Cụ ông U80 lập kỷ lục Guinness với màn thử thách hơn 30 phút khiến cả thế giới kinh ngạc

Dù đã bước sang tuổi 78, ông Maynard Williams đến từ New Zealand vẫn khiến nhiều người trên thế giới thán phục khi ghi tên mình vào Sách Kỷ lục Guinness với thành tích plank bụng kéo dài hơn 30 phút. Ở tuổi 78 năm 135 ngày, ông trở thành người đàn ông lớn tuổi nhất từng thực hiện động tác plank lâu đến vậy – một kỷ lục thể lực khiến nhiều người trẻ cũng phải nể phục.

“Tôi thấy mãn nguyện vì đã vượt qua chính mình”, ông Maynard Williams chia sẻ khi nhận kỷ lục Guinness. Ảnh: TGR

Khoảnh khắc nhận chứng nhận kỷ lục, ông Maynard chia sẻ giản dị nhưng đầy xúc động: “Tôi thấy mãn nguyện vì đã vượt qua chính mình”. Đối với ông, thành tích này không chỉ là con số thời gian, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và sự kiên trì, bất kể tuổi tác.

Ít ai biết rằng, trước khi chinh phục kỷ lục plank, ông Maynard từng là vận động viên chạy đường dài trong nhiều năm. Những cuộc đua bền bỉ trên đường trường đã rèn luyện cho ông sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, plank lại là thử thách hoàn toàn mới mà ông chỉ bắt đầu làm quen khoảng một năm trước.

Cơ duyên đến với ông khá tình cờ. Trong một cuộc thi nhỏ tại phòng tập địa phương, ông thử sức với bài plank và nhận ra đây là thử thách thú vị dành cho sức mạnh cơ lõi cũng như khả năng chịu đựng. Từ đó, ông bắt đầu nghiêm túc tập luyện với mục tiêu ban đầu chỉ đơn giản là cải thiện sức khỏe.

“Tôi đã quen với việc rèn luyện thể lực và tinh thần ở cường độ cao. Khi ép bản thân vượt qua giới hạn, chúng ta mới nhận ra khả năng thực sự của mình lớn đến mức nào”, ông chia sẻ về triết lý luyện tập của mình.

Để đạt được thành tích đặc biệt này, ông Maynard xây dựng cho mình một chế độ luyện tập cực kỳ kỷ luật. Mỗi ngày, ông đều kết hợp nhiều dạng vận động khác nhau như cardio, tập tạ và các bài tập tăng cường cơ lõi. Trong đó, plank được xem là bài tập trọng tâm giúp ông dần kéo dài thời gian chịu đựng.

Không chỉ tập luyện, ông còn đặc biệt chú trọng chế độ sinh hoạt khoa học. Ông duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và thường xuyên theo dõi các chỉ số sức khỏe thông qua đồng hồ thông minh. Việc ghi lại dữ liệu giúp ông đánh giá chính xác hiệu quả của từng buổi tập và điều chỉnh phù hợp.

Để đảm bảo tư thế chuẩn xác, ông thậm chí lắp gương trong phòng tập và thường xuyên quay lại video khi plank. Sau đó, ông xem lại từng chi tiết để chỉnh sửa kỹ thuật, tránh sai lệch có thể gây chấn thương. Sự tỉ mỉ ấy khiến nhiều người thân vừa ngạc nhiên vừa trêu ông là “quá ám ảnh với việc tập luyện”.

Tuy vậy, phía sau kỷ lục ấn tượng là không ít những khoảnh khắc khó khăn. Khi plank trong thời gian dài, cơ thể ông nhiều lần run rẩy vì mệt mỏi, thậm chí đau nhức đến mức muốn bỏ cuộc. Những lúc ấy, ông tìm cách đánh lạc hướng cảm giác đau bằng cách phát nhạc qua máy trợ thính để giữ tinh thần ổn định.

Âm nhạc trở thành “liều thuốc tinh thần” giúp ông tập trung hơn và kéo dài thêm từng phút trên sàn tập. Nhờ vậy, ông dần nâng thời gian plank từ vài phút lên hàng chục phút – điều tưởng chừng khó tin đối với một người gần 80 tuổi.

Câu chuyện của ông Maynard Williams nhanh chóng lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như trong cộng đồng thể thao. Nhiều người xem đây là minh chứng rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với sức khỏe và khát vọng chinh phục thử thách.

Với ông, kỷ lục Guinness chỉ là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình rèn luyện bản thân. Điều quan trọng hơn cả là niềm vui khi mỗi ngày vẫn có thể vận động, giữ cơ thể khỏe mạnh và tiếp tục khám phá giới hạn mới của chính mình.

“Tôi không tập luyện để chứng minh điều gì với người khác. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể tiến bộ, dù đã ở tuổi này”, ông nói.

Và có lẽ chính tinh thần ấy, bền bỉ, kỷ luật và không ngừng thử thách bản thân, đã giúp người đàn ông U80 này tạo nên một kỷ lục khiến cả thế giới phải tò mò và thán phục.