CSGT đề nghị 299 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Người dân tra cứu và liên hệ phòng CSGT để nộp phạt nguội theo quy định.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa thông báo danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, trong thời gian từ ngày 11/11/2026 đến ngày 26/11/2026, qua hệ thống camera Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 299 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.
Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Địa điểm vi phạm
|Loại phương tiện
|Màu biển
|Hành vi vi phạm
|1
|20A-658.15
|11-11-2026 01:34
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|2
|29H-872.17
|11-11-2026 06:33
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|3
|90A-298.47
|11-11-2026 11:13
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|4
|34A-801.97
|11-11-2026 11:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5
|18A-515.44
|11-11-2026 12:46
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|6
|30K-353.63
|11-11-2026 13:02
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|7
|30F-480.65
|11-11-2026 14:09
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|8
|23C-039.65
|11-11-2026 14:56
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|9
|90A-297.67
|11-11-2026 15:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|10
|19A-114.84
|11-11-2026 15:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|11
|90A-310.06
|11-11-2026 15:54
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|12
|35C-177.34
|11-11-2026 16:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|13
|90LD-004.43
|11-11-2026 17:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|14
|30E-359.38
|11-11-2026 21:33
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|15
|30F87119
|12-11-2026 00:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|16
|29H95697
|12-11-2026 00:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|17
|36C33261
|12-11-2026 04:24
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|18
|34A43156
|12-11-2026 07:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|19
|30B22428
|12-11-2026 10:21
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|20
|29H36303
|12-11-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|21
|34A18555
|12-11-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|22
|34C25163
|12-11-2026 10:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|23
|29E39175
|12-11-2026 11:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|24
|99H06408
|12-11-2026 11:29
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|25
|34C40948
|12-11-2026 11:36
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|26
|89A25320
|12-11-2026 12:10
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|27
|90A24760
|12-11-2026 19:19
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|28
|90A32895
|12-11-2026 21:28
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|29
|30G83504
|12-11-2026 22:36
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|30
|99C-303.24
|13-11-2026 08:31
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|31
|90C-129.87
|13-11-2026 08:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|32
|36K-589.34
|13-11-2026 08:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|33
|90A-270.36
|13-11-2026 08:49
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|34
|89C-337.03
|13-11-2026 10:24
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|35
|14H-173.72
|13-11-2026 10:49
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|36
|35A-240.54
|13-11-2026 11:26
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|37
|90C-114.48
|13-11-2026 11:39
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|38
|34A-809.58
|13-11-2026 11:51
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|39
|90C-132.10
|13-11-2026 12:46
|Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|40
|29E-898.83
|13-11-2026 12:47
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|41
|90A-205.03
|13-11-2026 14:07
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|42
|14K-623.66
|13-11-2026 14:16
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|43
|18A-263.09
|13-11-2026 15:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|44
|29K-056.98
|13-11-2026 16:50
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|45
|17A-459.33
|13-11-2026 17:12
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|46
|35A-606.93
|13-11-2026 21:47
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|47
|29D-633.99
|13-11-2026 22:18
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|48
|18A-358.90
|14-11-2026 02:44
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|49
|30E-216.80
|14-11-2026 04:26
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|50
|36B-157.61
|14-11-2026 11:35
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|51
|90A-145.19
|14-11-2026 11:35
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|52
|30G75936
|14-11-2026 12:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|53
|34A71715
|14-11-2026 13:24
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|54
|89A26404
|14-11-2026 13:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|55
|29H45981
|14-11-2026 16:05
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|56
|90A14411
|15-11-2026 07:19
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|57
|15K26168
|15-11-2026 10:56
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|58
|89A03317
|15-11-2026 12:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|59
|30E42810
|15-11-2026 12:24
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|60
|34A63341
|15-11-2026 14:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|61
|30B35768
|15-11-2026 14:40
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|62
|89C-362.27
|15-11-2026 17:26
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|63
|90A16966
|16-11-2026 01:28
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|64
|77C07845
|16-11-2026 03:27
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô chở pallet
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|65
|36K77170
|16-11-2026 03:39
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|66
|37K57181
|16-11-2026 07:36
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|67
|18H03861
|16-11-2026 08:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|68
|29E23998
|16-11-2026 08:57
|Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|69
|35C17922
|16-11-2026 09:21
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|70
|18H03776
|16-11-2026 11:31
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|71
|29E11251
|16-11-2026 11:52
|Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|72
|89A22347
|16-11-2026 12:19
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|73
|30V3038
|16-11-2026 13:37
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|74
|90A10563
|16-11-2026 14:11
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|75
