Không khí lạnh sắp tăng cường mạnh hơn xuống miền Bắc, Hà Nội mưa dông

Không khí lạnh đang tăng cường yếu, khoảng 8-9/11 sẽ được tăng cường mạnh hơn xuống nước ta, Hà Nội khả năng xảy ra mưa dông.

Không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống nước ta, sau đó suy yếu. Khoảng ngày 5-6/11, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại, sau đó có khả năng được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 8- 9/11.

Theo bản tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khoảng 9/11, khi không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm còn 25°C, giảm 3°C so với ngày hôm trước, thấp nhất 21°C, trời có mưa dông.

Trong các ngày 10-11/11, khu vực này không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên ngưỡng 26°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Trước khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống nước ta, hôm nay 2/11, Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 29-31°C.

Cùng ngày, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm ngày 2/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 11/2026, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong tháng này phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2°C, trong đó, Nam Bộ cao hơn 0,5-1°C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Trong giai đoạn này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại, khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng thấp hơn. Tuy nhiên, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại. Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc cũng có thể ít hơn trung bình nhiều năm.