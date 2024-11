50 tuổi, mỹ nhân phim "Sex and the City" vẫn sở hữu làn da căng bóng, mịn màng nhờ 3 THÓI QUEN

Elizabeth Banks (sinh năm 1874) là một diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ. Cô từng được truyền thông Mỹ đánh giá là nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng. Trong series hài kịch lãng mạn "Sex and the City" kinh điển của HBO, cô xuất hiện với tư cách khách mời. Cô đóng vai nhân vật Catherine, tình địch của nữ chính Charlotte (do Kristin Davis thủ vai).



Dù thời lượng cô xuất hiện xuyên suốt bộ phim không nhiều nhưng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng đã giúp cô được nhiều khán giả quan tâm và yêu thích. Sau vai diễn này, cô cũng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012);...

Hiện tại, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nữ diễn viên Elizabeth Banks lại được nhiều người ngưỡng mộ nhờ vẻ ngoài trẻ trung, làn da trắng mịn, căng bóng, mềm mại, Để sở hữu một làn da đẹp, nữ diễn viên đã áp dụng 3 thói quen sau trong cuộc sống hàng ngày.

1. Chăm sóc da tối giản

Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên Elizabeth Banks chia sẻ cô có một chu trình chăm sóc da đơn giản. Trong đó, cô nói: "Tôi đang già đi nên cần chú ý nhiều hơn đến mọi thứ". Cô cũng cho biết mỗi ngày, cô sẽ chỉ dưỡng da bằng sữa rửa mặt, huyết thanh cấp ẩm và kem dưỡng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết cô đang dần sử dụng thêm các sản phẩm có chứa retinol vào ban đêm. Retinol có công dụng kích thích tăng sản xuất collagen tại phần hạ bì da, giúp làm mờ nếp nhăn và chống oxy hóa. Từ đó, da sẽ trở nên láng mịn, căng bóng. Tuy nhiên, retinol sẽ làm khô da và chỉ nên sử dụng với liều lượng phù hợp.

2. Không rửa mặt vào buổi sáng

Cũng trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên đã chia sẻ: "Nếu rửa mặt vào buổi tối, tôi sẽ không tiếp tục làm việc này vào buổi sáng". Cô cho biết bản thân cảm thấy việc rửa mặt vào buổi sáng chỉ để tăng một chút độ ẩm thêm trước khi cô trang điểm.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên bày tỏ cô không muốn rửa mặt quá mức. Cô cho rằng việc rửa mặt nhiều hơn một lần trong vòng 24 giờ mỗi ngày là điều không cần thiết, trừ khi cô phải trang điểm.

Do đó, nữ diễn viên nhấn mạnh cô sẽ lựa chọn những loại sữa rửa mặt có công dụng tẩy tế bào chết để sử dụng hàng ngày. Điều này giúp cô loại bỏ được những bụi bẩn và những lớp trang điểm còn đọng lại trên da mặt.

3. Chú trọng việc chống nắng

Bên cạnh đó, nữ diễn viên đưa ra quan điểm rằng cô sẽ chỉ sử dụng những loại kem dưỡng ban ngày có chỉ số chống nắng SPF. Đối với cô, việc bảo vệ làn da luôn là ưu tiên số một.

Cô cho rằng mọi bước dưỡng da sau đó như dưỡng ẩm, nâng cơ, làm sáng,... đều "vô thưởng, vô phạt" nếu bạn chưa bảo vệ làn da của mình trước. Do đó, nữ diễn viên cũng khẳng định cô luôn sử dụng kem chống nắng 100%. Cô cho biết đây là một bước chăm sóc da quan trọng và chỉ cần thoa một lần trong ngày.

Trên thực tế, kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da tránh khỏi những tác động xấu từ tia cực tím dưới ánh nắng mặt trời, bảo vệ và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, kem chống nắng còn có công dụng giảm thâm, nám da, giúp chống lão hóa, hỗ trợ quá trình dưỡng da và ngăn ngừa khả năng ung thư da hiệu quả.

Cuối cùng, nữ diễn viên nhận định: " Vẻ đẹp bắt đầu từ bên trong bạn, từ việc ăn uống tốt, ngủ đủ giấc,... Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng đến làn da của bạn, đặc biệt là khi bạn già đi và làm việc nhiều ngày trên phim trường như tôi ".

Cô cho rằng vẻ ngoài là sự phản ánh của nội tâm cô. Do đó, cô luôn ưu tiên và chú trọng việc chăm sóc và nuôi dưỡng vẻ bề ngoài của mình một cách cẩn thận.