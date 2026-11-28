Trên thị trường máy cũ tháng 11/2026, iPhone 11 Pro Max có giá khoảng 6-7 triệu đồng, còn iPhone 14 Pro Max ở mức 14-16 triệu đồng. Mỗi đời máy có điểm mạnh và giới hạn riêng mà người mua cần cân nhắc trước khi xuống tiền.

Với ngân sách từ 6 đến 16 triệu đồng, người mua có thể chọn một chiếc iPhone Pro Max đã qua sử dụng, từ đời 11 đến đời 14. So với lúc mới ra mắt, giá các mẫu Pro Max cũ đã dễ tiếp cận hơn nhiều. Nhóm máy này hợp với người cần màn hình lớn, camera tốt và pin đủ dùng cả ngày.

Giá thực tế của từng máy vẫn chênh lệch tùy dung lượng bộ nhớ, tình trạng ngoại hình, sức khỏe pin và chính sách bảo hành của nơi bán. Các mức giá dưới đây là khoảng tham khảo trên thị trường máy cũ tháng 11/2026.

iPhone 11 Pro Max: khoảng 6-8 triệu đồng

Đây là lựa chọn rẻ nhất để dùng một chiếc Pro Max. Máy có màn hình OLED 6,5 inch sắc nét, cụm ba camera đặc trưng và thời lượng pin khá tốt nếu pin còn ổn định. Máy phù hợp với người chủ yếu nghe gọi, lướt mạng xã hội, xem phim và chụp ảnh thông thường.

Đổi lại, iPhone 11 Pro Max không có 5G, màn hình còn tai thỏ và viền khá dày. Chip A13 Bionic đã không còn nổi bật so với các thế hệ mới. Hệ điều hành và ứng dụng ngày càng nặng, nên trải nghiệm thực tế phụ thuộc nhiều vào tình trạng pin, dung lượng trống và chất lượng tổng thể của máy.

iPhone 12 Pro Max: khoảng 8-10 triệu đồng

Thêm khoảng 2-3 triệu đồng, người mua có được thiết kế khung thép vuông vức, màn hình 6,7 inch và kết nối 5G. Ngoại hình hiện đại cùng màn hình rộng giúp máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc và các ứng dụng phổ biến.

Pin là điểm cần cân nhắc nhất. Dung lượng pin của iPhone 12 Pro Max thấp hơn đời trước, và máy hao pin nhanh hơn khi thường xuyên bật 5G. Màn hình vẫn chỉ có tần số quét 60Hz nên cuộn nội dung chưa mượt bằng các đời sau. Cạnh phẳng trông đẹp và cứng cáp, nhưng có thể gây cấn tay khi cầm lâu.

iPhone 13 Pro Max: khoảng 10-13 triệu đồng

Đây là một trong những mẫu đáng cân nhắc nhất trên thị trường máy cũ vì cân bằng được hiệu năng, màn hình và pin. Nâng cấp đáng giá nhất là màn hình ProMotion với tần số quét thích ứng đến 120Hz, cho cảm giác mượt hơn rõ rệt khi cuộn trang, chuyển ứng dụng hoặc chơi game có hỗ trợ. Pin bền và hệ thống camera linh hoạt giúp máy dùng tốt hằng ngày và quay chụp chất lượng cao.

Người mua nên lưu ý: đã có phản ánh về hiện tượng màn hình xanh, trắng hoặc lỗi hiển thị trên một số máy, nhưng không phải máy nào cũng gặp. Mua ở cửa hàng uy tín, có bảo hành màn hình rõ ràng và cho kiểm tra kỹ trước khi thanh toán sẽ giảm đáng kể rủi ro.

iPhone 14 Pro Max: khoảng 14-16 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max dành cho người muốn một chiếc Pro Max cũ có thiết kế và trải nghiệm hiện đại hơn. Máy có màn hình ProMotion 120Hz, camera chính 48MP quay chụp sắc nét và chip A16 Bionic chạy tốt cả tác vụ nặng.

Hạn chế của máy là khá nặng, dễ mỏi tay khi dùng lâu, và giá vẫn tương đối cao với một sản phẩm đã qua sử dụng. Ở tầm tiền này, người mua càng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, tình trạng máy và mức chai pin.