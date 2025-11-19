5 cảm giác lạ xuất hiện ngay buổi sáng thức giấc là "chuông báo cứu" từ trực tràng

Trực tràng là phần cuối cùng của ruột già, nằm ở vị trí khuất và thường được ví là "thầm lặng" cho đến khi bệnh lý ung thư phát triển đến giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, khi khối u ác tính ở trực tràng bắt đầu lớn dần, nó sẽ gây ra những rối loạn đáng kể. Buổi sáng, ngay khi cơ thể vừa thức giấc, là thời điểm lý tưởng để những cảm giác lạ này bộc lộ rõ ràng, gửi đi "chuông báo cứu" mà chúng ta không nên bỏ qua.

Dưới đây là 5 cảm giác bất thường xuất hiện vào buổi sáng cảnh báo nguy cơ ung thư trực tràng mà bạn cần hết sức lưu ý:

1. Cảm giác mót rặn không dứt

Sau một đêm nghỉ ngơi, nếu bạn thức dậy và cảm thấy mót rặn dữ dội nhưng khi đi tiêu lại thấy phân không ra hết, hoặc đi tiêu xong vẫn có cảm giác nặng bụng, muốn đi tiếp dù trực tràng đã trống, đây là một dấu hiệu cảnh báo cần được kiểm tra. Tình trạng này được gọi là Tenesmus.

Khối u ung thư trực tràng phát triển sẽ chiếm chỗ trong lòng trực tràng, kích thích các dây thần kinh. Sự kích thích này khiến não bộ nhầm tưởng rằng trực tràng đang đầy và cần phải đi tiêu. Tình trạng mót rặn giả này càng rõ rệt vào buổi sáng khi nhu động ruột bắt đầu hoạt động trở lại sau đêm dài, thường bị nhầm lẫn với kiết lỵ hoặc táo bón thông thường.

2. Đau bụng dưới hoặc đau vùng hậu môn khi vừa thức dậy

Cảm giác đau âm ỉ, khó chịu hoặc nặng tức ở vùng bụng dưới, lan xuống vùng hậu môn ngay khi vừa thức giấc là một dấu hiệu không thể xem nhẹ. Cơn đau này thường không giảm khi thay đổi tư thế.

Khối u ác tính ở trực tràng có thể gây ra viêm nhiễm, chèn ép hoặc xâm lấn các mô xung quanh, gây ra cơn đau. Cơn đau này thường tích tụ qua đêm và bộc lộ rõ vào buổi sáng. Mặc dù có thể nhầm lẫn với trĩ hoặc táo bón, nhưng đau do ung thư thường dai dẳng, không thuyên giảm và có xu hướng tăng dần theo thời gian.

3 Cảm giác mệt mỏi, suy nhược toàn thân khi vừa mở mắt

Mặc dù không phải là cảm giác trực tiếp ở trực tràng, nhưng nếu bạn thức dậy với cảm giác mệt mỏi, suy nhược, thiếu năng lượng kéo dài dù đã ngủ đủ giấc, đây là một dấu hiệu cảnh báo toàn thân.

Ung thư trực tràng có thể gây ra hiện tượng chảy máu âm ỉ kéo dài qua phân mà người bệnh không hề hay biết (máu ẩn). Mất máu mãn tính dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng. Thiếu máu khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, suy nhược, và biểu hiện rõ ràng nhất là vào buổi sáng, ngay khi vừa thức giấc.

3. Phân mỏng, dẹt hoặc lẫn máu/chất nhầy ngay lần đi ngoài đầu tiên

Sau khi thức dậy, lần đi vệ sinh đầu tiên trong ngày là lúc dễ dàng quan sát nhất. Nếu bạn thấy phân có hình dạng bất thường, mỏng, dẹt như chiếc bút chì, hoặc lẫn máu tươi, máu đông, và chất nhầy, cần phải cảnh giác.

Hình dạng phân mỏng dẹt là do khối u trực tràng lớn đã chèn ép và làm hẹp lòng ruột, khiến phân bị biến dạng khi đi qua. Máu tươi kèm chất nhầy là dấu hiệu tổn thương niêm mạc trực tràng do khối u, khác với máu đỏ tươi ít và không có chất nhầy của bệnh trĩ.

5. Buồn nôn hoặc ăn không ngon miệng vào bữa sáng

Buồn nôn hoặc đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, đặc biệt là không thể ăn sáng, có thể là dấu hiệu rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Ung thư trực tràng, đặc biệt khi đã tiến triển hoặc gây tắc nghẽn, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tiêu hóa, gây ra sự khó chịu, đầy hơi và buồn nôn. Sự tích tụ độc tố và rối loạn nhu động ruột do khối u làm cho người bệnh không cảm thấy đói và khó chịu ngay cả vào buổi sáng.