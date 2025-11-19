Phổi phải gồng mình chống chọi trực tiếp với khói bụi mịn, ô nhiễm và đặc biệt là sự khắc nghiệt của không khí lạnh, khô trong mùa đông. Để tự cứu lấy phổi, tăng cường khả năng miễn dịch và thanh lọc đường hô hấp trước sự bùng phát của các bệnh lý hô hấp, việc thay đổi chế độ dinh dưỡng, ưu tiên các hoạt chất bảo vệ tế bào, là điều bắt buộc.

3 loại nước làm ấm, thải độc cho phổi

Mùa lạnh khiến đường thở dễ bị kích ứng và khô. Uống đủ nước là điều kiện tiên quyết giúp làm loãng dịch nhầy và duy trì độ ẩm niêm mạc hô hấp. Để làm ấm, làm ẩm và cải thiện chức năng phổi, tăng cường thải độc cho phổi thì không thể bỏ qua 3 loại nước sau:

1. Nước lọc ấm

Ảnh minh họa

Đây là thức uống cơ bản và quan trọng nhất, không chỉ bù nước mà còn trực tiếp duy trì chức năng của thang cuốn niêm mạc (mucociliary escalator)- một cơ chế tự vệ quan trọng của phổi. Nước ấm giúp các lông mao hoạt động hiệu quả hơn trong việc đẩy dịch nhầy chứa bụi bẩn và độc tố ra khỏi đường hô hấp, hỗ trợ quá trình bài tiết độc tố. Nên nhớ nước ấm vừa, không quá 45 độ C.

2. Trà chanh mật ong gừng

Sự kết hợp này là một bộ ba tăng cường miễn dịch mạnh mẽ dựa trên cơ chế chống viêm nội tại. Gừng chứa Gingerol - hợp chất có khả năng ức chế các con đường sinh viêm (viêm) trong cơ thể. Mật ong cung cấp các đặc tính sát khuẩn tự nhiên, làm dịu niêm mạc. Trà chanh bổ sung Vitamin C, tăng cường phản ứng miễn dịch. Loại đồ uống này làm ẩm phổi, thải độc hệ hô hấp rất tốt. Nhớ không pha với nước ấm quá 50 độ C sẽ làm hỏng mật ong.

Ảnh minh họa

3. Trà xanh

Loại trà này chứa hợp chất EGCG (Epigallocatechin gallate), hoạt động như một chất quét gốc tự do mạnh mẽ (free radical scavenger). Khói bụi và ô nhiễm tạo ra hàng loạt gốc tự do gây tổn hại tế bào. EGCG trung hòa các gốc tự do này, giúp giảm nguy cơ ung thư phổi và bảo vệ tế bào phổi khỏi hư hại do độc tố môi trường.

4 món nên ăn nhiều hơn vào mùa lạnh để dưỡng phổi

Để lá phổi có "tấm khiên" vững chắc, bạn cần nên bổ sung gấp 4 món ăn sau vào thực đơn mùa lạnh:

1. Rau họ cải

Bao gồm bông cải xanh, cải bó xôi và bắp cải. Điểm mấu chốt nằm ở hoạt chất Sulforaphane. Hợp chất này giúp cơ thể kích hoạt các enzyme giải độc Pha II (như Glutathione-S-transferase) trong tế bào phổi. Đây là cơ chế mạnh mẽ giúp phổi tự làm sạch, vô hiệu hóa và loại bỏ các chất gây ung thư từ khói bụi mà ta hít phải.

2. Lê hấp

Theo Đông y, lê có công dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận phế, chỉ khái (trị ho). Về mặt dinh dưỡng hiện đại, lê rất giàu chất xơ hòa tan như Pectin và các Vitamin nhóm B. Việc hấp chín làm tăng khả năng hấp thụ các dưỡng chất này. Pectin tạo ra một lớp màng làm dịu niêm mạc họng và phổi, giúp tiêu đờm, chống lại tình trạng khô phổi do không khí lạnh và cải thiện chức năng hô hấp một cách nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa

3. Các loại cá béo

Tiêu biểu như cá hồi, cá thu. Chúng là nguồn cung cấp dồi dào Axit béo Omega-3 (chủ yếu là EPA và DHA). Omega-3 giúp điều chỉnh con đường Eicosanoid trong cơ thể, trực tiếp làm giảm sản xuất các chất trung gian gây viêm (như Leukotrienes), từ đó giúp giảm viêm nhiễm đường hô hấp và tăng cường khả năng phục hồi của mô phổi.

4. Tỏi và nghệ

Ảnh minh họa

Bộ đôi gia vị này hoạt động ở cấp độ phân tử. Tỏi chứa Allicin, có tác dụng kháng khuẩn và ức chế các enzyme liên quan đến quá trình viêm. Nghệ chứa Curcumin - một chất chống oxy hóa và chống viêm vượt trội. Curcumin nổi tiếng với khả năng ngăn chặn yếu tố phiên mã NF-kB, một "công tắc" kích hoạt hầu hết các phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể, bao gồm cả viêm phế quản và hen suyễn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