Cụ bà đến phòng giao dịch Vietcombank rồi liên tục yêu cầu chuyển khoản cho "con trai", dù không có con trai

Khoảng 10h00 sáng ngày 04/6/2025, một cụ bà ở xã Tân An, huyện Thanh Hà (Hải Dương) bị đối tượng giả danh cán bộ điều tra gọi điện đe dọa sẽ bị xử lý hình sự và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để “hỗ trợ xác minh”. Cụ đã đến Phòng giao dịch Thanh Hà - Vietcombank Hải Dương để thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng.

Tuy nhiên, cán bộ giao dịch nhận thấy cụ có nhiều biểu hiện bất an, lo lắng và liên tục nhắc đến việc chuyển tiền cho “con trai” - trong khi được biết cụ không có con trai. Từ nghi vấn đó, PGD Thanh Hà đã chủ động phối hợp với Công an thị trấn Thanh Hà để xác minh sự việc.

Qua trao đổi với khách hàng, cơ quan công an xác định đây là một vụ mạo danh nhằm lừa đảo chuyển tiền. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, toàn bộ số tiền đã được giữ lại an toàn. Sau khi được giải thích, cụ bà đã hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ ngân hàng và lực lượng công an đã hỗ trợ kịp thời.

Qua vụ việc, một lần nữa, Vietcombank khuyến cáo khách hàng cần hết sức thận trọng trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt khi có nội dung liên quan đến điều tra, xác minh hoặc xử lý vi phạm. Khách hàng hãy luôn giữ bình tĩnh, kiểm tra kỹ thông tin và nâng cao cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường để hạn chế rủi ro cho chính bản thân và gia đình.

Trước đó, ngày 19/5/2025, Vietcombank Hà Nam cũng đã phát hiện và phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng để ngăn chặn một vụ lừa đảo gần 300 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Cụ thể, một cặp vợ chồng trung niên đến quầy giao dịch với yêu cầu chuyển gấp 285 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Giao dịch viên Vietcombank nhanh chóng nhận thấy trạng thái lo lắng, vội vàng của khách hàng, đồng thời khách hàng liên tục trao đổi qua điện thoại với bên thứ ba.

Dù khách hàng kiên quyết chuyển tiền, Phó Trưởng phòng Lại Thị Lan đã kịp thời xin ý kiến Ban Giám đốc và phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam vào cuộc xác minh.

Qua làm việc với công an, khách hàng được xác định đã bị một đối tượng giả danh công an lừa chuyển tiền với lý do "phục vụ điều tra".

Sau khi được ngân hàng và công an phân tích, khách hàng đã nắm rõ được chiêu trò của đối tượng lừa đảo, giữ lại toàn bộ số tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ Vietcombank Hà Nam.