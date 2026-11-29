Ứng dụng này có khả năng đánh cắp dữ liệu ngân hàng, chặn mã OTP và che giấu hoạt động bằng cách giả mạo màn hình điện thoại.

Một ứng dụng giả mạo đang trở thành công cụ phát tán mã độc Bazuka trên Android.

Theo WccfTech, công ty an ninh mạng ThreatFabric (Hà Lan), bộ khung mã độc Android này được phát hiện vào cuối tháng 10/2026. Mã độc này được thiết kế với nhiều thành phần chuyên biệt, cho phép tin tặc thực hiện hàng loạt hoạt động nhằm chiếm đoạt thông tin và kiểm soát thiết bị.

Một trong những khả năng đáng chú ý của Bazuka là tạo lớp phủ để che giấu hoạt động độc hại. Mã độc có thể chụp lại màn hình chính hoặc màn hình khóa của điện thoại, sau đó hiển thị hình ảnh này đè lên giao diện thực.

Một phiên bản ứng dụng TikTok giả mạo được cảnh báo. (Ảnh: Kaspersky)

Thủ thuật giúp thiết bị trông như vẫn hoạt động bình thường, trong khi các thao tác độc hại diễn ra bên dưới. Người dùng vì vậy có thể khó nhận ra điện thoại đang bị kiểm soát hoặc dữ liệu đang bị thu thập.

Bazuka có khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng, mã PIN, hình vẽ mở khóa và chặn tin nhắn SMS chứa mã xác thực OTP. Mã độc còn ghi lại thao tác bàn phím, thay đổi địa chỉ ví tiền điện tử được sao chép vào bộ nhớ tạm, qua đó có thể chuyển hướng giao dịch sang ví của tin tặc.

Không dừng lại ở việc thu thập dữ liệu, Bazuka còn hỗ trợ điều khiển thiết bị từ xa, truy cập camera và micro. Những chức năng này cho phép tin tặc mở rộng phạm vi kiểm soát đối với điện thoại bị nhiễm.

Theo ThreatFabric, Bazuka có cấu trúc phức tạp, gồm thành phần tải mã độc, lõi trung tâm và 23 mô-đun chuyên biệt. Các mô-đun này phối hợp thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, từ đánh cắp thông tin đến kiểm soát thiết bị.

Mã độc lạm dụng Dịch vụ Trợ năng (Accessibility Services) của Android để thực hiện các thao tác trên điện thoại. Nó cũng sử dụng Android Debug Bridge (ADB), tìm cách bật tính năng gỡ lỗi không dây (Wireless Debugging), can thiệp vào Google Play Protect và truyền dữ liệu thông qua kênh WebSocket.

Đáng chú ý, bảng điều khiển quản trị Bazuka hỗ trợ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), có thể vận hành cục bộ hoặc thông qua API bên ngoài. Tin tặc sử dụng AI để phân tích thiết bị bị nhiễm, đánh giá và xếp hạng những mục tiêu có giá trị nhằm quản lý hiệu quả hơn.

Việc tích hợp AI không đồng nghĩa mã độc tự động thực hiện toàn bộ quá trình tấn công. Công nghệ này chủ yếu hỗ trợ tin tặc phân loại thiết bị và lựa chọn mục tiêu, thay vì thay thế hoàn toàn các thao tác điều khiển.

Bảng điều khiển của Bazuka có giao diện tiếng Nga và tiếng Anh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa xác định được danh tính hoặc nhóm tin tặc đứng sau bộ khung mã độc này.

ThreatFabric phát hiện Bazuka được phát tán thông qua ứng dụng giả mạo TikTok phiên bản cao cấp dành cho người trưởng thành. Ứng dụng này có thể yêu cầu người dùng cho phép cài đặt phần mềm từ nguồn không xác định, sau đó tải thêm các thành phần độc hại về thiết bị.

Bộ khung Bazuka còn có khả năng tạo các tệp cài đặt ban đầu với số lượng quyền hạn khai báo hạn chế. Đây được cho là cách tin tặc tìm cách giảm khả năng bị phát hiện trong quá trình kiểm duyệt ứng dụng.

Dù vậy, ThreatFabric chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy Bazuka đã xuất hiện trên cửa hàng Google Play chính thức.

Sự kết hợp giữa khả năng giả mạo giao diện, đánh cắp thông tin xác thực, kiểm soát thiết bị và hỗ trợ quản lý mục tiêu bằng AI khiến Bazuka trở thành mối đe dọa đáng chú ý đối với người dùng Android.

Cách hạn chế nguy cơ bị mã độc tấn công

Để phòng tránh, người dùng Android nên hạn chế cài đặt các tệp APK từ nguồn không đáng tin cậy, đặc biệt là ứng dụng yêu cầu tải thêm thành phần hoặc cấp quyền không phù hợp với chức năng.

Người dùng cũng cần kiểm tra kỹ quyền Trợ năng trước khi cấp cho ứng dụng. Đây là quyền có thể cho phép phần mềm quan sát nội dung màn hình và thực hiện nhiều thao tác trên thiết bị.

Bên cạnh đó, nên duy trì Google Play Protect để kiểm tra ứng dụng, kể cả những phần mềm được cài đặt bên ngoài Play Store. Khi phát hiện ứng dụng có dấu hiệu bất thường, người dùng cần ngừng sử dụng và gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị.

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