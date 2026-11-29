Tin vào những thông tin giả mạo, bà K. đến ngân hàng Agribank để thực hiện giao dịch chuyển 80 triệu đồng.

Ngày 25/11/2026, Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng cho biết đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cao Bằng kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh cán bộ Công an, giúp một cụ bà bảo toàn số tiền 80 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an xã Minh Tâm, nạn nhân là bà L.T.K. (sinh năm 1947, trú tại xóm Gia Bằng, xã Minh Tâm). Trước đó, bà K. liên tục nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng lạ tự xưng là cán bộ Công an, thông báo số căn cước công dân của bà bị kẻ xấu sử dụng để mạo danh kêu gọi từ thiện và có liên quan đến một vụ án ma túy.

Công an phường Thục Phán và Cán bộ Agribank Chi nhánh Cao Bằng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo mạo danh Công an - Ảnh: Bộ Công an

Các đối tượng yêu cầu bà chuyển 80 triệu đồng để phục vụ công tác xác minh, chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án; đồng thời đe dọa, yêu cầu bà tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với người thân.

Tin vào những thông tin giả mạo, bà K. đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tại đây, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cao Bằng và sự phối hợp của Công an phường Thục Phán, giao dịch đã được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tuy nhiên, dù đã được cảnh báo, bà K. vẫn trong trạng thái lo lắng, hoang mang do liên tục bị các đối tượng gọi điện thúc ép, đe dọa. Sau khi rời ngân hàng, bà tiếp tục đến trụ sở Công an xã Minh Tâm để xác minh xem có cán bộ Công an nào của xã đang thụ lý, giải quyết vụ việc hay không. Nếu được xác nhận, bà dự định tiếp tục đến ngân hàng khác để chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Tâm đã khẩn trương kiểm tra, xác minh, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản. Cán bộ Công an kiên trì tuyên truyền, phân tích, giúp bà K. bình tĩnh, nhận thức rõ bản chất vụ việc; đồng thời hướng dẫn chặn các số điện thoại lạ, ngăn chặn liên lạc từ những tài khoản không xác định trên ứng dụng Zalo, tránh tiếp tục bị các đối tượng thao túng tâm lý, dụ dỗ chuyển tiền.

Lực lượng chức năng giải thích cho bà K. hiểu về thủ đoạn lừa đảo, đồng thời chặn số liên lạc của các đối tượng - Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Với sự phối hợp kịp thời của ngân hàng và lực lượng Công an, vụ việc đã được ngăn chặn, giúp bà K. bảo toàn số tiền 80 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Minh Tâm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là hành vi giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc các cơ quan chức năng để đe dọa, gây sức ép tâm lý, yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra, xác minh.

Người dân cần ghi nhớ: Cơ quan Công an không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển tiền để chứng minh bản thân trong sạch. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, cần giữ bình tĩnh, không chuyển tiền, chủ động xác minh thông tin và kịp thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.