Bên cạnh Lưu Bị luôn có "nội gián": Hãm hại Triệu Vân, khiến Quan Vũ gặp họa nhưng cuối đời vẫn an toàn

"Nội gián" quyền lực trong triều Thục Hán

Trong giai đoạn đầu Thục Hán được thiết lập, triều đình của Lưu Bị quy tụ nhiều nhân vật tài năng, từ võ tướng lẫy lừng đến những mưu sĩ có ảnh hưởng lớn. Trong số đó, có một "nội gián" từng giữ vị trí khá quan trọng trong bộ máy chính trị, được cho là trợ thủ đắc lực của Lưu Thiện sau này. Người này được nhắc tới với cái tên Cừ Ngạn Đàm .

Trong giai đoạn đầu Thục Hán được thiết lập, triều đình của Lưu Bị quy tụ nhiều nhân vật tài năng, từ võ tướng lẫy lừng đến những mưu sĩ có ảnh hưởng lớn. (Ảnh: Sohu)

Theo một số giai thoại lịch sử, Cừ Ngạn Đàm từng có ảnh hưởng nhất định trong triều đình. Nhờ khả năng xử lý chính sự và sự khéo léo trong quan hệ quyền lực, ông dần tạo dựng được vị thế đáng kể. Không chỉ giữ chức vụ quan trọng, ông còn được cho là có khả năng tác động tới nhiều quyết sách trong triều.

Chính nhờ những toan tính chính trị và sự khôn khéo đó mà Cừ Ngạn Đàm được lòng một số nhân vật quyền lực trong triều. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà xung quanh nhân vật này tồn tại nhiều lời bàn tán về tham vọng và những thủ đoạn quyền mưu phía sau.

Những nghi vấn liên quan đến Triệu Vân và Quan Vũ

Một trong những chi tiết gây tranh cãi xoay quanh Cừ Ngạn Đàm là câu chuyện liên quan đến Triệu Vân. Sau khi Lưu Bị xưng đế, Triệu Vân từng được bổ nhiệm giữ chức Hộ quân tướng quân, một vị trí khá quan trọng trong quân đội.

Tuy nhiên, không lâu sau đó ông lại bị giáng chức vì bị tố có liên quan đến việc giữ lại tiền lương và lương thực của các châu quận. Một số câu chuyện truyền miệng cho rằng phía sau vụ việc này có bàn tay của những nhân vật trong triều muốn hạ thấp uy tín của Triệu Vân, trong đó Cừ Ngạn Đàm thường được nhắc tới như một người có liên quan.

Một trong những chi tiết gây tranh cãi xoay quanh Cừ Ngạn Đàm là câu chuyện liên quan đến Triệu Vân. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, trong các giai thoại Tam Quốc, nhân vật này cũng bị cho là có mâu thuẫn với Quan Vũ – vị tướng nổi tiếng với tính cách cương trực và danh tiếng lẫy lừng sau chiến thắng ở Kinh Châu. Một số truyền thuyết cho rằng những động thái chính trị trong triều đã phần nào khiến Quan Vũ rơi vào thế cô lập trước khi xảy ra bi kịch ở Kinh Châu.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại cho rằng nhiều chi tiết trong các câu chuyện này vẫn còn gây tranh cãi và chưa có đủ bằng chứng rõ ràng trong chính sử.

Bài học về quyền lực và tham vọng

Dù thực hư ra sao, câu chuyện xoay quanh nhân vật Cừ Ngạn Đàm vẫn thường được nhắc đến như một ví dụ về mặt tối của chính trường thời Tam Quốc. Trong bối cảnh quyền lực phân tán và chiến tranh liên miên, những cuộc đấu đá nội bộ trong triều đình là điều khó tránh khỏi.

Theo một số giai thoại, sau khi được Gia Cát Lượng khuyên răn, nhân vật này dần thay đổi cách hành xử và không còn tham gia vào những âm mưu quyền lực như trước. Cuối đời, ông được cho là sống khá yên ổn và không gặp kết cục bi thảm như nhiều nhân vật khác trong thời kỳ loạn lạc.

Một số truyền thuyết cho rằng Cừ Ngạn Đàm và những động thái chính trị trong triều đã phần nào khiến Quan Vũ rơi vào thế cô lập trước khi xảy ra bi kịch ở Kinh Châu. (Ảnh: Sohu)

Từ góc nhìn lịch sử, những câu chuyện như vậy cũng phản ánh một thực tế quen thuộc: quyền lực luôn là con dao hai lưỡi . Khi một người nắm giữ vị trí quan trọng nhưng thiếu sự kiềm chế về đạo đức và trách nhiệm, tham vọng cá nhân rất dễ dẫn tới những hậu quả khó lường.

Chính vì thế, bên cạnh những anh hùng lẫy lừng như Triệu Vân hay Quan Vũ, lịch sử Tam Quốc cũng ghi lại không ít "nội gián" phức tạp là những con người mà sự nghiệp và danh tiếng luôn gắn liền với những tranh cãi kéo dài suốt nhiều thế kỷ.

Theo Sohu, Sina, 163