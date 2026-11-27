Trước thời hạn 31/12/2026, có 11 loại tài khoản giao dịch điện tử phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID theo quy định mới.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung quy định bắt buộc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, 11 loại tài khoản được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành việc liên kết, xác thực chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

11 loại tài khoản phải hoàn thành liên kết, xác thực

Theo Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, Chính phủ bổ sung khoản 9 và khoản 10 vào Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Trước thời hạn 31/12/2026, có 11 loại tài khoản giao dịch điện tử phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID theo quy định mới. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Quy định mới yêu cầu tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử 2023 trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Các lĩnh vực được đề cập gồm giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; ngân hàng; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; du lịch; dược; khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu liên kết, xác thực được áp dụng đối với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử 2025.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng thuộc diện phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đầy đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.

Đối với những lĩnh vực chưa được liệt kê, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi sử dụng.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2026

Khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định, các tài khoản thuộc diện bắt buộc được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành việc liên kết, xác thực chậm nhất vào ngày 31/12/2026, trừ tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, 11 loại tài khoản phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước thời hạn trên gồm:

- Tài khoản thuộc lĩnh vực giáo dục;

- Tài khoản thuộc lĩnh vực bình dân học vụ số;

- Tài khoản chứng khoán;

- Tài khoản viễn thông;

- Tài khoản thương mại điện tử;

- Tài khoản hóa đơn điện tử;

- Tài khoản kinh doanh vận tải;

- Tài khoản du lịch;

- Tài khoản dược;

- Tài khoản khám bệnh, chữa bệnh;

- Tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với tài khoản ngân hàng được tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực, thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực được quy định riêng, chậm nhất là ngày 30/6/2027.

Bên cạnh đó, các nền tảng số quốc gia phải tích hợp tài khoản định danh điện tử để phục vụ việc xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Theo Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang



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