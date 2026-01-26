Giá vàng miếng SJC chạm mốc 176,5 triệu đồng/lượng, bạc Phú Quý vượt 111 triệu đồng/kg

Lúc 8 giờ 30 phút sáng 26-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 174,5 triệu đồng/lượng, bán ra 176,5 triệu đồng/lượng - tăng 2,2 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng được giao dịch với mốc cao mới. Vàng nhẫn trơn được Công ty SJC mua vào 173 triệu đồng/lượng, bán ra 175,6 triệu đồng/lượng - tăng mạnh tới 2,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng SJC và tiếp tục có sự cách biệt giữa các thương hiệu.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bán ra vàng nhẫn trơn thương hiệu này ở mức 174 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao nhất được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, ở mức 174,3 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 1 ngày, mỗi lượng vàng ở thị trường trong nước tăng thêm hơn 2 triệu đồng, sau khi đã tăng khoảng 11,5 triệu đồng vào tuần trước.

Giá vàng trong nước và thế giới cùng lên mốc cao mới

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tiếp tục tăng vọt. Sáng nay, giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Phú Quý mua vào 4,074 triệu đồng/lượng, bán ra 4,2 triệu đồng/lượng - tăng tới 172.000 đồng so với cuối tuần trước.

Giá bạc miếng tại Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) cũng được đẩy lên tới 4,056 triệu đồng/lượng mua vào, 4,158 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc ký các thương hiệu cũng lập đỉnh mới. Mỗi ký bạc tại SBJ được bán ra tới 110,8 triệu đồng; trong khi Phú Quý bán 111,9 triệu đồng - tăng 3,5 triệu đồng/kg chỉ trong 1 ngày.

Giá vàng, bạc trong nước lập đỉnh mới theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, cả giá vàng và bạc đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính tới 8 giờ 30 ngày 26-1 - theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.078 USD/ounce, tăng tới hơn 90 USD/ounce so với phiên cuối tuần. Giá bạc giao ngay ở mức 108,3 USD/ounce, tăng 5 USD mỗi ounce so với phiên trước.

Giá kim loại quý liên tục đi lên bất chấp những cảnh báo về việc giá đã tăng nóng và ở vùng quá mua trong thời gian qua. Mốc 5.000 USD/ounce của giá vàng và 100 USD/ounce của giá bạc cũng liên tiếp được ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng. Giá bạc thế giới cũng thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 650.000 đồng.

Giá bạc cũng lên mức cao chưa từng có



