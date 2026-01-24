Cuối cùng sau 20 năm, U23 Việt Nam đã quật ngã U23 Hàn Quốc

Phải mất đúng 20 năm, bóng đá trẻ Việt Nam mới có thể nở nụ cười trọn vẹn trước U23 Hàn Quốc - đối thủ từng được xem là "khắc tinh" ở mọi giải đấu khu vực và châu lục. Và khoảnh khắc lịch sử ấy đã đến theo cách không thể kịch tính hơn: một trận đấu nghẹt thở, kéo dài tới loạt luân lưu, nơi bản lĩnh và niềm tin được đẩy lên cao nhất.

Bước vào trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 đêm 23/1, U23 Việt Nam không được đánh giá cao hơn, nhưng điều họ mang ra sân là tinh thần không còn gì để mất. Trước sức ép liên tục từ đối thủ mạnh hơn về thể hình lẫn tốc độ, các cầu thủ áo đỏ vẫn kiên cường đứng vững, sẵn sàng đôi công và không lùi bước.

Trận đấu là chuỗi cảm xúc trái ngược: có thời điểm U23 Việt Nam vượt lên, có lúc bị gỡ hòa, thậm chí phải đối mặt với bất lợi về quân số sau tấm thẻ đỏ của Đình Bắc. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn nhất, tinh thần tập thể và sự quả cảm lại được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Không ai buông xuôi, không ai quay lưng với trận đấu.

U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc sau 20 năm (Ảnh: AFC)

Khi hai đội bất phân thắng bại sau 120 phút, loạt luân lưu trở thành nơi thử thách bản lĩnh thật sự. Trên chấm 11m, các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện từng cú sút với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Và rồi khoảnh khắc quyết định cũng đến, Thanh Nhàn tung cú sút cuối cùng đưa bóng vào lưới, chấm dứt chuỗi sút luân lưu với tỉ số 7-6, cũng là chấm dứt chuỗi ngày dài không thắng U23 Hàn Quốc suốt hai thập kỷ.

Chiến thắng ấy không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: U23 Việt Nam đã thực sự trưởng thành. Không còn là đội bóng "gây bất ngờ", họ giờ đây đủ bản lĩnh để đối đầu sòng phẳng, thậm chí đánh bại những ông lớn của châu lục.

20 năm - một quãng thời gian đủ dài cho bao thế hệ cầu thủ đi qua. Và hôm nay, thế hệ U23 hiện tại đã làm được điều mà nhiều người từng nghĩ là rất xa vời: đánh bại U23 Hàn Quốc bằng chính ý chí, niềm tin và khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Một chiến thắng để đời. Một cột mốc không thể quên. Và có lẽ, cũng là lời mở đầu cho những giấc mơ lớn hơn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.