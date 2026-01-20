Cứu sống cụ ông 71 tuổi bị "ho ra máu sét đánh"

Ngày 20-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp liên khoa, can thiệp nút mạch cứu sống cụ ông bị "ho ra máu sét đánh".

Trước đó, ông N.V.D (71 tuổi, ngụ xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng ho ra máu tươi ồ ạt. Lượng máu ho ra nhiều nhất ghi nhận khoảng trên 300 ml/lần ho. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi, đã hoàn thành phác đồ điều trị cách đây 3 năm.

Cụ ông 71 tuổi "ho ra máu sét đánh" phục hồi tốt sau điều trị và đã được xuất viện

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu để ổn định tình hình, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và chụp MSCT mạch máu phổi để đánh giá thực trạng. Sau đó, bệnh viện tiến hành hội chẩn liên khoa.

Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị "ho ra máu sét đánh" trên nền giãn phế quản và di chứng lao phổi.

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp tim mạch (DSA). Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch phế quản hai bên, động mạch liên sườn phải giãn và tăng sinh, là nguyên nhân chính gây chảy máu.

Các bác sĩ đã tiến hành nút động mạch phế quản hai bên và động mạch liên sườn phải bằng hạt nút mạch. Sau can thiệp, tình trạng ho ra máu được kiểm soát hiệu quả.

Và sau 2 tuần điều trị và theo dõi tại Khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh nhân hồi phục tốt, ngưng hoàn toàn ho ra máu, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

"Ho ra máu sét đánh" thường gặp ở bệnh nhân bị các vấn đề về phổi như: lao phổi, giãn phế quản, bất thường mạch máu phổi... Đây là tình trạng bệnh diễn biến đột ngột, nhanh như sét đánh, máu có thể ộc ra ồ ạt không cầm được. Máu chảy đóng đông thành từng cục gây bít tắc đường thở, sẽ dẫn đến suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn, trụy tuần hoàn, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, có thể dẫn đến tử vong, tỉ lệ tử vong lên đến trên 90%.