Nhặt được vàng dưới gốc cây, chàng trai sốc khi đổi ngay 5 tỷ

Mới đây một chàng trai ở Singapore gây xôn xao dư luận khi nhặt được đồng xu vàng và đổi thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.



Cụ thể, trò chơi săn tìm kho báu đang gây sốt tại Singapore vừa tìm ra người chiến thắng, sau khi một đồng xu vàng quý giá được phát hiện tại khu vực Upper Thomson.

Chàng trai may mắn nói trên tên Jun Liang, sống tại Singapore, là người may mắn giành giải thưởng trị giá khoảng 195.554 USD (tương đương 5,1 tỷ đồng) khi tìm thấy đồng xu vàng này, theo MSN.

Được biết, đây là cuộc săn tìm kho báu quy mô lớn do 2 công ty uy tín là Sqkii chuyên về game và Revolut chuyên về tài chính, có trụ sở tại Singapore, tổ chức.

Tìm thấy đồng tiền vàng, chàng trai nhận thưởng hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: X (Twitter)

Đồng xu vàng Jun Liang tìm thấy ở dưới gốc cây dọc theo đường Tagore là phiên bản đặc biệt SG60.

Để trò chơi công bằng khi nhận được giải thưởng lớn, đội ngũ tổ chức đã tiến hành thực hiện quy trình xác minh kỹ lưỡng trước khi công nhận chiến thắng. Kết quả cho thấy Jun Liang tìm ra vị trí đồng xu một cách hoàn toàn hợp lệ. Anh giải mã các manh mối được cung cấp, đối chiếu với bản đồ của chương trình.

Đây là cuộc săn tìm kho báu có giá trị giải thưởng lớn tại Singapore. Người tham gia phải giải mã hàng loạt manh mối, di chuyển trên bản đồ ô lưới để xác định vị trí các đồng xu vàng bạc được giấu kín.

Ngoài giải đặc biệt trị giá 195.554 USD (khoảng hơn 5 tỷ đồng), chương trình còn có các đồng xu bạc trị giá tối thiểu 391 USD (10,2 triệu đồng). Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ chia sẻ gợi ý trên mạng xã hội nhằm hỗ trợ người chơi trong quá trình tìm kho báu.

Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi, khuyến khích người chơi tương tác với môi trường xung quanh một cách vui vẻ và cạnh tranh.

Trước đó cũng có một người đàn ông nhặt được vàng thu hút sự chú ý. Namo chủ cửa hàng vàng "Namo Baan Chang Thong" ở tỉnh Saraburi, Thái Lan, đã đăng tải câu chuyện về một cụ ông đến cửa hàng để kiểm tra những món đồ quý giá mà ông đã tích lũy qua nhiều năm nhặt từ các đống rác trong khi làm việc.

Điểm nổi bật là đồng xu hình ảnh con voi ba đầu ở mặt sau. Người đàn ông kể rằng đã nhặt được nó và đặt lên kệ thờ trong 5-6 năm. Khi mang đi đốt để kiểm tra, đồng xu chuyển sang màu đen sẫm. Tuy nhiên, chủ cửa hàng nhận thấy điều bất thường, vì đồng xu nặng và có độ ma sát khác thường so với các kim loại khác. Do đó, họ quyết định cho đồng xu vào máy X-quang để kiểm tra chi tiết hơn về thành phần kim loại của nó.

Kết quả kiểm tra bằng máy X-quang khiến cả chủ cửa hàng và người đàn ông đều kinh ngạc. Màn hình hiển thị rằng đồng xu có thành phần vàng cao tới 92,03%. Nguyên nhân khiến nó bị đen khi đốt là do có một lượng nhỏ bạc và đồng, nhưng thành phần chính vẫn là vàng.

Sau đó, chủ cửa hàng đã cân đồng xu này và thấy rằng nó nặng 13,34 gram. Khi tính toán giá trị theo giá vàng vào ngày hôm đó, nó có thể được bán với giá cao tới 51.278 baht (42,9 triệu đồng). Điều này khiến người đàn ông lớn tuổi vô cùng vui mừng, ông không ngừng mỉm cười.