|30E33163
|16-11-2026 14:41
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|76
|15C26795
|16-11-2026 15:06
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|77
|30G82150
|16-11-2026 15:32
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|78
|90A38629
|16-11-2026 16:43
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|79
|30A97608
|16-11-2026 17:58
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|80
|35A78851
|16-11-2026 19:14
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|81
|18A43478
|16-11-2026 19:33
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|82
|30G31224
|17-11-2026 07:11
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|83
|35H11678
|17-11-2026 07:44
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|84
|35A70358
|17-11-2026 09:11
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|85
|29A61995
|17-11-2026 10:20
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|86
|18H04146
|17-11-2026 10:22
|Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|87
|29E92177
|17-11-2026 11:24
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|88
|30B14391
|17-11-2026 12:31
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|89
|90A19411
|17-11-2026 12:50
|Km131+365 QL21A Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|90
|35A66303
|17-11-2026 13:28
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|91
|18A71342
|17-11-2026 15:48
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|92
|30A89773
|17-11-2026 15:55
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|93
|90A02896
|17-11-2026 15:59
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|94
|90A04559
|17-11-2026 16:18
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|95
|18A23446
|17-11-2026 20:32
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|96
|30Z1999
|18-11-2026 04:32
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|97
|35A-899.32
|18-11-2026 06:22
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|98
|30M-344.48
|18-11-2026 06:42
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|99
|90A-175.99
|18-11-2026 08:06
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|100
|89H-137.03
|18-11-2026 09:25
|Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|101
|29E-900.82
|18-11-2026 09:36
|Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|102
|35A-685.32
|18-11-2026 10:00
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|103
|90A-070.29
|18-11-2026 14:00
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|104
|90D-005.10
|18-11-2026 15:27
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|105
|29R05277
|18-11-2026 18:57
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|SMRM tải chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|106
|30M-727.83
|18-11-2026 21:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|107
|90A-246.50
|18-11-2026 21:07
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|108
|90RM00707
|18-11-2026 23:23
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|SMRM tải chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|109
|29H-747.16
|19-11-2026 00:22
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|110
|98A-523.46
|19-11-2026 00:37
|Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|111
|37H-138.57
|19-11-2026 01:04
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô khách giường
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|112
|29G-007.76
|19-11-2026 02:00
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|113
|29E-379.71
|19-11-2026 02:59
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô khách giường
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|114
|19H-048.26
|19-11-2026 03:16
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|115
|19A-681.76
|19-11-2026 06:14
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|116
|90H-043.13
|19-11-2026 07:03
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|117
|90A-276.23
|19-11-2026 08:01
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|118
|35A-757.77
|19-11-2026 09:29
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|119
|17A-497.22
|19-11-2026 09:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|120
|30G-210.50
|19-11-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|121
|30B-116.69
|19-11-2026 11:51
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|122
|18A-170.12
|19-11-2026 12:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|123
|18C-021.80
|19-11-2026 13:13
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|124
|35H-063.67
|19-11-2026 14:06
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|125
|29K-024.11
|19-11-2026 14:20
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|126
|36C-223.81
|19-11-2026 15:00
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|127
|90A-010.56
|19-11-2026 15:07
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|128
|35A-596.38
|19-11-2026 15:47
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|129
|35A-629.56
|19-11-2026 17:41
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|130
|90A-092.27
|19-11-2026 19:17
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|131
|90A-159.55
|19-11-2026 22:40
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|132
|90A-016.68
|19-11-2026 23:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|133
|90A-054.68
|19-11-2026 23:11
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|134
|90A-351.01
|20-11-2026 08:06
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|135
|90A-288.62
|20-11-2026 11:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|136
|90A-285.12
|20-11-2026 11:32
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|137
|89A-759.33
|20-11-2026 12:42
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|138
|90A-015.48
|20-11-2026 13:36
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|139
|89H-090.36
|20-11-2026 13:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|140
|29A-822.90
|20-11-2026 15:35
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|141
|90A-238.39
|20-11-2026 16:43
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|142
|29A-942.39
|20-11-2026 16:45
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|143
|90A-175.25
|20-11-2026 16:52
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|144
|29H-800.82
|21-11-2026 00:27
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|145
|36B-347.87
|21-11-2026 01:05
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|146
|29E-542.32
|21-11-2026 02:32
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|147
|36C-318.14
|21-11-2026 05:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải có cần cẩu
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|148
|35H-129.97
|21-11-2026 06:27
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|149
|29E-148.06
|21-11-2026 07:58
|Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|150
|29H-093.38
|21-11-2026 08:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|151
