Cuối năm là lúc tự thưởng cho mình 1 chai serum “đắt xắt ra miếng”, giúp da sáng và căng bóng như gái Hàn

Dưỡng da sáng khỏe luôn là nhu cầu của các tín đồ làm đẹp ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nhiều người vì không tìm hiểu kỹ lại đi tin vào quảng cáo thuốc “kích trắng” cấp tốc khiến da dẻ bị tổn thương, lại không đạt được mục tiêu mong muốn. Thay vì chăm da theo cách phản khoa học, bạn nên đầu tư vào những loại serum Vitamin C thật chất lượng nhé.

Uriage Depiderm Anti-dark spot Serum Booster (Giá: 1075K)

Là một thương hiệu mỹ phẩm uy tín của Pháp, các sản phẩm của Uriage luôn được nhiều tín đồ làm đẹp trên khắp thế giới tin tưởng suốt 30 năm qua. Tiêu biểu phải kể đến Depiderm Anti-dark spot Serum Booster - tinh chất giúp làm da sáng khỏe, giảm thâm nám nhờ bảng thành phần lý tưởng. Nổi bật nhất là phức hợp Vitamin C ổn định chuyển hóa thành Vitamin C tinh khiết khi tiếp xúc trên da, hạn chế tình trạng kích ứng hay oxy hóa trong thời gian sử dụng.

Song hành cùng “chiến binh" này cũng có nước khoáng Uriage, các thành phần hoạt tính chống gốc tự do và Niacinamide. Nhờ đó, Depiderm Anti-dark spot Serum Booster còn giúp bảo vệ da khỏi những tác nhân gây hại, tăng hiệu quả làm sáng da một cách nhanh chóng. Chưa kể, công nghệ Mela còn có công dụng dung nạp cao, giúp ngăn chặn kích thích Melanocyte và ức chế hoạt động của Tyrosinase, giảm sự tăng trưởng của Melanosome.

Ưu điểm của sản phẩm còn nằm ở kết cấu serum cực mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và không để lại lớp finish bết dính khó chịu. Đều đặn dùng 2 lần mỗi ngày trong cả sáng và tối, bạn sẽ thấy những vết thâm sạm, đốm nâu sẽ được cải thiện đáng kể, chỉ sau gần 1 tháng sử dụng.

Murad Rapid Age Spot Correcting Serum (Giá: 2300K)

Murad Rapid Age Spot Correcting Serum là loại serum giúp điều trị da chuyên sâu, giảm thiểu các vết thâm, đốm nâu, làm đều màu da, chống lão hóa, đồng thời giải quyết tình trạng da chảy xệ. Những điều đó đều nhờ vào list thành phần đẹp mỹ mãn, hội tụ đủ những cái tên sáng giá như Vitamin C, Oligopeptide-34, Ferulic Acid, bột ngọc trai cùng công nghệ NHP-3 độc quyền với phức hợp Niacinamide (Vitamin B3), Hexylresorcinol, chiết xuất từ sinh vật phù du. Bên cạnh kết cấu dễ tán thiết kế bao bì thông minh giúp bảo quản tinh chất cũng là ưu điểm nổi bật của sản phẩm.

Obagi Professional-C Serum 10% (Giá: 2000K)

Obagi Medical Professional-C Serum 20% cũng là một trong những “ứng viên” làm sáng da, giảm thâm nám tốt nhất trong làng skincare hiện nay. Sản phẩm này có chứa 20% L-ascorbic acid, dạng vitamin C thuần khiết và hiệu quả nhất cho việc chăm sóc da. Ngoài ra, bảng thành phần còn có Hyaluronic Acid cấp ẩm cho da, giảm nếp nhăn, Vitamin E giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi các gốc tự do và Ferulic Acid giúp cải thiện độ ổn định và hiệu quả của bộ đôi Vitamin C + E.

Chỉ sau vài tuần sử dụng, serum nhà Obagi sẽ giúp làn da của bạn tăng độ đàn hồi, trông sáng khỏe hơn nhưng để trị nám sẽ cần mất thêm vài tháng.