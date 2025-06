Nghe cuộc điện thoại có cùng 1 nội dung này, 3 người ở Hà Nội mất luôn 2,5 tỷ đồng: Công an ra cảnh báo

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ việc các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Mặc dù, Công an Thành phố đã thường xuyên tuyên truyền về thủ đoạn này, song nhiều người, vẫn mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, ngày 27/5/2025, anh H (SN: 2004; trú tại: Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo anh N có liên quan đến một vụ án ma tuý. Khi gọi video call thì anh H thấy hình ảnh một người mặc trang phục Cảnh sát đọc lệnh bắt giữ và phong tỏa tài khoản. Đối tượng yêu cầu anh phải chuyển tiền để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ, anh H đã chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, phát hiện mình bị lừa nên anh H đã đến cơ quan Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy trình báo.

Tương tự trường hợp anh H, ngày 28/5/2025, chị D (SN: 2005; trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cũng mắc bẫy thủ đoạn giả danh Công an gọi điện và bị lừa hơn 400 triệu đồng.

Ngày 02/6/2025, ông P (SN: 1950; trú tại Ba Đình, Hà Nội) cũng đến Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình trình báo về việc bị các đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước tình hình các vụ lừa đảo có dấu hiệu gia tăng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 732 số điện thoại di động thuộc các cơ quan Nhà nước đăng ký định danh để liên lạc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, nhằm phục vụ các công việc chuyên môn. Các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone, cùng các mạng di động ảo như Itel, Mobicast, Local, VNSky và FPT đã hoàn tất khai báo tên định danh cho các số điện thoại này. Khi nhận cuộc gọi từ các số định danh này, người dân sẽ nhìn thấy tên cơ quan Nhà nước hiển thị thay cho dãy số điện thoại.

Do đó, nếu nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có độ dài 10 chữ số (đầu số 03, 05, 07, 08, 09) mà tự xưng là cơ quan Nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, người dân cần cảnh giác và không nên thực hiện theo các yêu cầu từ cuộc gọi này. Đây là dấu hiệu của các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo.

Đinh Anh (Theo Cổng TTĐT Công an Hà Nội)