Sau nhiều năm không duy trì hệ thống cửa hàng chính hãng, Huawei vừa khai trương cửa hàng dịch vụ tại TP.HCM.

Cửa hàng có hai tầng chức năng. Tầng 1 trưng bày các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Huawei, gồm smartphone, đồng hồ thông minh, tai nghe và máy tính bảng. Khách hàng có thể trải nghiệm thiết bị và nhận tư vấn trước khi mua.

Tầng 2 dành cho hoạt động tư vấn, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận hỗ trợ sửa chữa. Theo Huawei, đây cũng là địa điểm để người dùng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc thiết bị trong quá trình sử dụng.

Việc mở cửa hàng mới đánh dấu sự trở lại của Huawei với mô hình hiện diện vật lý tại Việt Nam, dù quy mô và định hướng lần này có sự khác biệt so với giai đoạn trước.

Huawei từng đầu tư phát triển hệ thống Huawei Experience Store tại Việt Nam từ năm 2018, với các điểm trưng bày sản phẩm ở Hà Nội và TP.HCM.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, hệ thống cửa hàng đã dần thu hẹp, Huawei tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam thông qua các đối tác phân phối, đồng thời mở rộng sang những nhóm sản phẩm ít phụ thuộc hơn vào thị trường smartphone, như đồng hồ thông minh, tai nghe và máy tính bảng.

Trong những năm gần đây, thiết bị đeo trở thành một trong những mảng đáng chú ý của Huawei tại Việt Nam. Theo dữ liệu IDC, hãng từng đạt 18,5% thị phần thiết bị đeo trong quý II/2022.

Huawei cũng tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới tại thị trường trong nước. Năm 2024, Watch Fit 3 ghi nhận 10.000 đơn đặt trước trong 7 ngày đầu mở bán. Năm 2025, hãng cho biết Watch 5 bán được hơn 1.500 chiếc trong tháng đầu tiên.

Tháng 4/2026, Huawei mở cửa hàng trực tuyến chính thức tại Việt Nam, phân phối nhiều nhóm sản phẩm từ smartphone đến thiết bị đeo và máy tính bảng. Trong năm nay, hãng cũng đưa mẫu điện thoại gập cao cấp Mate X7 trở lại thị trường.

Cửa hàng dịch vụ mới là bước tiếp theo trong việc kết hợp kênh bán hàng trực tuyến với điểm trải nghiệm trực tiếp. Mô hình này giúp Huawei có thêm địa điểm để giới thiệu sản phẩm, tư vấn và hỗ trợ người dùng, thay vì chỉ dựa vào hệ thống phân phối bên ngoài.