STT Biển số Thời gian vi phạm Địa điểm vi phạm Loại phương tiện Màu biển Hành vi vi phạm

1 20A-658.15 11-11-2026 01:34 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 29H-872.17 11-11-2026 06:33 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3 90A-298.47 11-11-2026 11:13 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4 34A-801.97 11-11-2026 11:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5 18A-515.44 11-11-2026 12:46 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

6 30K-353.63 11-11-2026 13:02 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7 30F-480.65 11-11-2026 14:09 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8 23C-039.65 11-11-2026 14:56 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9 90A-297.67 11-11-2026 15:00 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

10 19A-114.84 11-11-2026 15:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11 90A-310.06 11-11-2026 15:54 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12 35C-177.34 11-11-2026 16:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13 90LD-004.43 11-11-2026 17:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14 30E-359.38 11-11-2026 21:33 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15 30F87119 12-11-2026 00:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16 29H95697 12-11-2026 00:21 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17 36C33261 12-11-2026 04:24 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18 34A43156 12-11-2026 07:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

19 30B22428 12-11-2026 10:21 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20 29H36303 12-11-2026 10:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21 34A18555 12-11-2026 10:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22 34C25163 12-11-2026 10:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23 29E39175 12-11-2026 11:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24 99H06408 12-11-2026 11:29 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25 34C40948 12-11-2026 11:36 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

26 89A25320 12-11-2026 12:10 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

27 90A24760 12-11-2026 19:19 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28 90A32895 12-11-2026 21:28 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29 30G83504 12-11-2026 22:36 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30 99C-303.24 13-11-2026 08:31 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31 90C-129.87 13-11-2026 08:37 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

32 36K-589.34 13-11-2026 08:45 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

33 90A-270.36 13-11-2026 08:49 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

34 89C-337.03 13-11-2026 10:24 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35 14H-173.72 13-11-2026 10:49 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

36 35A-240.54 13-11-2026 11:26 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37 90C-114.48 13-11-2026 11:39 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38 34A-809.58 13-11-2026 11:51 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39 90C-132.10 13-11-2026 12:46 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40 29E-898.83 13-11-2026 12:47 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41 90A-205.03 13-11-2026 14:07 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

42 14K-623.66 13-11-2026 14:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

43 18A-263.09 13-11-2026 15:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44 29K-056.98 13-11-2026 16:50 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45 17A-459.33 13-11-2026 17:12 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46 35A-606.93 13-11-2026 21:47 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

47 29D-633.99 13-11-2026 22:18 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

48 18A-358.90 14-11-2026 02:44 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

49 30E-216.80 14-11-2026 04:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

50 36B-157.61 14-11-2026 11:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51 90A-145.19 14-11-2026 11:35 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52 30G75936 14-11-2026 12:00 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

53 34A71715 14-11-2026 13:24 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

54 89A26404 14-11-2026 13:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

55 29H45981 14-11-2026 16:05 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56 90A14411 15-11-2026 07:19 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57 15K26168 15-11-2026 10:56 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58 89A03317 15-11-2026 12:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

59 30E42810 15-11-2026 12:24 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60 34A63341 15-11-2026 14:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

61 30B35768 15-11-2026 14:40 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62 89C-362.27 15-11-2026 17:26 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

63 90A16966 16-11-2026 01:28 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

64 77C07845 16-11-2026 03:27 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô chở pallet Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

65 36K77170 16-11-2026 03:39 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

66 37K57181 16-11-2026 07:36 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67 18H03861 16-11-2026 08:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

68 29E23998 16-11-2026 08:57 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

69 35C17922 16-11-2026 09:21 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70 18H03776 16-11-2026 11:31 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

71 29E11251 16-11-2026 11:52 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

72 89A22347 16-11-2026 12:19 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

73 30V3038 16-11-2026 13:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

74 90A10563 16-11-2026 14:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

75 30E33163 16-11-2026 14:41 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

76 15C26795 16-11-2026 15:06 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

77 30G82150 16-11-2026 15:32 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

