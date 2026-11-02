Sau cuộc di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, hiện 7.110 người dồn lực quyết lập kỳ tích cho dự án lớn nhất Việt Nam

Hơn 7.000 người gấp rút thi công siêu công trình sử dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất Việt Nam.

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Vào tháng 6/2015, dự án CHKQT lớn và xịn nhất Việt Nam đã chính thức được Quốc hội thông qua. Công trình được xây dựng tại Đồng Nai, sau khi hoàn thành xây dựng, công trình sở hữu nhiều công nghệ hiện đại nhất.

Vào năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, dự án giải tỏa gần 5.400 hecta đất. Ngoài diện tích lớn của Tổng công ty cao su Đồng Nai, có 5.000 hộ dân với 17.000 nhân khẩu phải giải tỏa. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho công trình có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sau đó, vào ngày 5/1/2021, công trình chính thức khởi công. Đến thời điểm này, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án đạt 86%. Tính đến tháng 9/2026, khoảng 7.113 nhân sự được huy động làm việc trên công trường.

Về tiến độ xây dựng, trong tổng số 16 gói thầu chính, có 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung thi công nhằm đáp ứng mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026.

Với những hạng mục quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng cường thi công và đẩy nhanh công tác hoàn thiện.

Đối với giai đoạn khai thác thương mại đầu tiên, các hạng mục hạ tầng trọng yếu đang được hoàn thiện đồng bộ, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; hệ thống cung cấp nhiên liệu, công trình cứu nạn, cứu hỏa, hệ thống bảo đảm an ninh hàng không, đài kiểm soát không lưu và các công trình phục vụ hoạt động bay.

Tuy nhiên, để dự án có thể vận hành đồng bộ ngay từ chuyến bay đầu tiên, bên cạnh các hạng mục hàng không trọng yếu, hạ tầng viễn thông và kết nối dữ liệu cũng đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện. Đây là lớp hạ tầng quan trọng, bảo đảm khả năng liên lạc, truyền dẫn dữ liệu và kết nối các hệ thống kỹ thuật trong toàn bộ dự án.

Tại đại công trường, các đơn vị Viettel đang tăng tốc triển khai hệ thống trạm phát sóng trong nhà và ngoài trời, cáp quang truyền dẫn, mạng LAN/DAS phủ sóng nhà ga. Các hạng mục phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật khắt khe, đặc biệt là tiêu chuẩn về tĩnh không an toàn bay và khả năng đồng bộ với hạ tầng của chủ đầu tư.

Đến ngày 21/10, tiến độ triển khai đã ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý: 65% hạ tầng trạm cầu/ống lồng được hoàn thành, 70% hạng mục phòng máy TRS/Main Node và 33% tuyến trục cáp quang 96 sợi. Đáng chú ý, 100% thiết bị radio phục vụ 11 trạm ống lồng đã được lắp đặt. Trong khi đó, các hệ thống phủ sóng trong nhà DAS, WiFi và mạng 5G dùng riêng đang được hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai các bước tiếp theo.

Để bảo đảm tiến độ, Viettel tổ chức phối hợp giữa các đơn vị trên cùng địa bàn, đồng thời làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để thẩm định tĩnh không an toàn cho 14 vị trí trạm phát sóng. Công tác giải phóng mặt bằng, tiếp nhận các tuyến giao thông phục vụ thi công và điều chuyển vật tư cũng được đẩy nhanh.

Song song với tiến độ xây dựng, các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn tất những điều kiện cần thiết để đưa dự án vào vận hành. Trong đó, tập trung vào công tác nghiệm thu công trình, hoàn thiện hồ sơ môi trường, phê duyệt chương trình an ninh hàng không, cấp phép hoạt động cho nhân viên và phương tiện trong khu bay. Đồng thời hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không và các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay.

Theo dự kiến, ngày 24/12, dự án sẽ vận hành, khai thác thương mại sau hơn 6 năm kể từ ngày khởi công.