Tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026, hai đại diện Việt Nam là Chú Long Quận 9 và vận động viên bóng đá nghệ thuật Đỗ Kim Phúc được vinh danh ở các hạng mục dành cho nhà sáng tạo nội dung.

Tại lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 27/11 ở Bali (Indonesia), ông Đỗ Thành Long (@chulongquan9) được vinh danh ở hạng mục Changemaker of the Year (Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm). Đây là lần đầu tiên hạng mục này được tổ chức ở quy mô khu vực, với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung đến từ Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia.

Ông Long sinh năm 1970, được nhiều người biết đến với biệt danh Chú Long Quận 9. Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, ông từng làm nhiều công việc như sửa xe, lái xe và lơ xe.

Hơn 20 năm qua, ông duy trì việc hỗ trợ miễn phí những người gặp sự cố trên đường tại TP.HCM, từ sửa xe máy bị hỏng đến giúp đỡ người đi đường gặp tai nạn. Với ông, đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là công việc gắn bó thường xuyên.

Chia sẻ về hành trình này, ông Long cho biết đã bắt đầu giúp đỡ mọi người từ năm 18 tuổi, với những việc làm đơn giản như dắt người già qua đường hay hỗ trợ người bị té ngã. Theo thời gian, những hành động ấy trở thành thói quen và được ông duy trì đến nay.

Từng dành hơn 20 năm hỗ trợ miễn phí người gặp sự cố trên đường tại TP.HCM, ông Đỗ Thành Long, được biết đến với tên gọi Chú Long Quận 9, vừa nhận giải Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Việc đăng tải hình ảnh, video lên TikTok cũng xuất phát từ mong muốn giúp người đi đường có thêm thông tin xác thực, qua đó tin tưởng hơn khi nhận sự hỗ trợ. Ông cho biết không đặt mục tiêu xây dựng tên tuổi hay thương hiệu cá nhân thông qua nền tảng này.

Theo thông tin từ ban tổ chức, nội dung của Chú Long Quận 9 đã tiếp cận hàng trăm nghìn người. Đáng chú ý, những video ghi lại hoạt động giúp đỡ người đi đường còn góp phần khuyến khích nhiều người làm theo, chủ động hỗ trợ những người xung quanh.

Ông Long cho rằng việc làm điều tốt không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn lao hay đòi hỏi điều kiện kinh tế. Những việc nhỏ như nhặt chiếc nón bảo hiểm rơi hoặc dọn viên đá lớn giữa đường cũng có thể giúp hạn chế nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bên cạnh Chú Long Quận 9, Việt Nam còn có một đại diện được vinh danh tại sự kiện là Đỗ Kim Phúc, vận động viên bóng đá nghệ thuật, ở hạng mục Sports Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung Thể thao của năm).

Kim Phúc được biết đến qua những màn trình diễn bóng đá nghệ thuật và các nội dung liên quan đến thể thao trên mạng xã hội. Ngoài hoạt động sáng tạo nội dung, anh còn tham gia nhiều dự án cộng đồng, trong đó có chương trình “1.000 trái bóng cho em”, xây dựng sân bóng đá cho trẻ em vùng cao, “Phấp phới Việt Nam” và Quỹ Điều ước thể thao.

Là vận động viên bóng đá nghệ thuật và nhà sáng tạo nội dung thể thao, Kim Phúc gây chú ý với những màn trình diễn kỹ thuật bóng đá, đồng thời sử dụng nền tảng mạng xã hội để lan tỏa tình yêu thể thao đến cộng đồng

Chia sẻ sau khi nhận giải, Kim Phúc cho biết danh hiệu là sự ghi nhận đối với hành trình lan tỏa niềm đam mê bóng đá nghệ thuật, đồng thời tạo động lực để anh tiếp tục sản xuất nội dung và triển khai các dự án hướng đến trẻ em, cộng đồng.

TikTok nói gì về vai trò của nhà sáng tạo nội dung?

Chia sẻ tại sự kiện, ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, cho biết khu vực Đông Nam Á có sự đa dạng về cộng đồng, bản sắc văn hóa và hoạt động sáng tạo. Theo ông, TikTok hiện kết nối hơn 460 triệu người dùng tại Đông Nam Á, tạo điều kiện để các nhà sáng tạo chia sẻ nội dung và kết nối với những cộng đồng có cùng sở thích.

Ông Angga Anugrah Putra cho rằng các giải thưởng cấp khu vực không chỉ ghi nhận mức độ phổ biến của nội dung mà còn tôn vinh những cá nhân mạnh dạn khởi xướng câu chuyện, truyền cảm hứng và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, chia sẻ tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Các nhà sáng tạo nội dung được vinh danh trong Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Theo đại diện TikTok, những nội dung xuất phát từ đời sống địa phương, dù thuộc lĩnh vực giáo dục, thể thao, ẩm thực hay giải trí, đều có khả năng kết nối người dùng vượt qua ranh giới quốc gia. Đây cũng là một trong những giá trị mà TikTok Awards Đông Nam Á hướng đến khi ghi nhận các nhà sáng tạo có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

TikTok Awards Đông Nam Á 2026 quy tụ các nhà sáng tạo nội dung đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Sự kiện nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp trong các lĩnh vực như thể thao, giáo dục, giải trí, ẩm thực, thời trang và đời sống, đồng thời tôn vinh các hoạt động tạo tác động tích cực đến cộng đồng trong khu vực.