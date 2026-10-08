Danh tính người đàn ông tử vong vì bị điện giật trong khu nhà trọ ngập nước ở TP.HCM

Trong lúc rút dây điện, ông N.T.G. bị điện giật và được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Ngày 8/10, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang điều tra nguyên nhân ông N.T.G. (35 tuổi, ngụ TP.HCM) bị điện giật tử vong trong khu nhà trọ ngập nước trên địa bàn.

Trước đó, tối 7/10, cơn mưa lớn đã diễn ra ở khu vực các tuyến đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM) ngập sâu. Vụ việc khiến cho nước tràn vào các khu nhà trọ trên đường số 11.

Khu vực nơi xảy ra sự việc (Ảnh: CT)

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: CT)

Khoảng 3h ngày 8/10, ông G. tranh thủ rút dây điện thì bị điện giật. Người thân ông G. phát hiện nên hô hoán cho mọi người. Sau đó, người dân ngắt cầu dao và sơ cứu đưa ông G. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người thân nạn nhân cho biết, ông G. cùng vợ con sinh sống tại khu vực này hơn 10 năm. Hàng ngày, anh chạy xe ôm, còn vợ bán hàng online.