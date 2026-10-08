Công an TP.HCM phát thông báo khẩn: Tìm chủ sở hữu 2 xe máy biển số đẹp

Quá trình điều tra một vụ án tổ chức sử dụng ma túy, Công an TP.HCM đã tạm giữ 2 chiếc xe máy mang biển số 77F9-4747 và 72K1-9409. Đáng nói, khi tiến hành xác minh lai lịch, lực lượng chức năng ngã ngửa khi phát hiện một chủ xe đã qua đời từ năm 2006, người còn lại thì mất tích bí ẩn.

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm chủ sở hữu 2 xe máy liên quan vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra ngày 18/7 tại trước địa chỉ 1022 đường 30/4 (phường Phước Thắng, TP.HCM). Trong quá trình điều tra, công an có tạm giữ 2 xe máy.

Ảnh: CACC

Trong đó, 1 xe máy hiệu “FANLIM” màu nâu, biển số 77F9-4747 (số máy FMG01535284; số khung 200135284). Qua xác minh chủ xe là ông Nguyễn Bình Định (SN 1972, địa chỉ Trung Thành, Phù Mỹ (cũ) nay là xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai); tiến hành xác minh, ông Định đã chết vào năm 2006.

Xe còn lại hiệu “DAEHAN” màu xanh, biển số 72K1-9409 (số máy VDMD1250002193; số khung VDMFCJ014DM000193). Qua xác minh, chủ xe là ông Cao Thành Long, địa chỉ 24/3 Bạch Đằng, phường 5, TP Vũng Tàu (cũ) nay là 24/3 Bạch Đằng, phường Vũng Tàu, TP.HCM; tiến hành xã minh, ông Long hiện không cư trú tại địa chỉ trên, đi đâu làm gì không rõ.

Công an TP.HCM đề nghị Công an các xã, phường, đặc khu thuộc Công an TP.HCM phối hợp truy tìm chủ sở hữu xe máy nói trên. Nếu ai là chủ sở hữu xe máy nói trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không ai đến liên hệ làm việc về xe máy trên thì sẽ được xử lý theo luật định. Địa chỉ liên hệ số 5 đường Nguyễn Gia Thiều (phường Phước Thắng, TP.HCM), điều tra viên thụ lý Nguyễn Đức Thắng, số điện thoại 0932.607.383 để giải quyết.