Đà Nẵng sẵn sàng lực lượng, xe thiết giáp ứng phó mưa lớn kéo dài

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai trong bất kỳ tình huống nào.

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Cường Phong

Ngày 8/10, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở ở một số khu vực miền núi, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng tổ chức họp khẩn, triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10; bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 cán bộ, chiến sĩ tại các địa bàn được phân công để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy công tác ứng phó.

Sở chỉ huy các tổ công tác lần lượt đặt tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban CHQS xã Trà My và Trung đoàn Bộ binh 885; riêng tổ số 5 bố trí tại Ban CHQS phường Điện Bàn và Ban CHQS xã Đại Lộc. Các tổ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống - Ảnh: chinhphu.vn/Cường Phong

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng cũng thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 cán bộ, chiến sĩ, được trang bị phương tiện cần thiết; thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS thành phố trực tiếp làm tổ trưởng.

Các xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP. Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động dự kiến tình huống, bố trí lực lượng ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp cập nhật tình hình vận hành, xả lũ của các hồ chứa.

Lực lượng biên phòng phối hợp triển khai cứu hộ, cứu nạn tại khu vực ven biển. Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 giờ một lần và báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, bảo đảm chỉ huy, điều động lực lượng kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Hôm nay 8/10, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đã triển khai lực lượng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm - Ảnh: chinhphu.vn/Cường Phong

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 8/10 phổ biến 50-130 mm; một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn như Tam Trà 216 mm, Tam Kỳ 170,2 mm, Kỳ Phú 146,2 mm.

Dự báo từ sáng 8/10 đến sáng sớm 9/10, các xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại vùng đồng bằng ven biển phía nam phổ biến 70-140 mm, có nơi trên 180 mm; vùng đồng bằng ven biển phía bắc và vùng núi phía nam 50-100 mm, có nơi trên 150 mm; vùng núi tây bắc 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Cần đề phòng mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.