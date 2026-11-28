Thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Zalo, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giả mạo hình ảnh, giọng nói (Deepfake) để lừa đảo vay tiền, chuyển khoản đang diễn biến phức tạp.

Theo Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng lừa đảo thường gửi đường link độc hại qua tin nhắn mạng xã hội với nội dung bình chọn cuộc thi, khảo sát, nhận quà, xác thực tài khoản hoặc cập nhật thông tin cá nhân.

Khi người dùng truy cập và nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo.

Sau khi chiếm đoạt tài khoản, chúng sử dụng hình ảnh, danh tính của chủ tài khoản để nhắn tin cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp với lý do cần vay tiền hoặc chuyển tiền gấp.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn ứng dụng AI, công nghệ Deepfake để giả mạo khuôn mặt, giọng nói, tạo các cuộc gọi video nhằm củng cố lòng tin, khiến nạn nhân khó nhận diện. Do chủ quan, tin tưởng người quen, nhiều người đã chuyển tiền mà không kiểm chứng thông tin.

Ảnh: Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng

Trước thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa:

Thứ nhất, không tùy tiện truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn mạng xã hội, kể cả từ tài khoản của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tuyệt đối không cung cấp số điện thoại, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân trên các trang web không rõ nguồn gốc; chỉ xác thực tài khoản thông qua ứng dụng, kênh chính thức của nhà cung cấp dịch vụ.

Thứ hai, luôn xác minh trực tiếp trước khi chuyển tiền. Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi đề nghị vay, mượn tiền, chuyển khoản gấp, cần bình tĩnh kiểm tra bằng cách gọi đến số điện thoại di động thông thường đã lưu trước đó hoặc gặp trực tiếp người đề nghị. Không chỉ dựa vào tin nhắn, hình ảnh, giọng nói hay cuộc gọi video trên mạng xã hội để xác định danh tính người liên hệ.

Thứ ba, nâng cao cảnh giác trước công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói bằng AI. Khi có nghi vấn, cần đặt những câu hỏi riêng tư về kỷ niệm, sự kiện hoặc thông tin chỉ người trong cuộc mới biết; chú ý các dấu hiệu bất thường như hình ảnh thiếu tự nhiên, cử động môi không khớp lời nói, âm thanh ngắt quãng hoặc phản hồi thiếu nhất quán.

Thứ tư, kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng trước khi giao dịch. Không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng lạ hoặc không trùng khớp với thông tin người dự định hỗ trợ khi chưa xác minh rõ ràng. Trường hợp được đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của người thứ ba, cần liên hệ trực tiếp để làm rõ lý do và xác nhận chính xác người nhận.

Thứ năm, chủ động bảo vệ tài khoản mạng xã hội bằng cách thiết lập mật khẩu mạnh, không sử dụng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản; kích hoạt xác thực hai yếu tố và các phương thức bảo mật bổ sung. Không chia sẻ mật khẩu, mã xác thực, thông tin khôi phục tài khoản cho bất kỳ ai; thường xuyên kiểm tra thiết bị đăng nhập và đăng xuất khỏi những thiết bị không nhận diện được.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân, thông tin riêng tư và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Đặc biệt, khi nhận được yêu cầu vay tiền, chuyển khoản từ tài khoản mạng xã hội của người quen, hãy xác minh trực tiếp trước khi giao dịch. Chỉ một phút chủ quan có thể khiến tài sản bị chiếm đoạt.