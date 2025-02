Chỉ khoảng 1 tuần nữa, dịp lễ Valentine sẽ chính thức diễn ra. Liệu có thời điểm nào phù hợp hơn để ra mắt sản phẩm âm nhạc với chủ đề tình yêu đôi lứa ? Hưởng ứng bầu không khí đang dần nóng lên trước ngày lễ Tình nhân 2025, đường đua Vpop gần đây đón chào nhiều gương mặt đình đám tái xuất, đặc biệt, gần như tất cả đều là nghệ sĩ nam gồm Trung Quân Idol x Bùi Anh Tuấn, Erik và Đức Phúc. Cán cân hiện vẫn khá khó đoán khi cặp nam - nam toàn ballad hit đối đầu với 2 Anh Trai cực hot.

Đúng 19h ngày 6/2, Erik sẽ chính thức trở lại với MV Dù Cho Tận Thế (vẫn yêu em) - OST cho bom tấn điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Dù chỉ mới “nhá hàng” 1 đoạn nhạc ngắn nhưng ca khúc đã nhanh chóng viral trên các nền tảng MXH. Các cư dân TikTok đua nhau gắn sound vào video của mình, tạo nên làn sóng đu trend cực hot. Trước đó, Erik cũng năng nổ “thả hint” hàng loạt, ẩn ý nữ chính đóng MV là Tiểu Vy. Nàng hậu đang nhân được sự chú ý lớn từ khán giả xem phim. Vì vậy, Tiểu Vy chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông.

Teaser thứ 2 mới được tung ra hôm 5/2 đã hé dàn sao khủng góp mặt trong Dù Cho Tận Thế (vẫn yêu em) như 2 mảnh ghép còn thiếu của Gia đình Hoa Dâm Bụt Hòa Minzy - Đức Phúc, Quốc Anh, Phạm Anh Duy, JSOL, Hải Đăng Doo, Hùng Huỳnh… Không chỉ giai điệu gây nghiện mà dàn diễn viên cũng chất lượng không kém. Điều này càng khiến dân tình “hóng” MV chính thức.

Đức Phúc

Không kém cạnh người em thân thiết, Đức Phúc “lâm trận” với sản phẩm mang tên Chăm Em Một Đời, chuẩn bị ra mắt vào ngày 11/2. Đức Phúc vừa tung ra poster chính thức, tiện giới thiệu luôn nam chính là Lê Tuấn Khang. Vài ngày trước, netizen vô tình bắt gặp Lê Tuấn Khang chở Đức Phúc đến đám giỗ bên cồn ngày mồng 4 Tết. Lúc đó, mọi người còn bán tin bán nghi, không hiểu thế lực nào đã ghép 2 nhân vật tưởng như không mấy liên quan này đi du Xuân với nhau. Giờ đây, mọi chuyện đã tỏ tường. Outfit bộ đôi mặc cũng tương đồng với tấm poster.

Đức Phúc vốn đã là gương mặt quen thuộc với fan nhạc tại địa hạt ballad trữ tình Việt Nam. Cộng hưởng với tinh thần Tết Ất Tỵ và ngày lễ Tình nhân, Chăm Em Một Đời hứa hẹn sẽ là “món ăn tinh thần” tươi sáng giữa bàn tiệc âm nhạc thời gian này. Anh Trai Say Hi là cơ hội lớn giúp Đức Phúc bộc lộ khả năng sáng tạo không giới hạn không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ. Do vậy, người hâm mộ càng đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện của anh.

Vai trò của Lê Tuấn Khang cũng là điểm nhấn bí ẩn khơi dậy sự tò mò khắp sóng mạng. Ngoài ra, thông tin Hoa hậu Thanh Thủy cũng góp mặt vào MV lần này nhân được sự quan tâm lớn từ netizen. Mới nhất, Thuỳ Tiên “đánh úp” với tấm ảnh chụp nắm tay với chàng trai bí ẩn. Dù che mặt những người hâm mộ ai cũng có thể nhận ra đó là Đức Phúc. Nếu Thuỳ Tiên thực sự tham gia quay MV thì Chăm Em Một Đời sẽ chiêu đãi bữa tiệc tràn ngập visual với 2 nàng hậu hot nhất nhì showbiz Việt hiện tại.

Trung Quân Idol x Bùi Anh Tuấn

Gia nhập “chảo lửa” Valentine này không chỉ 1 mà 2 nam nghệ sĩ chuyện trị thể loại nhạc tình cảm “sướt mướt”. Đó chính là Trung Quân Idol và Bùi Anh Tuấn. Cả 2 bắt tay chuẩn bị cho ra lò E.P I DO, lấy âm nhạc và nghệ thuật gửi lời thân thương, ngọt ngào tới chị em và những cặp đôi ngoài kia. I DO gồm 4 track và tên của 4 track này vẫn đang là ẩn số. Người hâm mộ “đặt gạch” hóng tới ngày 12 và 21/2 sắp tới để được thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm giữa 2 nam nghệ sĩ, đồng thời đồn đoán không ngừng tên gọi đầy đủ của từng ca khúc với nhiều ý tưởng “độc lạ”.

E.P I DO đánh dấu sự trở lại của “hoàng tử ballad” 1 thời - Bùi Anh Tuấn. 4 năm “mai danh ẩn tích”, Bùi Anh Tuấn đang tích cực chạy show ca nhạc để hâm nóng lại tên tuổi. Sau hơn 10 năm, anh chàng vẫn duy trì được vẻ điển trai, thư sinh làm nên thương hiệu. Bùi Anh Tuấn 1 lần nữa sẽ gây mê khán giả với chất giọng cao sáng, truyền cảm của mình. Trung Quân Idol vẫn đều đặn ra nhạc và nổ job, không ngừng thể hiện bản thân không chỉ gắn liền với cái danh ‘thánh mưa”.

Ngôi vương đại chiến Vpop dịp Valentine 2025 sẽ thuộc về ai? Liệu bộ đôi đàn anh chuyên trị nhạc ballad liệu có đủ sức “áp đảo” Erik và Đức Phúc - 2 Anh Trai cực hot của show Say Hi?