78 90A38629 16-11-2026 16:43 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79 30A97608 16-11-2026 17:58 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80 35A78851 16-11-2026 19:14 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

81 18A43478 16-11-2026 19:33 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 30G31224 17-11-2026 07:11 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83 35H11678 17-11-2026 07:44 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

84 35A70358 17-11-2026 09:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

85 29A61995 17-11-2026 10:20 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

86 18H04146 17-11-2026 10:22 Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

87 29E92177 17-11-2026 11:24 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

88 30B14391 17-11-2026 12:31 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

89 90A19411 17-11-2026 12:50 Km131+365 QL21A Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

90 35A66303 17-11-2026 13:28 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

91 18A71342 17-11-2026 15:48 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92 30A89773 17-11-2026 15:55 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

93 90A02896 17-11-2026 15:59 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94 90A04559 17-11-2026 16:18 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

95 18A23446 17-11-2026 20:32 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

96 30Z1999 18-11-2026 04:32 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

97 35A-899.32 18-11-2026 06:22 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

98 30M-344.48 18-11-2026 06:42 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

99 90A-175.99 18-11-2026 08:06 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

100 89H-137.03 18-11-2026 09:25 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

101 29E-900.82 18-11-2026 09:36 Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

102 35A-685.32 18-11-2026 10:00 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

103 90A-070.29 18-11-2026 14:00 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104 90D-005.10 18-11-2026 15:27 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105 29R05277 18-11-2026 18:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

106 30M-727.83 18-11-2026 21:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

107 90A-246.50 18-11-2026 21:07 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

108 90RM00707 18-11-2026 23:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 29H-747.16 19-11-2026 00:22 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

110 98A-523.46 19-11-2026 00:37 Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

111 37H-138.57 19-11-2026 01:04 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

112 29G-007.76 19-11-2026 02:00 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

113 29E-379.71 19-11-2026 02:59 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô khách giường Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

114 19H-048.26 19-11-2026 03:16 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

115 19A-681.76 19-11-2026 06:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

116 90H-043.13 19-11-2026 07:03 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117 90A-276.23 19-11-2026 08:01 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

118 35A-757.77 19-11-2026 09:29 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119 17A-497.22 19-11-2026 09:45 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120 30G-210.50 19-11-2026 10:53 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

121 30B-116.69 19-11-2026 11:51 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

122 18A-170.12 19-11-2026 12:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

123 18C-021.80 19-11-2026 13:13 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

124 35H-063.67 19-11-2026 14:06 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

125 29K-024.11 19-11-2026 14:20 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

126 36C-223.81 19-11-2026 15:00 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

127 90A-010.56 19-11-2026 15:07 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

128 35A-596.38 19-11-2026 15:47 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

129 35A-629.56 19-11-2026 17:41 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

130 90A-092.27 19-11-2026 19:17 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

131 90A-159.55 19-11-2026 22:40 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

132 90A-016.68 19-11-2026 23:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 90A-054.68 19-11-2026 23:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

134 90A-351.01 20-11-2026 08:06 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

135 90A-288.62 20-11-2026 11:07 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

136 90A-285.12 20-11-2026 11:32 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

137 89A-759.33 20-11-2026 12:42 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

138 90A-015.48 20-11-2026 13:36 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

139 89H-090.36 20-11-2026 13:57 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

140 29A-822.90 20-11-2026 15:35 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141 90A-238.39 20-11-2026 16:43 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

142 29A-942.39 20-11-2026 16:45 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 90A-175.25 20-11-2026 16:52 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

144 29H-800.82 21-11-2026 00:27 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

145 36B-347.87 21-11-2026 01:05 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

146 29E-542.32 21-11-2026 02:32 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 36C-318.14 21-11-2026 05:05 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

148 35H-129.97 21-11-2026 06:27 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

149 29E-148.06 21-11-2026 07:58 Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Đầu kéo Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

150 29H-093.38 21-11-2026 08:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

151 90A-128.48 21-11-2026 08:01 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

152 30A-538.38 21-11-2026 08:17 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

