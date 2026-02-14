Cứu du khách nước ngoài nguy kịch trên biển ngày 27 Tết

Lúc 4h cùng ngày, Trung tâm nhận được thông tin tàu MEIN SCHIFF 6 (quốc tịch Malta) đang trên hành trình từ Quảng Ninh đi Singapore. Khi tàu cách Đà Nẵng khoảng 215 hải lý thì du khách Giovanni De Villa (66 tuổi, quốc tịch Đức) bị tai nạn trượt ngã bất tỉnh. Bệnh nhân được điều trị trên tàu với chẩn đoán: tổn thương lá lách, tắc mạch phổi, rối loạn nhịp tim.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu MEIN SCHIFF 6.

Với các triệu chứng nghiêm trọng của bệnh nhân, nhận thấy khả năng y tế của tàu không thể đáp ứng, nếu không được can thiệp chuyên khoa kịp thời có thể dẫn đến tử vong, thuyền trưởng tàu MEIN SCHIFF 6 đã liên hệ Trung tâm yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo,Trung tâm đã báo động toàn hệ thống sẵn sàng mọi phương tiện để triển khai ứng cứu . Đồng thời phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho tàu bị nạn.

Lực lượng chức năng cùng Ban chỉ huy tàu MEIN SCHIFF 6 xây dựng lộ trình nhanh nhất hướng về Đà Nẵng đồng thời điều động tàu SAR 274 khẩn trương xuất phát lên đường ứng cứu.

Du khách được đưa vào đất liền, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 11h cùng ngày, tàu SAR274 đã tiếp cận tàu MEIN SCHIFF 6, y bác sĩ cùng các nhân viên cứu nạn lập tức được triển khai lên tàu để hỗ trợ y tế và tổ chức cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân.

Tình trạng bệnh nhân lúc này hết sức nguy kịch, bất tỉnh, suy hô hấp, chẩn đoán chảy máu trong nghiêm trọng và được các bác sĩ nỗ lực can thiệp chuyên khoa và chăm sóc y tế tích cực trên hành trình gấp rút về Đà Nẵng. Lúc 12h cùng ngày, tàu SAR 274 cập cầu cảng Trung tâm, bàn giao bệnh nhân cho các cơ quan chức năng để chuyển vào bệnh viện cấp cứu.