Cuối ngày 26/1: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tiếp đà tăng; chạm mốc 177 triệu đồng/lượng

Ghi nhận cuối ngày, trong hôm nay giá vàng miếng tại SJC có lúc tăng mạnh lên mức 176 - 178 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hiện đang giao dịch tại ngưỡng 175 - 177 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ cũng đồng loạt niêm yết giá vàng SJC tại mức 175 - 177 triệu đồng/lượng. Trong hôm nay, giá vàng miếng tại các thương hiệu này đã tăng tới 2,7 triệu đồng/lượng, ở cả hai chiều mua vào bán ra. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào - bán ra vàng miếng tại mức giá 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC hiện giao dịch tại mức 173,5 - 176 triệu đồng/lượng, tăng tới 3 triệu đồng/lượng so với kết phiên tuần trước. Tập đoàn DOJI và PNJ áp dụng giá vàng nhẫn là 173 - 176 triệu đồng/lượng; trong khi tại Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại mức 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng trong hôm nay. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch tại ngưỡng 174,5 - 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mảnh Hải

Giá vàng thế giới đã vượt mốc 5.000 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi căng thẳng địa chính trị gia tăng cùng với sự suy yếu của đồng USD khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo Reuters, tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời xoa dịu thị trường khi đảo ngược một số đe dọa áp thuế và giảm nhẹ giọng điệu về khả năng sử dụng biện pháp cứng rắn đối với Greenland. Tuy nhiên, việc Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran lại khiến tâm lý lo ngại quay trở lại.

Sức ép gia tăng đối với Iran đang góp phần giữ giá dầu ở mức cao, đồng thời đẩy giá vàng – kênh trú ẩn an toàn – lên các đỉnh lịch sử. Các kim loại quý khác, trong đó có bạc, cũng tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Đà suy yếu của đồng USD trong phiên thứ Hai càng tiếp thêm động lực cho xu hướng tăng của nhóm kim loại này.

Tuần này, sự chú ý của nhà đầu tư cũng dồn vào cuộc họp của Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh cuộc họp bị phủ bóng bởi cuộc điều tra hình sự của chính quyền Trump nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5.