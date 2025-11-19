Tại sao nên giữ miếng lót y tế trong tủ lạnh?

Nhiều gia đình nghe nói bỏ cà phê hay chanh vào tủ lạnh sẽ khử được mùi. Thế nhưng, mùi vẫn còn nguyên, thậm chí còn vương vãi cà phê khắp nơi. Chuyên gia an toàn thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc) Tăng Đôn Từ cho rằng đây chỉ là cách “che mùi tạm thời”, thậm chí có thể khiến tình trạng thêm tệ. Bà đưa ra bí quyết bảo quản tủ lạnh đơn giản nhưng hiệu quả, đồng thời chia sẻ một “vật dụng đặc biệt” giúp hút ẩm, ngăn nước từ thịt sống chảy xuống và giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Tăng Đôn Từ nhấn mạnh khi tủ lạnh có mùi, điều đầu tiên không phải tìm cách che mùi mà phải tìm đúng chỗ gây mùi . Người dùng cần kiểm tra toàn bộ các ngăn xem liệu có đồ ăn đã hỏng, nước canh bị tràn hay thực phẩm không được bọc kín. Nếu mùi hôi xuất phát từ sự phân hủy thực phẩm mà không xử lý tận gốc, thì bất kỳ chất khử mùi nào cũng vô dụng.

Tăng Đôn Từ cho biết bà luôn lót miếng lót y tế (loại dùng cho bệnh nhân, có mặt thấm nước – mặt chống thấm) ở đáy mỗi ngăn tủ lạnh. Vật dụng này mang lại hai lợi ích rõ rệt:

- Hút ẩm, giữ tủ lạnh khô ráo: Miếng lót hấp thụ lượng hơi nước dư thừa, giúp thực phẩm bền hơn và hạn chế nấm mốc.

- Ngăn nhiễm khuẩn chéo: Quan trọng nhất, lót y tế ngăn không cho nước rỉ từ thịt sống chảy xuống các ngăn bên dưới, nơi thường chứa rau, trái cây hoặc thức ăn chín. Điều này giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Salmonella.

- Nếu tủ lạnh được vệ sinh thường xuyên, miếng lót chỉ cần thay mỗi năm một lần, tiết kiệm mà vẫn hiệu quả.

Vì sao chanh và cà phê không hiệu quả?

Chuyên gia việc nhà Đài Loan (Trung Quốc) Trần Ánh Như giải thích:

- Chanh: Do có tính axit nên chỉ khử tốt các mùi mang tính kiềm như mùi tanh cá. Nhưng trong môi trường tủ lạnh, chanh nhanh khô nên hiệu quả không kéo dài.

- Cà phê: Dù có cấu trúc xốp giúp hút mùi, nhưng nếu lượng dùng quá ít sẽ không đủ tác dụng. Cà phê ẩm lại dễ bị mốc, tạo thêm mùi khó chịu và mất vệ sinh.

Baking soda chỉ có tác dụng khoảng 1 tháng , sau đó phải thay mới.

Với sản phẩm khử mùi chuyên dụng, cần xem loại dùng cho ngăn mát hay ngăn đông, vì một số chất dễ bị vón cục khi gặp nhiệt độ quá thấp.

Vị trí đặt hiệu quả nhất là gần cửa gió , giúp luồng khí tuần hoàn của tủ lạnh được lọc mùi ngay từ đầu, tương tự như nguyên lý lọc gió của máy lạnh.

Bố trí thực phẩm đúng cách: “Chín trên - sống dưới”

Trần Ánh Như nhắc lại nguyên tắc quan trọng khi sắp xếp tủ lạnh:

- Thức ăn chín để ở ngăn trên.

- Thịt sống, cá sống để ở ngăn dưới.

Cách bố trí này giúp tránh hoàn toàn tình trạng nước rỉ từ thịt sống nhỏ xuống phần thực phẩm có thể ăn ngay, từ đó giảm rủi ro nhiễm khuẩn và ngộ độc thực phẩm.

Nguồn và ảnh: Health 2.0