153 99H-020.25 21-11-2026 09:02 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

154 90A-199.15 21-11-2026 09:36 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 90A-318.88 21-11-2026 10:12 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

156 29D-040.78 21-11-2026 10:21 Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 30M05556 21-11-2026 10:29 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

158 90A04364 21-11-2026 10:29 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159 14A71306 21-11-2026 10:48 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

160 15H28120 21-11-2026 11:32 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

161 15H37080 21-11-2026 11:46 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

162 90A21565 21-11-2026 11:48 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

163 30L01631 21-11-2026 11:50 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

164 30L55178 21-11-2026 11:59 Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

165 90A00324 21-11-2026 12:05 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

166 89H21862 21-11-2026 13:05 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

167 29F03887 21-11-2026 13:06 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

168 75C04373 21-11-2026 13:06 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải chở gia súc, có TB NHH Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

169 35A13514 21-11-2026 13:07 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

170 35A58466 21-11-2026 13:07 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con tập lái Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

171 35C12489 21-11-2026 13:07 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có cần cẩu Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

172 89A52698 21-11-2026 13:07 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

173 35B01062 21-11-2026 13:08 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

174 35RM01754 21-11-2026 13:09 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

175 35RM01999 21-11-2026 13:19 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình SMRM tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

176 90A10508 21-11-2026 13:20 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

177 30K03071 21-11-2026 13:33 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

178 90B00853 21-11-2026 14:11 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

179 29H82824 21-11-2026 14:14 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

180 29H46583 21-11-2026 14:28 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

181 17C18663 21-11-2026 14:41 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

182 36A97708 21-11-2026 15:24 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

183 90A38952 21-11-2026 15:50 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

184 29H81592 21-11-2026 16:15 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

185 74C06006 21-11-2026 16:23 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải có mui Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

186 18A72031 21-11-2026 16:32 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

187 90RM00266 22-11-2026 03:46 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình SMRM tải chở container Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188 88H05127 22-11-2026 05:37 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 89E00206 22-11-2026 06:18 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

190 30K54348 22-11-2026 08:00 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

191 26A05585 22-11-2026 08:19 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192 89H14112 22-11-2026 08:59 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

193 30B26751 22-11-2026 09:16 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

194 29H82586 22-11-2026 09:40 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô chở rác Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

195 18A15507 22-11-2026 10:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196 90A15575 22-11-2026 10:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197 36K97152 22-11-2026 11:59 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

198 90E00160 22-11-2026 12:50 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

199 29C50279 22-11-2026 13:01 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200 36K25254 22-11-2026 13:06 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

201 90A14762 22-11-2026 13:13 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

202 30L12567 22-11-2026 14:31 Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

203 90C09914 22-11-2026 15:12 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204 18N1024 22-11-2026 15:22 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

205 30F68902 22-11-2026 15:43 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

206 20A64211 22-11-2026 16:52 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

207 36K43924 22-11-2026 20:21 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

208 30A84815 22-11-2026 22:58 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

209 30L-069.83 23-11-2026 00:55 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

210 29E-749.05 23-11-2026 03:36 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

211 30K-354.08 23-11-2026 09:07 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc (khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai - hướng từ Bình Lục đi Phủ Lý, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 18A-059.47 23-11-2026 09:15 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng;

213 30C-555.79 23-11-2026 09:22 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

214 90A-104.34 23-11-2026 09:39 Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

215 29H-925.81 23-11-2026 09:48 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

216 90H-039.26 23-11-2026 10:19 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô trộn và vận chuyển bê tông Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

217 90A-200.04 23-11-2026 10:23 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

218 29E-109.70 23-11-2026 10:54 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải thùng có mui phủ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

219 90H-027.53 23-11-2026 11:03 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

220 29E-276.16 23-11-2026 11:12 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

221 30L-669.83 23-11-2026 11:12 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

222 35C-000.50 23-11-2026 12:31 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

223 16N4199 23-11-2026 12:39 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

224 90A23992 23-11-2026 13:33 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

225 35A56179 23-11-2026 13:53 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

