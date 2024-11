Cứu bé sơ sinh bị hoại tử ruột từ trong bụng mẹ

Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tiếp nhận trường hợp sản phụ mang thai 34 tuần, siêu âm thai phát hiện khối u khổng lồ trong bụng thai nhi. Do khối u chưa rõ bản chất và gia tăng kích thước rất nhanh, đe dọa sự sống của thai nhi.

Kết quả chụp MRI thai nhi ghi nhận: Cấu trúc dạng nang lớn vùng bụng phải thai nhi đẩy vòm hoành phải lên cao, chèn ép bàng quang và thận, đẩy các quai ruột non sang trái. Trước tình hình này, các bác sĩ sản khoa đã khẩn trương mời hội chẩn liên viện với bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán sơ bộ. Đây là tình trạng viêm phúc mạc bào thai do một đoạn ruột vỡ vào trong ổ bụng, tạo thành một khối giả u, bên trong chứa phân su và nước ối. Các bác sĩ thống nhất sẽ theo dõi thật kỹ thai kỳ, nếu có biến đổi bất thường sẽ mổ lấy thai, chuyển ngay bé sơ sinh sang Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cấp cứu.

Cùng ngày hội chẩn, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, siêu âm thai nhi ghi nhận dịch ổ bụng tăng. Các bác sĩ Sản khoa quyết định mổ lấy thai cấp cứu và chuyển ngay bé sơ sinh đến Bệnh viện Nhi đồng 2 như kế hoạch.

Do đã biết trước tình trạng bệnh lý thai nhi, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành thực hiện khẩn một số xét nghiệm tiền phẫu và phẫu thuật cho bệnh ngay nhi trong đêm.

BSCKI. Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Bệnh nhi bị khiếm khuyết một đoạn ruột non, nghi hoại tử vì tắc mạch bẩm sinh từ trong bào thai. Đoạn ruột còn lại của bé thoát phân su và nước ối vào ổ bụng, tạo thành một nang lớn chiếm gần hết một nửa bụng phải.

Bác sĩ Hiền nhận định, đây là ca phẫu thuật khó vì bé sơ sinh nặng 2kg, ruột dính nhiều, cần phẫu thuật nhanh chóng để tránh tình trạng nhiễm trùng lan rộng, hạ thân nhiệt trẻ sơ sinh. Sau khi được phẫu thuật 5 ngày, em bé dần hồi phục, bú sữa được, tình trạng nhiễm trùng ổn định.

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, viêm phúc mạc bào thai nguyên nhân chủ yếu là do tắc ruột hoặc do tổn thương mạch máu tới ruột non. Một vài nguyên nhân khác có thể do xoắn ruột, thoát vị nội ruột, dây chằng ruột bẩm sinh, túi thừa Meckel, bệnh Hirschsprung, bệnh xơ nang.

Điều trị viêm phúc mạc bào thai nên có sự kết hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ nhi khoa để mang lại kết quả tốt nhất. Bác sĩ Thạch nhấn mạnh việc chẩn đoán sớm tình hình sẽ giúp các bác sĩ sản - bác sĩ ngoại nhi chủ động, có kế hoạch điều trị đúng, kịp thời cho trẻ sơ sinh nhằm tránh các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong.