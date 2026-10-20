Cuộc gọi khẩn từ Lào Cai xuống Hà Nội và hành trình cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

Telehealth giúp người dân ở xa cơ sở y tế được tư vấn, theo dõi và hỗ trợ chuyên môn từ xa. Đặc biệt, nhờ Telehealth, hàng nghìn bệnh nhân nguy kịch vùng xa, vùng khó được cứu sống, tiếp cận y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở.

Đường dây nóng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) nhận cuộc gọi khẩn từ Lào Cai về một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân gặp nạn cách Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai khoảng 100km, bị chấn thương sọ não, gan, hàm mặt, gãy xương sườn 4-7 bên trái và gãy xương cẳng tay hai bên.

Khi gần đến bệnh viện, người đàn ông rơi vào tình trạng sốc mất máu rất nặng. Nếu không được phẫu thuật cầm máu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do mất khối lượng tuần hoàn.

PGS.TS Lưu Quang Thùy thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

PGS.TS Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng các chuyên gia nhận định việc chuyển bệnh nhân trực tiếp về Hà Nội sẽ mất hơn 2 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các chuyên gia thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu tại chỗ. Tuy nhiên, bệnh nhân bị vỡ động mạch chậu, trong khi bệnh viện địa phương thiếu phẫu thuật viên chuyên sâu và dụng cụ phẫu thuật mạch máu.

Qua điện thoại, chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hướng dẫn ê-kíp tại Lào Cai mở bụng, tìm vị trí chảy máu để cầm máu tạm thời. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện động mạch chậu ngoài bị tổn thương phức tạp, cần thay bằng đoạn mạch nhân tạo.

Hai bệnh viện tiếp tục hội chẩn trực tuyến qua hệ thống Telemedicine. Ê-kíp bác sĩ mạch máu cùng trang thiết bị từ Hà Nội được huy động lên Lào Cai hỗ trợ phẫu thuật. Ca mổ kiểm soát được tình trạng chảy máu và thay đoạn động mạch bằng mạch nhân tạo. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị và xuất viện về quê vào tháng 6/2026.

Một bệnh nhân tại Bắc Quang, Tuyên Quang, nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, có tiền sử ung thư phổi di căn não. Hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội qua hệ thống PACS/Tele-radiology để các chuyên gia hội chẩn.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các chuyên gia tuyến Trung ương đề xuất những hướng xử trí tiếp theo, gồm sinh thiết hạch thượng đòn, cân nhắc sinh thiết u phổi hoặc u não, kiểm tra khả năng di căn cột sống và tìm kiếm đột biến gene để lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" đạt hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời giảm chi phí khám chữa bệnh và các khoản chi liên quan.

Đề án cũng góp phần hình thành mạng lưới kết nối các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương, hỗ trợ chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp; số liệu tổng hợp cho thấy hàng trăm ca bệnh nguy kịch đã được cứu sống nhờ hệ thống khám chữa bệnh từ xa.

Trung tâm Telehealth của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện hơn 3.500 ca hội chẩn, khám hơn 1.200 lượt bệnh nhân từ xa, thực sự đưa dịch vụ y tế về với người dân vùng khó.

Telehealth tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hiện tích hợp toàn diện, từ bệnh án điện tử, lưu trữ hình ảnh PACS, kê đơn không giấy, đến thanh toán bằng QR code. Bệnh nhân có thể khám bệnh, nhận đơn thuốc, theo dõi điều trị, chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Telehealth không thể thay thế cho phương pháp chữa bệnh truyền thống, nhưng sẽ hỗ trợ cho hệ thống y tế. Hiệu quả rõ nhất là giảm tỉ lệ chuyển tuyến từ bệnh viện cơ sở đến bệnh viện Trung ương, giúp các bác sĩ của bệnh viện tuyến cơ sở thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, xử trí ban đầu hiệu quả.

Với người dân vùng cao, lợi ích dễ nhận thấy là có thêm lựa chọn khi cần trao đổi với nhân viên y tế nhưng chưa nhất thiết phải đến bệnh viện. Chẳng hạn, sau một lần khám trực tiếp, người bệnh có thể được hướng dẫn theo dõi tình trạng sức khỏe, trao đổi về việc sử dụng thuốc hoặc nhận tư vấn về những vấn đề đã được bác sĩ đánh giá trước đó thông qua phương thức phù hợp.

Tuy nhiên, Telehealth không có nghĩa mọi buổi khám đều được thực hiện qua điện thoại. Việc khám chữa bệnh từ xa phải nằm trong phạm vi chuyên môn và quy trình của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Khi cần khám trực tiếp, thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật hoặc điều trị tại cơ sở y tế, người bệnh vẫn cần đến trực tiếp.

Vì vậy, giá trị của Telehealth nằm ở việc bổ sung thêm một phương thức tiếp cận dịch vụ y tế. Người dân có thể sử dụng hình thức này cho những nội dung phù hợp, trong khi cơ sở y tế vẫn giữ vai trò trực tiếp khám, điều trị và hướng dẫn người bệnh.

Việc phát triển Telehealth cũng đi cùng với hệ thống dữ liệu y tế, thiết bị và đường truyền phù hợp. Khi thông tin khám chữa bệnh được cập nhật đầy đủ, bác sĩ có thêm dữ liệu để tham khảo trong quá trình tư vấn; cơ sở y tế tuyến dưới cũng có thể tiếp tục theo dõi người bệnh sau khi nhận hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Telehealth giúp người dân ở mọi vùng miền tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời tạo môi trường đào tạo thực hành cho bác sĩ tuyến cơ sở, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc. Đây là hướng đi cần được đầu tư lâu dài để hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam.

(t/h theo VietNamNet, VTC News, Sức khỏe & Đời sống)