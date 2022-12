Cường Seven quen bạn gái đều là "tuyệt phẩm" âm nhạc: Người yêu mới vừa debut làm ca sĩ đã gây tranh cãi không kém Chi Pu!

Tối 21/12, Vũ Ngọc Anh - thường được biết đến là người yêu Cường Seven đã chính thức ra mắt làm ca sĩ. Cô phát hành MV Tăng High, theo đuổi hình tượng quyến rũ và gợi cảm, Vũ Ngọc Anh đổi nghệ danh thành VNA.

Tăng High MV - Vũ Ngọc Anh

Để đánh dấu vai trò mới là ca sĩ, Vũ Ngọc Anh cùng Cường Seven đã có sân khấu live đầu tiên tại một sự kiện. Hoạt động nghệ thuật đã lâu, Vũ Ngọc Anh quen thuộc với khán giả qua nhiều phim và từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, khả năng ca hát của cô khiến khán giả bất ngờ. Song ca cùng người yêu Cường Seven, MXH xôn xao bàn tán về giọng hát và phong cách trình diễn của Vũ Ngọc Anh.

Vũ Ngọc Anh song ca cùng Cường Seven (Clip: ChumChum)

Thể hiện ca khúc có giai điệu bắt tai, sôi động, giọng hát của Vũ Ngọc Anh nhận về loạt nhận xét chưa đủ nổi bật. Đa phần khán giả vẫn chưa được thuyết phục bởi sân khấu này của cô nàng. Thậm chí nhiều ý kiến còn so sánh Vũ Ngọc Anh với… Chi Pu, một tình cũ "nức tiếng" của Cường Seven:



- Cường Seven đã quen được 2 "tuyệt phẩm" âm nhạc!

- Tới khúc hát chưa? Giờ để làm ca sĩ dễ vậy sao?

- Xin phép cho tôi được nghe nhạc Chi Pu.

- Hát hay tựa Chi Pu nhỉ?

- Hát hay bè mà chả nghe thấy gì?

Giọng hát tình mới của Cường Seven...

còn được so sánh với Chi Pu

Trùng hợp thay, cả tình cũ Chi Pu và tình mới Vũ Ngọc Anh của Cường Seven đều gây tranh cãi khi đi hát. Chính Cường Seven cũng từng nằm trong tâm bão tranh cãi khả năng hát live. Là thành viên của SpaceSpeakers, anh thường xuyên bị nhận xét mờ nhạt hơn những anh em khác. Nói về việc học thanh nhạc và những so sánh cùng Chi Pu, Vũ Ngọc Anh thẳng thắn đối diện: "Khi cầm micro ca hát là tôi biết sẽ bị so sánh với nhiều cái tên người đẹp khác, chẳng hạn như Chi Pu - bạn gái cũ của anh Cường Seven. Thôi, mọi người cứ so sánh đi, không việc gì đâu. Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ hoàn toàn không chịu học thanh nhạc. Các bạn cứ nghĩ là mình có giọng hát nên không cần đi học. Với VNA thì khác. Tôi muốn làm gì thì phải học cho kĩ. Tôi đã học thanh nhạc 4 năm rồi. Tôi mua một khóa học của cô Mỹ Linh và thấy rất tốt. Học sẽ thấy khác hẳn việc tự thấy mình hát hay rồi hát".

Vũ Ngọc Anh không ngại khi bị so sánh với Chi Pu