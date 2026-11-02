Cựu Chủ tịch, TGĐ, kế toán trưởng bị bắt, sau 5 tháng, công ty điện trên sàn chính thức có TGĐ mới sinh năm 1970

Sau gần 5 tháng biến động nhân sự cấp cao, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3) chính thức bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, thay thế nhân sự được giao quyền điều hành từ tháng 6/2026.

Ông Trần Quốc Điền – Phụ trách HĐQT trao Quyết định và ông Trần Lê Minh thay mặt Ban điều hành tặng hoa chúc mừng tâm Tổng giám đốc ông Nguyễn Công Thắng. Ảnh: TV3

Ngày 2/11/2026, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (EVNPECC3, mã chứng khoán: TV3) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thắng giữ chức Tổng giám đốc công ty, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Ông Nguyễn Công Thắng sinh ngày 23/3/1970, là kỹ sư điện, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM. Trước khi gia nhập TV3 vào tháng 7/1997, ông từng công tác tại Nhà máy Thép Thủ Đức thuộc Công ty Thép Miền Nam.

Trong gần 30 năm gắn bó với TV3, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng và Phó Tổng giám đốc từ tháng 9/2022.

Cùng thời điểm, ông Trần Lê Minh, Phó Tổng giám đốc, thôi thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 1/11/2026.

Ban điều hành của Công ty. Ảnh: TV3

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Điền, Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT, cho biết công ty vẫn đối mặt nhiều khó khăn và thách thức. Ông đề nghị tân Tổng giám đốc cùng Ban điều hành tập trung tháo gỡ vướng mắc, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra gần 5 tháng sau khi TV3 ghi nhận biến động lớn tại bộ máy lãnh đạo.

Ngày 9/6/2026, doanh nghiệp công bố đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ba lãnh đạo, gồm ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Các quyết định tố tụng được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và một số đơn vị liên quan.

Sau sự việc, TV3 giao ông Trần Quốc Điền phụ trách HĐQT và ông Trần Lê Minh thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc từ ngày 15/6/2026.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, TV3 ghi nhận doanh thu thuần hơn 66 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,6 tỷ đồng, giảm khoảng 4%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 147 tỷ đồng, giảm 34%, trong khi lợi nhuận sau thuế khoảng 12 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 312 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền hơn 46 tỷ đồng.