|90A-128.48
|21-11-2026 08:01
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|152
|30A-538.38
|21-11-2026 08:17
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|153
|99H-020.25
|21-11-2026 09:02
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|154
|90A-199.15
|21-11-2026 09:36
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|155
|90A-318.88
|21-11-2026 10:12
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|156
|29D-040.78
|21-11-2026 10:21
|Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|157
|30M05556
|21-11-2026 10:29
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|158
|90A04364
|21-11-2026 10:29
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|159
|14A71306
|21-11-2026 10:48
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|160
|15H28120
|21-11-2026 11:32
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|161
|15H37080
|21-11-2026 11:46
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|162
|90A21565
|21-11-2026 11:48
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|163
|30L01631
|21-11-2026 11:50
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|164
|30L55178
|21-11-2026 11:59
|Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|165
|90A00324
|21-11-2026 12:05
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|166
|89H21862
|21-11-2026 13:05
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|167
|29F03887
|21-11-2026 13:06
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|168
|75C04373
|21-11-2026 13:06
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải chở gia súc, có TB NHH
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|169
|35A13514
|21-11-2026 13:07
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|170
|35A58466
|21-11-2026 13:07
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con tập lái
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|171
|35C12489
|21-11-2026 13:07
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có cần cẩu
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|172
|89A52698
|21-11-2026 13:07
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|173
|35B01062
|21-11-2026 13:08
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|174
|35RM01754
|21-11-2026 13:09
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|SMRM tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|175
|35RM01999
|21-11-2026 13:19
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|SMRM tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|176
|90A10508
|21-11-2026 13:20
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|177
|30K03071
|21-11-2026 13:33
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|178
|90B00853
|21-11-2026 14:11
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|179
|29H82824
|21-11-2026 14:14
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|180
|29H46583
|21-11-2026 14:28
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|181
|17C18663
|21-11-2026 14:41
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|182
|36A97708
|21-11-2026 15:24
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|183
|90A38952
|21-11-2026 15:50
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|184
|29H81592
|21-11-2026 16:15
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|185
|74C06006
|21-11-2026 16:23
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|186
|18A72031
|21-11-2026 16:32
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|187
|90RM00266
|22-11-2026 03:46
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|SMRM tải chở container
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|188
|88H05127
|22-11-2026 05:37
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|189
|89E00206
|22-11-2026 06:18
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|190
|30K54348
|22-11-2026 08:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|191
|26A05585
|22-11-2026 08:19
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|192
|89H14112
|22-11-2026 08:59
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|193
|30B26751
|22-11-2026 09:16
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|194
|29H82586
|22-11-2026 09:40
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô chở rác
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|195
|18A15507
|22-11-2026 10:01
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|196
|90A15575
|22-11-2026 10:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|197
|36K97152
|22-11-2026 11:59
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|198
|90E00160
|22-11-2026 12:50
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|199
|29C50279
|22-11-2026 13:01
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|200
|36K25254
|22-11-2026 13:06
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|201
|90A14762
|22-11-2026 13:13
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|202
|30L12567
|22-11-2026 14:31
|Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|203
|90C09914
|22-11-2026 15:12
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|204
|18N1024
|22-11-2026 15:22
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|205
|30F68902
|22-11-2026 15:43
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|206
|20A64211
|22-11-2026 16:52
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|207
|36K43924
|22-11-2026 20:21
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|208
|30A84815
|22-11-2026 22:58
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|209
|30L-069.83
|23-11-2026 00:55
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|210
|29E-749.05
|23-11-2026 03:36
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|211
|30K-354.08
|23-11-2026 09:07
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc (khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai - hướng từ Bình Lục đi Phủ Lý, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|212
|18A-059.47
|23-11-2026 09:15
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng;
|213
|30C-555.79
|23-11-2026 09:22
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|214
|90A-104.34
|23-11-2026 09:39
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|215
|29H-925.81
|23-11-2026 09:48
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|216
|90H-039.26
|23-11-2026 10:19
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô trộn và vận chuyển bê tông
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|217
|90A-200.04
|23-11-2026 10:23
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|218
|29E-109.70
|23-11-2026 10:54
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng có mui phủ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|219
|90H-027.53
|23-11-2026 11:03
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|220
|29E-276.16
|23-11-2026 11:12
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|221
|30L-669.83
|23-11-2026 11:12
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|222
|35C-000.50