226 30L81966 23-11-2026 13:54 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

227 15H00343 23-11-2026 14:42 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

228 89C13298 23-11-2026 15:04 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

229 21A28740 23-11-2026 15:34 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

230 27A10210 23-11-2026 16:17 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

231 77H07675 23-11-2026 16:18 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

232 35H16780 23-11-2026 16:26 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

233 30L06838 23-11-2026 16:48 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

234 15K78069 23-11-2026 16:53 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

235 20A64211 23-11-2026 16:55 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

236 18H01638 23-11-2026 17:02 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

237 17A40671 23-11-2026 17:25 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

238 18A43138 23-11-2026 18:06 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

239 17A17003 24-11-2026 05:06 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

240 30E96370 24-11-2026 05:13 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

241 35H13980 24-11-2026 07:45 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

242 30H72824 24-11-2026 08:14 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

243 89A10473 24-11-2026 08:49 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

244 30H59559 24-11-2026 09:14 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

245 30B13599 24-11-2026 09:21 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

246 30A19493 24-11-2026 09:35 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

247 29B16445 24-11-2026 09:43 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

248 15H16585 24-11-2026 10:02 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

249 90A01918 24-11-2026 10:03 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

250 29H85298 24-11-2026 10:08 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

251 35A91268 24-11-2026 10:47 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

252 90H00752 24-11-2026 10:51 Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

253 29H84780 24-11-2026 10:54 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

254 79H03148 24-11-2026 11:31 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

255 30V7725 24-11-2026 11:55 Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình Ô tô tải VAN Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

256 29RM02238 24-11-2026 12:03 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

257 36B04629 24-11-2026 12:48 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

258 90A07044 24-11-2026 13:01 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

259 90A00888 24-11-2026 13:45 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

260 29A37377 24-11-2026 14:10 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

261 35A39610 24-11-2026 14:53 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

262 15A56600 24-11-2026 14:58 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

263 35RM02268 24-11-2026 15:35 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

264 30M70576 24-11-2026 17:23 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

265 29K06606 24-11-2026 18:25 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải pickup cabin kép Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

266 35H11553 24-11-2026 19:13 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

267 89H-189.75 24-11-2026 20:34 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô tải thùng kín Nền màu vàng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;

268 30E17213 25-11-2026 00:56 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

269 35A66303 25-11-2026 07:17 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

270 35H04508 25-11-2026 07:43 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

271 90A11041 25-11-2026 08:01 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

272 90A36261 25-11-2026 13:29 Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

273 36F00870 25-11-2026 15:16 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô khách Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

274 29RM00191 25-11-2026 15:21 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

275 15RM07949 26-11-2026 06:02 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

276 18N1024 26-11-2026 06:41 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

277 18A-460.85 26-11-2026 07:14 Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;

278 35A72214 26-11-2026 08:23 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

279 89H04855 26-11-2026 08:41 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

280 35A40452 26-11-2026 09:35 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

281 30G62586 26-11-2026 10:15 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

282 89A07134 26-11-2026 10:41 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

283 18A50602 26-11-2026 11:01 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

284 90H03239 26-11-2026 11:57 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

285 34R01776 26-11-2026 12:08 Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

286 15B09210 26-11-2026 12:56 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

287 82C06510 26-11-2026 13:00 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

288 30K11882 26-11-2026 13:15 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

289 34LD00755 26-11-2026 13:21 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

290 35A96668 26-11-2026 13:40 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

291 36K27834 26-11-2026 14:22 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

292 90A21217 26-11-2026 14:44 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

293 90C03983 26-11-2026 15:24 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

294 34C03020 26-11-2026 15:52 Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình Ô tô tải tự đổ Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường

295 89C13298 26-11-2026 16:19 Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình Ô tô tải Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

296 35A66674 26-11-2026 16:29 Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

297 89H09662 26-11-2026 18:17 Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình Ô tô con Nền màu vàng, chữ và số màu đen 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

298 35A88388 26-11-2026 19:49 Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình Ô tô con Nền màu trắng, chữ và số màu đen 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông