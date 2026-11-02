Diễn biến vụ người đàn ông giật xấp tiền trong tay nhân viên cây xăng ở TP.HCM

Chưa đầy 10 phút sau vụ giật tiền không thành tại cây xăng thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, Phạm Duy Anh vẫn liều lĩnh mò vào ngăn kéo tiệm bánh gần đó vơ vét tài sản.

Ngày 2/11, Công an phường Gia Định (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, bàn giao Phạm Duy Anh (SN 1982, ngụ phường Gia Định) cho Công an phường Thạnh Mỹ Tây để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 30/10, Công an phường Gia Định tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc đang giữ 1 người đàn ông có dấu hiệu trộm cắp tài sản trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định. Khi đến nơi, người dân đang giữ Phạm Duy Anh nên Công an phường Gia Định đưa người này về trụ sở để làm việc.

Clip ghi lại hiện trường sự việc (Nguồn: CACC)

Đối tượng bị bắt quả tang sau đó (Ảnh: CACC)

Qua làm việc, Nguyễn Duy Anh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên khi đi ngang qua tiệm bánh tại số 12 Nguyễn Cửu Vân, phát hiện cửa hàng không có người nên để xe máy bên ngoài, rồi vào bên trong. Tại đây, Nguyễn Duy Anh mở ngăn kéo và lấy tiền có trong hộc tủ.

Anh Đ.Q.C. (SN 1997, chủ tiệm bánh) phát hiện nên tri hô. Lúc này, Phạm Duy Anh tìm cách bỏ chạy thì bị người dân cùng anh C. khống chế bắt giữ.

Qua kiểm tra, số tiền Nguyễn Duy Anh lấy trộm gần 1 triệu đồng. Ngoài ra, người này khai nhận, trước khi trộm cắp tại tiệm bánh, Nguyễn Duy Anh cũng gây ra vụ án khác.

Cụ thể, khoảng 14h35 ngày 30/10, Nguyễn Duy Anh đến cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây. Tại đây, Nguyễn Duy Anh giật xấp tiền trong tay nam nhân viên cây xăng rồi bỏ chạy, nhưng gây án bất thành.

Sau đó, Nguyễn Duy Anh tiếp tục đến tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân trộm cắp thì bị bắt quả tang. Qua test nhanh, Phạm Duy Anh dương tính với chất ma túy.