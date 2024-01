Loại serum nên dùng ngay lúc này để da dẻ tươi sáng, rạng ngời đón Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán, hẳn nhiên ai trong chúng ta cũng hy vọng có được làn da rạng ngời, nhan sắc trẻ trung. Khi chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa đã đến Tết Nguyên đán, ngay lúc này đây, bạn nên bắt đầu chu trình chăm sóc da chỉn chu để có được vẻ ngoài ưng ý. Và serum vitamin C chính là món đồ quan trọng mà bạn nên bổ sung ngay vào chu trình dưỡng da vì chúng có thể mang tới 5 hiệu quả vô cùng quan trọng dưới đây.

1. Serum vitamin C giúp làm sáng da, mờ thâm

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, và khi được sử dụng dưới dạng serum, nó có thể giúp làm sáng da và làm mờ các vết thâm. Serum vitamin C có khả năng ức chế sự hình thành melanin - một chất gây ra sự tối màu và thâm trên da. Việc sử dụng serum vitamin C thường xuyên ngay lúc này có thể giúp da trở nên rạng rỡ hơn và giảm thiểu sự xuất hiện của các vết thâm.

2. Serum vitamin C giảm mẩn đỏ, tăng tốc độ chữa lành vết thương

Vitamin C có khả năng làm dịu và giảm tình trạng mẩn đỏ trên da. Ngoài ra, nó còn có khả năng tăng tốc độ chữa lành vết thương do tác động từ môi trường hoặc vi khuẩn gây ra. Khi da khỏe mạnh và ít tổn thương, bạn sẽ có làn da mịn màng và rạng rỡ hơn để rạng ngời đón Tết.

3. Cải thiện tình trạng thâm nám, quầng thâm mắt

Sự tích tụ của melanin có thể dẫn đến tình trạng thâm nám trên da. Tuy nhiên, serum vitamin C có khả năng ức chế quá trình sản xuất melanin, từ đó giúp làm mờ và cải thiện tình trạng thâm nám. Ngoài ra, serum vitamin C cũng có thể giảm thiểu sự xuất hiện của quầng thâm mắt, làm cho khu vực quanh mắt trở nên sáng hơn và trẻ trung hơn.

4. Thúc đẩy sản xuất collagen, ngừa lão hóa

Collagen là một loại protein quan trọng giúp da giữ được độ đàn hồi và độ săn chắc. Khi tuổi tác tăng, sản xuất collagen trong cơ thể giảm đi, dẫn đến hiện tượng lão hóa da. Tuy nhiên, serum vitamin C có khả năng kích thích sản xuất collagen, giúp làn da trở nên đàn hồi hơn và ngăn ngừa quá trình lão hóa.

5. Chống lại tác hại của tia UV

Tia tử ngoại (UV) từ ánh nắng mặt trời có thể gây tổn hại cho da bằng cách tăng sản xuất melanin và gây ra sự mất đàn hồi da. Serum vitamin C có khả năng chống lại tác hại của tia UV, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Việc sử dụng serum vitamin C đều đặn có thể giúp da trở nên khỏe mạnh và giảm thiểu tác động của tia UV.

Trong thời gian trước Tết Nguyên đán, việc chăm sóc da và bổ sung serum vitamin C có thể giúp da trở nên sáng khỏe, mịn màng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hiệu quả của serum vitamin C cần thời gian để thấy được. Hãy bắt đầu sử dụng ngay bây giờ và duy trì liệu trình chăm sóc da thường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất cho làn da của bạn. Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo ngay.

Tinh chất dưỡng sáng da & cải thiện vết thâm 48% INNISFREE Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum

Serum sáng da Cosrx The Vitamin C 23 Serum

Serum 22% Vitamin C SAP + 5% Niacinamide Neogen Dermalogy Real Vita C Serum

Tinh chất làm sáng da Laneige Radian-C Spot Serum

Custom No.333 By New York Dẫn Xuất Vitamin C Tối Đa VC30

Serum làm sáng da Obagi Professional-C