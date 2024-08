Cựu danh thủ Hồng Sơn đu dây, lần đầu tiên trong đời đọc rap

Trong tập 4 của của Series Why Call Me By Fire?, những phần tập luyện và tổng duyệt đầy căng thẳng của các Anh Tài cho Công diễn 1 đã được chương trình hé lộ. Tại đây, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước những màn “vượt chông gai” của nhiều Anh Tài.

Chia sẻ với khán giả về phần chuẩn bị cho tiết mục “Tỉnh tức sau giấc ngủ đông”, Hồng Sơn nói: “Sự chuẩn bị của Nhà tôi so với các Nhà khác ít hơn một chút vì thành viên của Nhà một số đi công tác, đi biểu diễn ở nước ngoài và trong nước. Số lần để tập luyện cùng nhau so với Nhà khác là hơi ít”.

“Chông gai” của Nhà Xuân Hạ Thu Đông chưa dừng lại ở đó khi đến ngày tổng duyệt trên sân khấu, Binz bất ngờ bị trượt chân ngã, cấu trúc bài cũng nhận được góp ý là hơi dài và nhiều chỗ chưa ổn nên Nhà Xuân Hạ Thu Đông đã phải thay đổi gấp trong buổi hôm đó. Và danh thủ Hồng Sơn đã chấp nhận hy sinh, cắt bớt một vài đoạn hát bè và phần vũ đạo của mình đi để cho bài hát được trọn vẹn.

Danh thủ Hồng Sơn khắc chế nỗi sợ độ cao cho màn đu dây tại Công diễn 1

“Có một đoạn Hồng Sơn sẽ múa làm trụ để cho người con vươn lên, vươn qua những cái khó khăn. Thế nhưng khi tổng duyệt có một chút khó khăn, thứ nhất về khoảng trống, rồi bố trí về ánh đèn, khoảng thời gian có kịp hay không. Khi chúng tôi tổng duyệt trên sân khấu thì đạo diễn, biên đạo, biên tập cảm thấy không ổn. Chúng tôi lại phải bàn bạc với nhau để cắt bớt, hy sinh bớt một đoạn nào đó đi. Hồng Sơn bị cắt mất một vài đoạn hát bè và đoạn múa đương đại làm trụ để cho chạy kịp bài, hỗ trợ cho cái kết mà cả nhóm cũng rất mong mỏi. Đó là hình ảnh người con và người bố ở một khoảng hư vô nào đó có sự liên kết với nhau”, Hồng Sơn chia sẻ.

Cũng tại Công diễn 1 này, Hồng Sơn đã “vượt chông gai” khi cố gắng khắc chế nỗi sợ độ cao để đu dây và có lần đầu tiên đọc rap. Còn đối với S.T Sơn Thạch, “chông gai” mà anh phải vượt qua ở Công diễn 1 đó chính là khống chế được cảm xúc của chính mình.

“Bài của mình lên sân khấu mình rất là sợ, mình phải nuôi tâm lý vui, tâm lý ngược lại để lên sân khấu mình không khóc nhiều. Đó cũng là lý do vì sao mình chọn đứng sau bài “Trống cơm”, để mình kích tinh thần mình lên rất vui, để mình không quá cảm xúc, tức là mình sẽ hát cảm xúc nhưng không để nó vượt quá giới hạn của mình”, S.T Sơn Thạch nói.

Nếu ở vòng Concert, Binz sợ vũ đạo thì đến Công diễn 1 này, nam rapper lại “rất thích” nó. Anh chia sẻ: “Những vũ đạo theo kiểu hiphop đôi khi nó hơi không phải là mình lắm. Những cái mềm mại trong múa đương đại có thể nói được về mình nhiều hơn, cảm giác nó gần với cá tính của mình hơn. Nên Binz rất thích tập múa, mỗi lần tập rất vui”.

Tập 5 của chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h trên VTV3, 20h30 trên Youtube YeaH1 Show thứ 7, ngày 3/8/2024.