|23-11-2026 12:31
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân (trên tuyến Hoàng Văn Thụ từ phía ĐHCN về phía Trung tâm CCN Châu Sơn, phường Liêm Tuyền) Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|223
|16N4199
|23-11-2026 12:39
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|224
|90A23992
|23-11-2026 13:33
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|225
|35A56179
|23-11-2026 13:53
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|226
|30L81966
|23-11-2026 13:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|227
|15H00343
|23-11-2026 14:42
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|228
|89C13298
|23-11-2026 15:04
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|229
|21A28740
|23-11-2026 15:34
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|230
|27A10210
|23-11-2026 16:17
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|231
|77H07675
|23-11-2026 16:18
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|232
|35H16780
|23-11-2026 16:26
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|233
|30L06838
|23-11-2026 16:48
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|234
|15K78069
|23-11-2026 16:53
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|235
|20A64211
|23-11-2026 16:55
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|236
|18H01638
|23-11-2026 17:02
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|237
|17A40671
|23-11-2026 17:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|238
|18A43138
|23-11-2026 18:06
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|239
|17A17003
|24-11-2026 05:06
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|240
|30E96370
|24-11-2026 05:13
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|241
|35H13980
|24-11-2026 07:45
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|242
|30H72824
|24-11-2026 08:14
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|243
|89A10473
|24-11-2026 08:49
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|244
|30H59559
|24-11-2026 09:14
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|245
|30B13599
|24-11-2026 09:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|246
|30A19493
|24-11-2026 09:35
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|247
|29B16445
|24-11-2026 09:43
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|248
|15H16585
|24-11-2026 10:02
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|249
|90A01918
|24-11-2026 10:03
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|250
|29H85298
|24-11-2026 10:08
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|251
|35A91268
|24-11-2026 10:47
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|252
|90H00752
|24-11-2026 10:51
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|253
|29H84780
|24-11-2026 10:54
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|254
|79H03148
|24-11-2026 11:31
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|255
|30V7725
|24-11-2026 11:55
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|256
|29RM02238
|24-11-2026 12:03
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|257
|36B04629
|24-11-2026 12:48
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|258
|90A07044
|24-11-2026 13:01
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|259
|90A00888
|24-11-2026 13:45
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|260
|29A37377
|24-11-2026 14:10
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|261
|35A39610
|24-11-2026 14:53
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|262
|15A56600
|24-11-2026 14:58
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|263
|35RM02268
|24-11-2026 15:35
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|264
|30M70576
|24-11-2026 17:23
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|265
|29K06606
|24-11-2026 18:25
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|266
|35H11553
|24-11-2026 19:13
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|267
|89H-189.75
|24-11-2026 20:34
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
|268
|30E17213
|25-11-2026 00:56
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|269
|35A66303
|25-11-2026 07:17
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|270
|35H04508
|25-11-2026 07:43
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|271
|90A11041
|25-11-2026 08:01
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|272
|90A36261
|25-11-2026 13:29
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|273
|36F00870
|25-11-2026 15:16
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|274
|29RM00191
|25-11-2026 15:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|275
|15RM07949
|26-11-2026 06:02
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|276
|18N1024
|26-11-2026 06:41
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|277
|18A-460.85
|26-11-2026 07:14
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
|278
|35A72214
|26-11-2026 08:23
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|279
|89H04855
|26-11-2026 08:41
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|280
|35A40452
|26-11-2026 09:35
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|281
|30G62586
|26-11-2026 10:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|282
|89A07134
|26-11-2026 10:41
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|283
|18A50602
|26-11-2026 11:01
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|284
|90H03239
|26-11-2026 11:57
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|285
|34R01776
|26-11-2026 12:08
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|286
|15B09210
|26-11-2026 12:56
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|287
|82C06510
|26-11-2026 13:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|288
|30K11882
|26-11-2026 13:15
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|289
|34LD00755
|26-11-2026 13:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|290
|35A96668
|26-11-2026 13:40
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|291
|36K27834
|26-11-2026 14:22
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|292
|90A21217
|26-11-2026 14:44
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|293
|90C03983
|26-11-2026 15:24
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|294
|34C03020
|26-11-2026 15:52
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|295
|89C13298
|26-11-2026 16:19
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|296
|35A66674
|26-11-2026 16:29
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|297
|89H09662
|26-11-2026 18:17
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|298
|35A88388
|26-11-2026 19:49
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|299
|22A19764
|26-11-2026 22:00
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
Mức phạt lỗi vượt đường ngang hoặc cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng