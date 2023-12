Cứu cánh làn da thiếu ẩm sau chuỗi tiệc tùng cuối năm với “Sandwich Skincare” cùng Style By Lazada

Tập 2 Style By Lazada với chủ đề “Chữa lành làn da hậu Party”

Chỉ mới xuất hiện vào cuối năm nay nhưng Style by Lazada đã và đang chứng minh sức hút không thể xem thường, khi là mini series được các tín đồ làm đẹp yêu mến và quan tâm nhất tại thời điểm này. Đến với Style by Lazada, bạn sẽ "kết nạp" được nhiều chia sẻ thiết thực từ các host uy tín như Dresswithdan (Đan) - biên tập viên chuyên mục B&F Kenh14.vn với hơn 15k follower trên Instagram hay Chloe Nguyen - cô nàng beauty blogger đình đám với IG có hơn 627k follower.

Sau tập đầu tiên với chủ đề GLOW ON THE GO thu hút ngay triệu view chỉ trong những ngày đầu phát sóng, Style by Lazada với vai trò "người bạn chuyên gia toàn năng" trong lĩnh vực làm đẹp sẽ cùng các chị em thăng hạng nhan sắc qua mỗi tập. Đặc biệt, đến với series này, bạn cũng có cơ hội săn ngay các deal giá siêu hời sản phẩm dưỡng da "hàng hiệu" trên thiên đường mua sắm LazBeauty của Lazada được giới thiệu bởi các chuyên gia, giúp mọi khán giả bắt kịp trend mà không "đau ví".

Tiếp nối những chia sẻ và tips hay ho về Clean Girl Makeup ở tập 1, đến với tập 2 đầy tính "chữa lành" lần này, bộ đôi Đan & Chloe sẽ cùng nhau thực hiện thử thách giúp cô bạn thân Hà My phục hồi cấp tốc làn da sau những buổi tiệc cuối năm "quẩy" hết sức với một phương pháp thú vị mang tên "Sandwich Skincare".

Tương tự với cách skincare 7 bước của Hàn, Sandwich Skincare có thể hiểu là một phương pháp "kẹp ẩm" nhưng mang lại hiệu quả cấp ẩm vượt trội hơn hẳn.

Sandwich Skincare chính như cái tên của mình, đề cập đến quá trình phân lớp các sản phẩm dưỡng da. Thông thường, bạn gái nào cũng sẽ tiến hành các bước gồm tẩy trang – sữa rửa mặt – toner – serum – kem dưỡng. Còn với Sandwich Skincare, bạn cần xen giữa toàn bộ quá trình bằng các lớp xịt toner cấp ẩm, đóng vai trò như hai miếng bánh sandwich kẹp giữ lại toàn bộ dưỡng chất của các sản phẩm skincare đã sử dụng trước đó. Cách này đảm bảo đáp ứng được nhu cầu cấp đủ ẩm cho những làn da khô, bị kích ứng, thiếu sức sống và giúp da trở nên căng mướt, mềm mịn.

Sau khi tẩy trang, rửa mặt, ở bước đầu tiên này, Đan và Chloe đưa ra gợi ý về việc dùng Toner để cấp ẩm. Một tip nhỏ dành cho các nàng khi chọn Toner chính là nên ưu tiên sử dụng sản phẩm có kết cấu lỏng để lúc layer nhiều lớp sẽ không tạo cảm giác nặng mặt, đặc biệt dễ chiết ra chai để tiện cho việc xịt “kẹp ẩm”. Toner rau má Skin1004 Madagascar Centella chính là sự lựa chọn mà cả Đan và Chloe đều yêu thích

Hai host còn chia sẻ 1 tip hữu hiệu là dùng toner làm lotion mask, đắp lên vùng trán ,2 bên má và cằm để da được “giải khát” nhanh chóng đồng thời cho dưỡng chất có cơ hội thẩm thấu sâu hơn trên bề mặt da

Tiếp theo, chúng ta cần nhanh chóng đến bước tiếp theo đó là serum. Sau một đêm “quẩy” nhiệt tình, những sản phẩm có hiệu quả phục hồi da cao với thành phần chính là B5 chính là gợi ý từ Đan và Chloe. Serum B5 của SkinCeuticals với khả năng thẩm thấu nhanh nhờ kết cấu lỏng nhẹ sẽ giúp gia tăng sức mạnh cho hàng rào bảo vệ, phục hồi và chăm sóc da một cách hoàn hảo

Đừng quên sau bước serum xịt tiếp một lớp toner “kẹp ẩm” bạn nhé

Sau khi thực hiện các bước toner, serum và kẹp ẩm liên tục, để khoá lại các dưỡng chất trên da, tránh tình trạng độ ẩm bị bay hơi khiến da khô hơn, Đan và Chloe khuyên sử dụng kem dưỡng ẩm. Lưu ý, nếu muốn da không bị “ngộp thở” bởi quá nhiều dưỡng chất, bạn hãy chọn cho mình các sản phẩm kem dưỡng có kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, dễ apply và thấm vào da như Moisturizing Gel của Clinique nhé

Đặc biệt, các nàng đừng bỏ qua tip thú vị do Chloe Nguyen mang đến cho mùa cuối năm này, chính là massage bằng đá Guasha. Item này sẽ cứu cánh bạn khỏi tình trạng da sưng do tích nước sau tiệc tùng, tăng cường lưu thông máu, giảm bọng mắt hiệu quả. Da khi được thư giãn bởi đá Guasha sẽ trở nên rạng rỡ và tươi sáng hơn ngay tức thì. Trong lúc massage, bạn có thể 1 xịt một lớp toner để làn da lúc massage được mềm mại hơn nhé

Cùng tham khảo cách massage bằng đá Guasha của Hà My nhé

Bước cuối cùng chính là kem chống nắng. Ở mọi chu trình, kem chống nắng đều có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi các tác nhân môi trường cũng như các tia UV độc hại

Có thể nói, Sandwich Skincare là phương pháp skincare rất hữu hiệu và đây là những sản phẩm đáng để bạn thử. Đặc biệt, mọi item này đều có mặt tại LazMall trên Lazada với mức giá cực ưu đãi dịp "Sale tưng bừng" 12.12 này đó.

Toner: Skin1004 Madagascar Centella Toning

Serum: Skinceuticals Hydrating B5

Kem dưỡng ẩm:Clinique Moisture Surge 100H

Kem chống nắng: Skin1004 Madagascar Centella

Nhờ áp dụng Sandwich Skincare kết hợp cùng Guasha Massage theo lời khuyên từ 2 host, làn da của Hà My đã có tiến triển rõ rệt: căng khoẻ, mọng nước, không hề có dấu hiệu mệt mỏi như ban đầu. Tập 2 của Style by Lazada - phát sóng đúng vào mùa lễ hội này thì quá là hợp lý vì các nàng ai mà chẳng cần lên party thật "nhiệt" mà sáng hôm sau vẫn tươi tắn, xinh đẹp.

Còn chần chờ gì nữa mà không thử ngay Sandwich Skincare với các sản phẩm chính hãng siêu xịn trên Lazada do các chuyên gia gợi ý các nàng ơi. Nhanh tay săn ngay các deal sale siêu hời nhân dịp Sale lớn 12/12 ngay thôi nào.