Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn gọi điện thông báo khách hàng được tặng quà miễn phí sau đó yêu cầu chuyển tiền phí vận chuyển...

Lợi dụng tâm lý ham quà tặng, mong muốn nhận thưởng của người dân cùng tình trạng lộ lọt, mua bán trái phép thông tin cá nhân, các đối tượng tội phạm đã núp bóng doanh nghiệp, tổ chức các chương trình tri ân, tặng quà và thông báo trúng thưởng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức.

Qua công tác đấu tranh, điều tra, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã phát hiện, xử lý một băng nhóm tội phạm do Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, cùng hơn 300 đối tượng có liên quan. Nhóm này sử dụng công nghệ cao để lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuê người thành lập doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, xây dựng bộ máy hoạt động với nhiều bộ phận như hành chính - nhân sự, kinh doanh, kho hàng và quản lý dữ liệu khách hàng. Thông qua phần mềm quản lý khách hàng (CRM) và hệ thống điện thoại, các đối tượng phân công nhân viên gọi điện, tiếp cận người dân, tạo vỏ bọc như một doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Đáng chú ý, các đối tượng còn móc nối, mua dữ liệu cá nhân từ các hội, nhóm trên mạng xã hội, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, lịch sử mua sắm và sử dụng dịch vụ y tế... Từ nguồn dữ liệu này, chúng lựa chọn những khách hàng tiềm năng, chủ yếu là người cao tuổi, để triển khai các kịch bản lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo được thực hiện theo quy trình nhiều bước:

Bước 1: Các đối tượng gọi điện thông báo khách hàng được tặng quà miễn phí, chẳng hạn 12 tháng sử dụng sản phẩm yến sào, nhưng phải thanh toán phí vận chuyển khoảng 279.000 đồng. Hàng hóa được đóng gói, gửi qua các đơn vị vận chuyển có uy tín, bên trong kèm phiếu dự thưởng nhằm tạo lòng tin.

Bước 2: Sau khi khách hàng nhận quà, các đối tượng tiếp tục gọi điện thông báo mã dự thưởng đã trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 đến 100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, ti vi... Để được nhận thưởng, nạn nhân phải nộp phí làm hồ sơ từ 730.000 đến 990.000 đồng. Các đối tượng cam kết sẽ hoàn trả khoản phí này khi trao giải.

Bước 3: Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như bổ sung hồ sơ, hoàn thiện thủ tục nhận thưởng để yêu cầu nộp thêm các khoản tiền khác, từng bước chiếm đoạt tài sản.

Đây là thủ đoạn lừa đảo có tổ chức, được vận hành theo quy trình khép kín từ thu thập dữ liệu, tiếp cận khách hàng, giao hàng đến thông báo trúng thưởng và yêu cầu chuyển tiền. Việc sử dụng doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, nhân viên, hàng hóa và dịch vụ vận chuyển thực tế khiến nhiều người lầm tưởng đây là hoạt động kinh doanh hợp pháp, từ đó mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Trước tình hình trên, Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và lưu ý:

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ thông tin, chứng cứ liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý (Ảnh được tạo bởi AI).

Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân không để tâm lý ham quà tặng, mong muốn trúng thưởng trở thành sơ hở để các đối tượng lợi dụng. Mỗi người cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng trước những lời mời chào hấp dẫn và kiểm chứng kỹ mọi thông báo trúng thưởng, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.