Dạ dày và đại tràng chèn ép phổi, cô gái bàng hoàng khi biết nguyên nhân là thứ nhiều người uống mỗi ngày

Khoảng một năm trước, cô Ngô (ngoài 20 tuổi, Trung Quốc) bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cơ thể mình, mỗi khi ăn uống, cô đều có cảm giác bị nghẹn, thậm chí có lúc còn đu bụng. Lúc đầu cô không để ý lắm nhưng tình trạng này dần dần trở nên nghiêm trọng hơn, những cơn đau bụng cũng ngày càng dữ dội, buộc cô Ngô phải mua thuốc dạ dày để uống nhưng cũng không thuyên giảm.



Kể từ đó, mỗi bữa ăn của cô Ngô đều như cực hình, cứ ăn được 2 miếng, cô lại phải ngưng lại, một bữa ăn mất cả tiếng đồng hồ mới kết thúc. Thời gian trôi qua, xung quanh cô không ai hiểu được những gì cô phải chịu đựng, có người nói cô đang nỗi lực rất nhiều để giảm cân.

Bắt đầu từ năm nay, các triệu chứng của cô Ngô ngày càng nghiêm trọng, mỗi khi ăn cô đều nôn mửa, không thể chịu đựng được nữa, cô đã quyết định đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Trung Quốc) để điều trị.

Sau khi đi qua nhiều khoa, cô Ngô đã tìm đến Khoa Phẫu thuật Thoát vị và Thành bụng của bệnh viện. Qua phim chụp CT, bác sĩ Hoàng Giang Bân, Phó trưởng Khoa, phát hiện dạ dày và đại tràng của cô Ngô đang "dồn phổi trái của cô vào góc tường".

Cuối cùng, cô Ngô được chẩn đoán mắc chứng thoát vị gián đoạn. Vì tình trạng của cô Ngô đã nghiêm trọng nên bác sĩ Hoàng quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ thoát vị gián đoán và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong phẫu thuật cắt đáy dạ dày. Hơn một năm sau, cuối cùng cô Ngô đã bình phục hoàn toàn.

Thoát vị gián đoạn là một căn bệnh do các cơ quan trong bụng đi vào khoang ngực thông qua một lỗ hở thực quản mở rộng, thường là dạ dày đi vào khoang ngực, nhưng cũng có thể là các cơ quan trong bụng như đại tràng và mạc nối.

Trong thực quản của con người có một đoạn từ đáy ngực đến khoang bụng, giao điểm của đoạn này là lỗ thực quản, dưới một số yếu tố nhất định, lỗ thực quản sẽ to ra, không những có thể đi qua thực quản mà còn lớn hơn các cơ quan, chẳng hạn như dạ dày, hình thành thoát vị gián đoạn.



Người bình thường sau khi ăn, thức ăn sẽ đi xuống hết, tuy nhiên, thức ăn cô Ngô ăn phải đọng lại ở khoang ngực rồi lại quay trở lại khoang bụng khi vào dạ dày, điều này dẫn đến cô bị đau bụng và khó thở, trào ngược axit sau khi ăn.



Thoát vị hoành là một trong những bệnh thường gặp về hệ tiêu hóa, 70% bệnh nhân đều trên 70 tuổi, nhưng cô Ngô còn trẻ, nguyên nhân gây bệnh do đâu?



Cà phê không có lỗi, lỗi ở cách uống sai

Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt của cô Ngô, bác sĩ Hoàng cuối cùng đã tìm ra câu trả lời - nó có thể liên quan đến thói quen uống cà phê hàng ngày của cô. Hóa ra cô Ngô hầu như mỗi ngày uống hai hoặc ba cốc, và cô đặc biệt thích uống cà phê nóng.



Theo các bác sĩ, uống cà phê lâu ngày, đặc biệt là cà phê quá nóng (trên 60 độ C) có thể gây kích ứng mãn tính niêm mạc dạ dày, thực quản, khiến axit dạ dày tăng lên đáng kể và khiến nó trào ngược lên thực quản, khí quản và thậm chí là hầu họng, khiến triệu chứng trở nên trầm trọng hơn. thoát vị hiatal.



Bác sĩ Hoàng chỉ ra rằng trào ngược dạ dày thực quản là triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân thoát vị gián đoạn, chẳng hạn như trào ngược thức ăn và axit dạ dày, thậm chí không thể nằm xuống, trào ngược xảy ra khi nằm, dẫn đến đau bụng và chướng bụng, ợ nóng, ợ hơi, trào ngược axit, viêm thực quản, viêm họng, ho mãn tính, thiếu máu và các tình trạng khác. Viêm thực quản trào ngược nặng thường liên quan đến thoát vị gián đoạn và tổn thương cơ chế chống trào ngược thực quản.

Một số trường hợp thoát vị gián đoạn là do lối sống không phù hợp. Những thói quen không lành mạnh như uống quá nhiều rượu, uống cà phê, ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, ăn no và nằm ngay sau khi ăn no đều có thể là những yếu tố ảnh hưởng.



Nếu điều này xảy ra, những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ có thể cải thiện bằng cách dùng thuốc, nhưng những thay đổi về cấu trúc ở chỗ hở thực quản không thể phục hồi được, thoát vị khe thực quản lớn hơn cần điều trị bằng phẫu thuật và phục hồi bằng phẫu thuật.



Nguồn và ảnh: QQ, The Healthy