hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp - địa phương và quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ dược liệu trong nước – một hướng đi có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng cao.

Trong lĩnh vực nghiên cứu các sản phẩm từ ong tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu của NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã nhận Giải thưởng Quả cầu vàng (2017) và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM (2019). Năm 2021, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia – giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) ở Rio de Janeiro (Brazil), bà được công nhận là Viện sĩ TWAS - trở thành một trong những nữ khoa học Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.