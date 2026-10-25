Đả nữ màn ảnh tuổi 64: Dành 2 năm luyện Rubik để đóng phim, tập squat khi đánh răng, giãn cơ lúc nghe điện thoại

Từng gặp chấn thương nghiêm trọng khi làm nghề, nữ nghệ sĩ dần thay đổi cách chăm sóc cơ thể.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 tại Malaysia, nổi tiếng qua Câu chuyện cảnh sát 3, Vịnh xuân quyền, Ngọa hổ tàng long và loạt phim hành động Hong Kong. Năm 2023, bà trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dương Tử Quỳnh là phụ nữ gốc Á đầu tiên giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - FBNV

Ngoài 60 tuổi vẫn học kỹ năng mới, không cố vượt giới hạn thể lực

Ở tuổi 64, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với phim It’s My Time, trong đó bà đóng vai một phụ nữ ngoài 70 tuổi sống tại viện dưỡng lão và tìm được niềm vui qua trò giải khối Rubik. Theo The Straits Times tháng 8/2026, Dương Tử Quỳnh mất gần hai năm luyện kỹ năng này để động tác trên màn ảnh được tự nhiên nhất. Bà thường mang Rubik theo đến trường quay, đồng thời ôn lại tiếng Quan thoại và quan sát cách người cao tuổi đi đứng, cử động.

Không chỉ tranh thủ học, bà còn tận dụng những lúc rảnh rỗi để vận động. Trả lời Los Angeles Times năm 2023, Dương Tử Quỳnh kể mình tập squat lúc đánh răng rồi thực hiện thêm các động tác đá chân. Trong cuộc phỏng vấn AARP năm 2024, bà nói thường giãn cơ mỗi ngày, nâng chân khi ngồi máy bay và tập các động tác quyền Anh với đối thủ tưởng tượng để duy trì sự linh hoạt. Ngay cả khi trò chuyện qua điện thoại mà không bật video, bà cũng tranh thủ tập đứng lên, ngồi xuống hoặc thực hiện các động tác nâng chân.

Dương Tử Quỳnh từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay Chuyện của A Kim - Ảnh: FBNV



Bà tập thiền trước khi rời khỏi giường, khởi động cơ thể chậm rãi rồi bước vào ngày mới. Trong cuộc phỏng vấn L’Officiel cuối năm 2025, nữ diễn viên cho biết đã chuyển từ chạy bộ sang đi bộ đường dài. Bà cũng chú ý ăn uống, nghỉ ngơi sau những lịch quay kéo dài.

Sự thận trọng này có nguyên nhân từ nhiều lần chấn thương trong nghề. Trả lời GQ tháng 3/2026, bà nhắc lại tai nạn nghiêm trọng khi quay Chuyện của A Kim, từng khiến mình cân nhắc dừng đóng phim. Sau biến cố, bà nhận ra những công việc vượt khả năng nên giao cho người đóng thế thay vì mạo hiểm. Mục tiêu là tiếp tục làm nghề nhưng bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Thói quen vận động theo truyền thống gia đình. Dương Tử Quỳnh kể trên AARP rằng mẹ bà vẫn chơi cầu lông khi ngoài 70 tuổi, đến ngoài 80 tuổi còn thích múa hát. Bản thân nữ diễn viên từng thừa nhận làm việc quá nhiều và muốn có thêm thời gian thăm người thân ở Malaysia, Hong Kong. Đến năm 2026, bà cho biết mỗi dự án mới cần tương xứng với thời gian phải xa gia đình.

Nữ diễn viên thường tập squat lúc đánh răng rồi thực hiện thêm các động tác đá chân - Ảnh: FBNV

Người cao tuổi nên tập luyện thế nào để cơ bắp khỏe mạnh?

Thói quen của Dương Tử Quỳnh là không đợi thời gian rảnh mới bắt đầu vận động. Tuy nhiên, vài động tác lúc đánh răng không tương đương một chương trình tập luyện đầy đủ.

Với người cao tuổi, điều quan trọng không chỉ là hạn chế ngồi lâu mà còn giữ được sức mạnh của chân, sự thăng bằng và khả năng đi lại độc lập.

Theo hướng dẫn năm 2020 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người từ 65 tuổi trở lên nên có 150 đến 300 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần, tập tăng sức mạnh các nhóm cơ lớn ít nhất hai ngày và rèn thăng bằng kết hợp sức mạnh từ ba ngày. WHO cũng khẳng định vận động ít vẫn tốt hơn không vận động. Người mới bắt đầu có thể tăng dần số lần, thời gian và độ khó thay vì cố đạt ngay mức khuyến nghị.

Những đợt tập luyện ngắn đang được giới nghiên cứu quan tâm. Một phân tích tổng hợp trên British Journal of Sports Medicine, xuất bản trực tuyến năm 2025 và in trong tập năm 2026, tổng hợp 11 thử nghiệm ngẫu nhiên với 414 người ít vận động. Các chương trình gồm những đợt tập không quá năm phút, ít nhất hai lần mỗi ngày và ba ngày mỗi tuần. Kết quả ghi nhận khả năng cải thiện sức bền cơ ở nhóm người lớn tuổi, nhưng chưa thấy tác dụng rõ rệt với sức mạnh cơ chân.

Một thử nghiệm tại Anh công bố năm 2024 tuyển chọn 90 người từ 65 tuổi trở lên có sức khỏe và khả năng thăng bằng bị suy giảm. Nhóm can thiệp tập sức mạnh kết hợp thái cực quyền tại nhà theo chương trình tăng dần trong 12 tuần; 64 người hoàn thành nghiên cứu. Kết quả cho thấy một số chỉ số về chức năng chân và thăng bằng được cải thiện so với nhóm đối chứng.

Lợi ích của rèn thể lực cũng thể hiện ở việc phòng ngừa nguy cơ té ngã. Tổng quan Cochrane gồm 108 thử nghiệm với 23.407 người sống tại cộng đồng ở 25 quốc gia, tuổi trung bình 76, ghi nhận các chương trình tập luyện giúp giảm khoảng 23% tần suất té ngã so với nhóm đối chứng.

Với người vốn ít vận động, có thể bắt đầu bằng việc từ từ đứng lên ngồi xuống dựa vào một chiếc ghế vững chắc. NHS của Anh còn hướng dẫn bài khuỵu gối nhẹ khi đứng sau ghế, hai tay vịn để giữ ổn định và chỉ hạ người khi thấy thoải mái. Người mới tập có thể thử năm lần rồi tăng dần nếu phù hợp. Không nên tập squat khi đang đánh răng nếu dễ bị mất thăng bằng, từng bị té ngã hoặc cần cả hai tay để tựa.

Giãn cơ giúp duy trì phạm vi cử động, nhưng không thay thế bài tập tăng sức mạnh. Đi bộ hỗ trợ sức bền, song muốn giữ thăng bằng tốt còn cần những bài tập phù hợp với khả năng đứng, chuyển hướng và kiểm soát cơ thể. Người có bệnh mạn tính, đau khớp, chóng mặt hoặc từng té ngã nên được nhân viên y tế tư vấn trước khi bắt đầu bài tập mới. Khi xuất hiện cơn đau, choáng váng hay khó chịu bất thường, cần dừng hoạt động và đánh giá thích hợp.