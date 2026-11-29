Việc lắp camera giám sát cần lưu ý các quy định mới, một số hành vi vi phạm có thể bị phạt đến 50 triệu đồng.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã chính thức có hiệu lực, đưa ra những quy định đáng chú ý đối với việc lắp đặt, quản lý và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 19/8/2026. Văn bản quy phạm pháp luật này thiết lập hàng loạt khung phạt tiền nghiêm khắc đối với hành vi phát tán tin giả, chia sẻ công cụ vượt rào cản truy cập, cùng các vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân và lắp đặt thiết bị ghi hình.

Theo Điều 11 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, việc làm ra hoặc phát tán các thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như môi trường thông tin số sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với hành vi chia sẻ lại các nội dung chưa kiểm chứng, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào tính chất, nội dung và điều kiện cụ thể để xem xét xử lý.

Đáng chú ý, điểm p khoản 1 Điều 15 Nghị định quy định mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi hướng dẫn, chia sẻ phương thức truy cập vào các trang mạng, ứng dụng hoặc nền tảng số đã bị giới hạn phạm vi truy cập theo quy định của pháp luật.

Cùng khung phạt từ 10 đến 20 triệu đồng tại Điều 15 của Nghị định còn áp dụng đối với các hành vi:

- Đăng tải, chia sẻ các nội dung bị pháp luật cấm hoặc livestream nội dung không phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội.

- Chia sẻ nội dung xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

- Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các sản phẩm số xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo khi chưa có sự đồng ý của người nhận (cá nhân vi phạm chịu mức phạt 10 - 20 triệu đồng, tổ chức vi phạm chịu mức phạt 20 - 40 triệu đồng).

Bên cạnh đó, nhóm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Nghị định 330/2026/NĐ-CP đặt ra các khung xử phạt nặng đối với hành vi thu thập, xử lý, cung cấp, chuyển giao, mua bán hoặc sử dụng dữ liệu trái phép. Trong đó, hành vi xử lý dữ liệu cá nhân thu thập khi chưa có sự đồng ý của chủ thể có thể bị phạt tiền lên tới 50 triệu đồng.

Cá nhân vi phạm các quy định về dữ liệu cá nhân bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi:

- Cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân của bản thân gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội hoặc gây thiệt hại cho các bên liên quan.

- Cố ý cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Cố ý cung cấp dữ liệu cá nhân giả mạo, sai sự thật nhằm lừa đảo, gây nhầm lẫn.

Đối với hoạt động giám sát hình ảnh, Điều 71 Nghị định quy định các tổ chức lắp đặt, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng hoặc khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không thông báo, cảnh báo bằng biển báo vật lý hoặc phương tiện điện tử tại vị trí dễ nhận biết sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng (cá nhân thực hiện vi phạm chịu mức phạt bằng một nửa). Bên cạnh việc phạt tiền, chủ quản thiết bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như xóa, hủy dữ liệu thu thập trái phép và cung cấp thông tin liên hệ để người bị ghi âm, ghi hình thực hiện quyền yêu cầu truy xuất dữ liệu theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh