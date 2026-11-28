Công an tỉnh Khánh Hòa đưa ra cảnh báo này sau loạt đường dây hóa đơn khống quy mô lớn.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật thuế, hóa đơn trong hoạt động kinh doanh. Theo cơ quan công an, sản xuất, kinh doanh và thương mại điện tử càng phát triển thì các vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ càng nhiều, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Một số đối tượng lợi dụng việc thành lập, mua bán doanh nghiệp, dùng các pháp nhân không hoạt động thực tế để phát hành hóa đơn khống. Mục đích là hợp thức hóa hàng hóa, chi phí, che giấu doanh thu hoặc thực hiện các giao dịch không đúng bản chất để trốn thuế, thu lợi bất chính.

Tháng 9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 37 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Đường dây này dùng 326 công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 178.357 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn gần 19.913 tỷ đồng.

Ngày 31/10/2026, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã khởi tố 9 bị can trong vụ án lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Nhóm này bán thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc qua Facebook. Khi điều tra, cơ quan công an còn phát hiện dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và trốn thuế.

Hai vụ việc cho thấy vi phạm không chỉ dừng ở mua bán hóa đơn. Nó còn đi cùng hàng hóa kém chất lượng, gian lận thương mại và trốn thuế. Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, sản xuất, kinh doanh và thương mại điện tử càng phát triển thì thủ đoạn vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ càng tinh vi.

5 thủ đoạn vi phạm cần nhận diện

- Thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán pháp nhân: Lợi dụng thông tin cá nhân, thuê hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập, mua lại nhiều doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Sau đó sử dụng các pháp nhân này để phát hành, mua bán hóa đơn khống, hợp thức hóa chi phí hoặc che giấu nguồn gốc hàng hóa.

- Mua bán, sử dụng hóa đơn không có giao dịch thực tế: Các đối tượng thỏa thuận xuất hóa đơn theo giá trị hàng hóa, dịch vụ không có thật; lập hợp đồng, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ giao nhận khống nhằm hợp thức hóa đầu vào, tăng chi phí được kê khai hoặc giúp doanh nghiệp khác trốn thuế.

- Che giấu doanh thu, kê khai không đúng thực tế: Không ghi nhận đầy đủ doanh thu, lập sổ sách kế toán không trung thực, kê khai thấp hơn số tiền thực tế thu được hoặc nâng khống chi phí đầu vào để giảm số thuế phải nộp.

- Lợi dụng hoạt động kinh doanh trên không gian mạng: Sử dụng Facebook, TikTok, livestream, website và các nền tảng thương mại điện tử để bán hàng với doanh thu lớn nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế; sử dụng nhiều tài khoản, gian hàng hoặc phương thức thanh toán nhằm gây khó khăn cho việc kiểm soát doanh thu.

- Lợi dụng doanh nghiệp để hợp thức hóa hàng hóa, dòng tiền: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để tạo vỏ bọc cho hoạt động mua bán, thanh toán hoặc che giấu bản chất giao dịch.

Để doanh nghiệp, hộ kinh doanh không trở thành "bình phong" cho vi phạm, cơ quan công an khuyến cáo cần đặc biệt cảnh giác với các đề nghị sau:

- Đứng tên thành lập, mua bán hoặc cho thuê doanh nghiệp để nhận tiền công, nhưng không trực tiếp quản lý, điều hành.

- Cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế điện tử hoặc thông tin đăng ký kinh doanh.

- Xuất hóa đơn khi không có việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thật; ký khống hợp đồng, chứng từ để hợp thức hóa giao dịch.

- Nhận tiền vào tài khoản rồi chuyển tiếp cho người khác mà không rõ nguồn tiền, mục đích và bản chất giao dịch.

- Mua hàng không rõ nguồn gốc, dùng hóa đơn đầu vào không hợp pháp để kê khai, hạch toán chi phí.

Công an tỉnh Khánh Hòa đặc biệt lưu ý: việc cho rằng mình chỉ "đứng tên hộ", không trực tiếp điều hành hoặc không biết doanh nghiệp, tài khoản, hóa đơn bị dùng vào việc gì không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý. Tùy tính chất, mức độ và tài liệu chứng minh, người liên quan có thể bị yêu cầu giải trình, bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần làm gì để tránh rủi ro

Trước hết, cần đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đúng quy định, phù hợp với hoạt động thực tế. Hóa đơn chỉ được lập, phát hành và sử dụng cho giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thật. Hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán phải được quản lý chặt chẽ.

Người bán hàng qua nhiều kênh cần ghi nhận, tổng hợp đầy đủ doanh thu từ cửa hàng trực tiếp, website, mạng xã hội, livestream và sàn thương mại điện tử. Người kinh doanh trên nền tảng số cũng cần tự theo dõi nghĩa vụ thuế của mình. Nền tảng có thể khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các giao dịch thuộc diện áp dụng, nhưng điều đó không có nghĩa người bán được miễn mọi nghĩa vụ thuế khác.

Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn hóa đơn, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế hoặc thông tin doanh nghiệp. Trước khi hạch toán, kê khai thuế, cần kiểm tra kỹ đối tác, nguồn gốc hàng hóa, hồ sơ giao nhận và tính hợp pháp của hóa đơn. Quyền quản trị, quyền truy cập tài khoản thuế điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các tài khoản trực tuyến của doanh nghiệp cũng cần được rà soát thường xuyên.

Khi phát hiện thông tin cá nhân, giấy tờ hoặc mã số thuế của mình bị dùng trái phép, hoặc thấy dấu hiệu mua bán hóa đơn, lập doanh nghiệp không nhằm kinh doanh thật, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.

Công an tỉnh Khánh Hòa cảnh báo mọi hành vi mua bán, phát hành, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, trốn thuế hoặc lợi dụng doanh nghiệp để thực hiện giao dịch khống đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Tùy tính chất, mức độ, cá nhân và tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, truy thu thuế, buộc khắc phục hậu quả hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cơ quan công an, tuân thủ pháp luật về thuế, hóa đơn không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự bảo vệ mình trước rủi ro từ chính hoạt động kinh doanh. Người dân không nên vì lợi ích trước mắt mà cho thuê, cho mượn hoặc đứng tên hộ doanh nghiệp, tài khoản, hóa đơn, giấy tờ. Cần chủ động kiểm soát hồ sơ, chứng từ và dòng tiền để không vô tình tiếp tay cho vi phạm.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hòa