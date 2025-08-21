Sau một tuần liên tục thống trị phòng vé Việt Nam, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành cuối cùng cũng phải nhường lại ngôi vương. Đáng nói, đối thủ lần này lại chính là một bộ phim Việt - Mưa Đỏ. Dù chỉ mới bắt đầu có suất chiếu sớm từ 18h ngày 21/8, bộ phim đã ngay lập tức leo lên vị trí số 1 phòng vé, ghi nhận doanh thu hơn 10 tỷ đồng tính đến 0h cùng ngày.

Mưa Đỏ chính thức gia nhập đường đua

Sự vươn lên mạnh mẽ này khiến khán giả vô cùng phấn khích. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận khẳng định Mưa Đỏ không chỉ xứng đáng vượt Thanh Gươm Diệt Quỷ, mà còn đủ sức trở thành cột mốc đáng nhớ của điện ảnh Việt năm nay.

Sau những suất chiếu ở 2 buổi họp báo, Mưa Đỏ được khen ngợi sở hữu những khung hình đẹp choáng ngợp, vừa chân thực vừa đầy chất điện ảnh. Từng cảnh chiến đấu, từ đánh giáp lá cà, đấu súng cho đến những tràng bom đạn,… đều mang sức nặng, được dàn dựng công phu và giàu cảm xúc bi tráng giúp truyền tải tinh thần khốc liệt của chiến trường Quảng Trị năm 1972. Dĩ nhiên phim không dừng ở việc tái hiện cuộc chiến, mà đi sâu vào số phận từng nhân vật. Người lính nơi chiến trường không còn là hình tượng một chiều, mà là những con người có nỗi đau, tình yêu, sự lựa chọn và cả những giằng xé riêng. Cách kể chuyện này giúp khán giả dễ đồng cảm hơn so với một số bộ phim chiến tranh đi trước. Chính bởi vậy, dù chưa chiếu chính thức, Mưa Đỏ đã nhận mưa lời khen, có người còn cho rằng bộ phim khiến họ “khóc suốt 124 phút”.

Một số review sớm về bộ phim:

Một khán giả khóc đủ 124 phút thời lượng phim

Diễn viên Băng Di thì "khiêm tốn" hơn, chỉ khóc khoảng 90% thời lượng

Một khán giả thậm chí còn khẳng định phim phải được ít nhất 500 tỷ

Review nhanh nhưng khá chi tiết từ một khán giả. Người này còn nhắc đến sự liên kết giữa Mưa Đỏ và Mùi Cỏ Cháy

Tự hào và xúc động có lẽ là cảm xúc chung của nhiều người sau khi xem phim

Thêm một khán giả trân trọng cái giá của độc lập sau khi xem Mưa Đỏ, cảm thấy tự hào và biết ơn ông cha ta

Với thời lượng 124 phút, Mưa Đỏ tái hiện lại một trong những trận đánh khốc liệt nhất của lịch sử dân tộc, nơi máu, nước mắt và cả lòng quả cảm đan xen thành một bản hùng ca. Thành công bước đầu tại phòng vé là minh chứng rõ ràng cho thấy khán giả Việt thực sự yêu thích và muốn được ủng hộ những tác phẩm mang đậm tinh thần dân tộc. Trong khi bom tấn quốc tế Thanh Gươm Diệt Quỷ còn chưa hạ nhiệt thì Mưa Đỏ vẫn dễ đang tạo ra “cơn mưa” cảm xúc mới.

Mưa Đỏ là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại lịch sử, chiến tranh. Tác phẩm do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, với phần kịch bản do chính ông chấp bút. Phim lấy bối cảnh cuộc tiến công mùa hè năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị, một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam (1954-1975). Câu chuyện xoay quanh 81 ngày đêm tử thủ của một tiểu đội lính trẻ, phần lớn xuất thân là học sinh, sinh viên, những người đã để lại tuổi xuân nơi chiến trường khói lửa.

Hãy cùng đồng hành với thần tượng của bạn để lan tỏa tinh thần yêu nước bằng cách tham gia tại fandomyeunuoc.kenh14.vn. Chỉ cần theo dõi và thả tim cho nghệ sĩ mình yêu thích, bạn đã góp mặt trong hành trình cùng idol thể hiện niềm tự hào dân tộc.Không dừng lại ở đó, bạn còn có thể tương tác với nhiều nghệ sĩ khác trên website để tích lũy sao và tham gia quay quà. Cứ 200 sao, bạn sẽ quy đổi được một lượt quay, với cơ hội nhận về nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó có cả những vật phẩm đặc biệt từ Bộ sưu tập Yêu Nước.

Nguồn ảnh: NSX